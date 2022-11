V reprezentační nominaci chybějí fotbalisté Plzně, Slavie a Sparty

V nominaci české fotbalové reprezentace na listopadová přípravná utkání doma s Faerskými ostrovy a v Turecku podle očekávání chybějí hráči Plzně, Slavie a Sparty. Trenér Jaroslav Šilhavý povolal šest nováčků. V jednadvacetičlenném výběru naopak jsou i opory, kapitán a záložník Tomáš Souček, útočník Patrik Schick či obránce Vladimír Coufal.

Poprvé byli nominováni brankář Matouš Trmal, obránci Matěj Chaluš, Dominik Plechatý a Ondřej Zmrzlý, záložník Petr Schwarz a útočník Mojmír Chytil. Ani stoper Patrizio Stronati za národní tým ještě nenastoupil, byť už v minulosti v nominaci byl. Reprezentanti se utkají s Faerskými ostrovy příští středu v Olomouci, o tři dny později nastoupí v Gaziantepu proti Turecku.

Sparta a Slavia hráče neuvolnily kvůli termínové kolizi s osmifinále domácího poháru. Plzeň sice v MOL Cupu už vypadla ve 3. kole s třetiligovým Hlučínem, ale obhájci titulu a lídři tabulky své fotbalisty nepustili kvůli enormnímu vytížení a aktuálnímu zdravotnímu stavu. Olomoučtí Chytil se Zmrzlým se do nominace dostali, protože Sigma sehraje osmifinále poháru v Liberci až 26. listopadu.

„Skutečnosti rozhodly, že jsme museli nominaci trošku upravit. Není to úplně komfortní, to je jasné, ale věřím, že lidi přijdou, předvedeme kvalitní fotbal a budou nám fandit,“ řekl Šilhavý na tiskové konferenci v Olomouci. „Musíme kluby respektovat, že se takhle rozhodly. Mohly, a tak to využily. S tím jsme nemohli nic dělat,“ doplnil jednašedesátiletý kouč.

Povolal i dva hráče z polské ligy, nováčka Schwarze z Vratislavi a Martina Doležala ze Zaglebie Lubin. „Petr Schwarz dlouhodobě v polské lize hraje stabilně. Je to pracovitý ofenzivní hráč, už ho nějakou dobu sledujeme. Martina Doležala známe dobře, už tu s námi byl a já se s ním potkal v Jablonci. Je to silný útočník, který dokáže podržet balon a vstřelit branku. Víme, co od něj čekat,“ uvedl Šilhavý.

Zatímco Schick kvůli svalovému zranění vynechal dvě z posledních tří bundesligových utkání, jeho ofenzivní spoluhráč z Leverkusenu Adam Hložek pomohl gólem a asistencí k nedělnímu vítězství 5:0 nad Unionem Berlín. „Jsme rádi, že jsou v takové kvalitní soutěži. Hložanovi (Hložkovi) se podařilo teď dát gól, dělá si nějakou pozici. Páťu (Schicka) na poslední zápasy šetřili, ale teď by měl odehrát aspoň jeden zápas před začátkem srazu,“ řekl reprezentační trenér.

Kvůli zranění mu chybí brankářská jednička Tomáš Vaclík z Olympiakosu Pireus, Jindřicha Staňka zase nepustila Plzeň. Gólmany z německé ligy Jiřího Pavlenku a Tomáše Koubka v nominaci doplnil bývalý reprezentant do 21 let Trmal z portugalského Marítima. „Vzhledem k souběhu událostí to byla jasná volba. Matouš je brankář ze zahraničí, teď začal chytat v Marítimu. Na základě toho je tady,“ vysvětlil Šilhavý.

Nominace české fotbalové reprezentace na listopadová přípravná utkání s Faerskými ostrovy (16. listopadu v Olomouci) a Tureckem (19. listopadu v Gaziantepu):