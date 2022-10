Fotbalisty v kvalifikaci ME čekají Polsko, Albánie, Faerské ostrovy a Moldavsko

Čeští fotbaloví reprezentanti se v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2024 v Německu utkají v papírově velmi hratelné pětičlenné skupině E s Polskem, Albánií, Faerskými ostrovy a Moldavskem. Rozhodl o tom dnešní los ve Frankfurtu nad Mohanem.

Los rozdělil 53 zemí do sedmi pětičlenných a tří šestičlenných skupin. Kvalifikace se nezúčastní Rusko, které je ze soutěží UEFA vyřazeno kvůli invazi na Ukrajinu. Na evropský šampionát postoupí dva nejlepší týmy z každé skupiny, Německo má jako pořadatel start jistý.

O zbylá tři místa na turnaji se v play off podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci. Český celek od rozdělení federace na Euru ještě nikdy nechyběl, vloni na kontinentálním šampionátu došli svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého do čtvrtfinále.

„Los byl pro nás poměrně příznivý. Z košů jedna, tři i čtyři jsme mohli dostat mnohem těžšího soupeře. Myslím, že musíme být spokojeni. Postup naprosto bez diskuze zůstává jednoznačnou prioritou,“ řekl v nahrávce pro média předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek.

„Chceme postoupit z této skupiny, mohla být horší. Polsko bude favorit vzhledem k tomu, že je z prvního koše. Nicméně si to s ním rozdáme a věřím, že úspěšně. Další týmy nechceme podceňovat. Ale asi bychom byli alibisti, kdybychom řekli, že hlavně Faerské ostrovy a Moldavsko budou těžcí soupeři, byť k nim chováme respekt,“ uvedl Šilhavý, s nímž FAČR na jaře prodloužila smlouvu na nadcházející kvalifikační cyklus.

UEFA před losem rozdělila týmy do šesti výkonnostních košů na základě výsledků v uplynulém třetím ročníku Ligy národů, v níž česká reprezentace na konci září sestoupila z elitní skupiny A. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého figurovali ve druhém koši a měli jistotu, že mimo jiné nenarazí na dva giganty - úřadující mistry světa Francouze a Angličany.

Český celek se při losu vyhnul i další nejsilnějším soupeřům a z prvního koše dostal Polsko. Tým okolo hvězdného útočníka Barcelony Roberta Lewandowského na rozdíl od Šilhavého svěřenců v březnu postoupil z play off na nadcházející světový šampionát do Kataru.

Český celek v posledním souboji s Poláky v listopadu 2018 zvítězil v přípravě v Gdaňsku 1:0. V soutěžním duelu na sebe soupeři naposledy narazili ve skupině Eura 2012 a národní tým pod vedením tehdejšího trenéra Michala Bílka rovněž po výhře 1:0 postoupil do vyřazovací fáze.

Ze třetího koše přisoudil los Šilhavého svěřencům Albánii. Balkánský stát se dosud jen jednou představil na velké akci, na Euru v roce 2016 neprošel ze skupiny. Český tým si Albánce vloni v červnu pozval na generálku před evropským šampionátem a v Praze zvítězil 3:1.

S Faerskými ostrovy si reprezentanti před souboji v nadcházející kvalifikaci zahrají příští měsíc přípravné utkání v Olomouci. Český nebo československý tým ovládl všech šest předchozích vzájemných duelů a ani jednou neinkasoval.

Také s Moldavskem má zatím národní celek stoprocentní bilanci. Reprezentanti bez obdržené branky zvítězili v obou dosavadních zápasech v evropské kvalifikaci o šampionát v roce 2004.

Pokud by Češi nedosáhli na první dvě příčky ve skupině, mohli by mít šanci ještě v play off. V něm si o zbylá tři místa na Euru zahraje podle pořadí v Lize národů 12 zemí, které neuspějí kvalifikaci. O jedno místo se vyřazovacím systémem utká čtveřice týmů ze skupin A, B a C. Českému celku patří v pořadí Ligy národů 14. příčka, k jistotě minimálně play off tak potřebuje, aby z dvanáctky zemí před ním (bez Německa) neprošla z klasické kvalifikace na Euro nejvýše trojice.

Kvalifikační skupiny vyvrcholí v listopadu příštího roku, play off se bude hrát v březnu 2024. Závěrečný turnaj odstartuje 14. června 2024 a bude ho hostit 10 německých měst. Zlato obhajuje Itálie, která se v nabité kvalifikační skupině C utká mimo jiné v repríze finále loňského Eura s Anglií.