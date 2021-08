Ve 4. předkole Konferenční ligy je po výhře Plzeň a po porážce Jablonec

Fotbalisté Plzně po obratu postoupili do závěrečného play off o Evropskou konferenční ligu (EKL). Svěřenci trenéra Michala Bílka v dramatické odvetě 3. předkola doma porazili The New Saints 4:1 po premiérovém penaltovém rozstřelu v pohárech. Fotbalisté Jablonce naopak po prohře se Celticem skončili v Evropské lize a přešli do závěrečného 4. předkola EKL.

Plzeňští si ve 4. předkole Konferenční ligy o účast ve skupině zahrají s CSKA Sofia. Příští čtvrtek začnou doma, stejně jako Jablonec, kterého čeká Žilina. Plzeň porazila The New Saints na penalty Po 90 minutách i prodloužení Západočeši zvítězili 3:1, čímž dotáhli úvodní nečekanou ztrátu 2:4 z Cardiffu. Velšské outsidery poslal do vedení už ve čtvrté minutě Louis Robles. Krátce po změně stran vyrovnal Pavel Bucha, v 85. minutě otočil skóre Tomáš Chorý a v nastavení Jean-David Beauguel zařídil Viktorii prodloužení. V něm gól nepadl, ale v penaltovém rozstřelu uspěli všichni čtyři domácí exekutoři, zatímco na straně TNS skóroval jediný hráč. Plzeň chtěla začít velkým náporem, místo toho už ve čtvrté minutě inkasovala. Daniel Davies nacentroval do šestnáctky, Hudson hlavou posunul míč na Roblese a ten zblízka nadvakrát překonal brankáře Hrušku. Západočeši dostali gól i v sedmém soutěžním utkání sezony. Rychle vyrovnat mohl Beauguel, ale v dobré pozici vysoko přestřelil. Po další Šulcově přihrávce zase Ba Loua tváří v tvář ztroskotal na gólmanovi Harrisonovi. Domácí působili hodně nervózně a v úvodní půlhodině už měli žlutou kartu Mosquera, Ba Loua i Ndiaye. Bílek ve 30. minutě stáhl ze hry Mosqueru a zraněného Ndiayeho, které nahradili Chorý s Janoškem. Navzdory tomu si Plzeňští do konce první půle žádnou větší příležitost nevypracovali, přestože drželi míč většinu času. Při odchodu ze hřiště se z tribun místy ozýval i pískot. Krátce po změně stran Chorý po akci Ba Louy a Janoška minul branku. V 56. minutě už po elegantním uvolnění v šestnáctce a přesné ráně srovnal Bucha. Západočeši sice ožili, ale dlouho nedokázali překonat pevný obranný blok velšského soupeře. TNS naopak v 75. minutě zahrozili z brejku a Hruška vyrazil na břevno pokus McManuse, autora hattricku z prvního zápasu. Plzeň podobně jako v Cardiffu udeřila dvakrát v závěru. V 85. minutě Chorý skóroval hlavou z rohu a v první minutě nastavení zvýšil Beauguel, který se trefil po otočce v pokutovém území. Francouzský útočník dal branku ve čtvrtém soutěžním utkání po sobě. Domácí od začátku prodloužení měli drtivou převahu a nebezpečné závary, ale The New Saints s vypětím sil odolávali. Ve druhé patnáctiminutovce Chorého gól nejprve neplatil kvůli ofsajdu a Harrison poté střelu plzeňského útočníka vyrazil na tyčku. V rozstřelu Hruška vyrazil pokus Marriotta a jeho spoluhráč Smith minul branku. Viktoria proměnila všechny penalty, když Harrisona postupně překonali Beauguel, Bucha, Chorý i Káčer. Jediným úspěšným exekutorem hostů byl Redmond. Plzeň vyhrála šesté ze sedmi soutěžních zápasů v tomto ročníku. Odvetný zápas 3. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

Viktoria Plzeň - The New Saints 3:1 (3:1, 0:1) po prodloužení, na penalty 4:1 Branky: 56. Bucha, 85. Chorý, 90.+1 Beauguel - 4. Robles. Penaltu proměnili: Beauguel, Bucha, Chorý, Káčer - Redmond. Penaltu neproměnili: Marriott, Smith (oba TNS). Rozhodčí: Stegemann - Schaal, Bandurski (všichni Něm.). ŽK: Mosquera, Ba Loua, Ndiaye - Harrison, Redmond, Routledge, Ebbe. Diváci: 6079 (omezený počet). První zápas: 2:4, postoupila Plzeň. Sestavy:

Plzeň: Hruška - Havel (68. Falta), Pernica, Brabec, Hybš (68. Kayamba) - Ndiaye (30. Janošek) - Ba Loua (113. Káčer), Bucha, Šulc (77. Čermák), Mosquera (30. Chorý) - Beauguel. Trenér: Bílek.

TNS: Harrison - D. Davies, K. Davies, Hudson, Marriott - Smith, Routledge (108 Clark), Redmond - Robles (89. Baker), McManus (80. Ebbe), Cieslewicz (65. J. Williams). Trenér: Limbrick. Fotbalisté Jablonce prohráli se Celticem i odvetu a v Evropské lize skončili Fotbalisté Jablonce dvojzápas 3. předkola Evropské ligy se Celticem Glasgow neotočili. Severočeši po domácí porážce 2:4 podlehli skotskému vicemistrovi i v dnešní venkovní odvetě, tentokrát jasně 0:3, a do závěrečného předkola nepostoupili. Dva góly dal David Turnbull a po něm se prosadil ještě James Forrest. David Turnbull dává úvodní gól Celticu do sítě Jablonce | zdroj: Profimedia Jablonečtí po vyřazení z kvalifikace Evropské ligy přešli do závěrečného 4. předkola nově vzniklé Evropské konferenční ligy, v němž si zahrají s Žilinou. Začnou dvojutkání příští čtvrtek doma, odveta na Slovensku je na programu o týden později. Za postup do skupiny EKL je bonus 2,94 milionu eur (75 milionů korun). Severočeši nenavázali na Spartu, která vloni na podzim ve skupině Evropské ligy dvakrát porazila Celtic vysoko 4:1. Jablonečtí v pohárech z kvalifikace do hlavní fáze ještě nikdy neprošli, před třemi lety postoupili do skupiny Evropské ligy přímo bez nutnosti hrát předkola. Před týdnem dvakrát inkasovali během úvodních 16 minut a tentokrát mohli o čisté konto přijít ještě rychleji. Hned v první minutě se dostal sám před gólmana Hanuše Furuhaši, který se v posledním kole skotské ligy blýskl hattrickem, ale jabloneckého brankáře nepřekonal. Ve 14. minutě už japonský útočník Hanuše propálil, radost mu však zkazil ofsajd. Domácí před téměř vyprodaným hledištěm Celtic Parku pro více než 60 tisíc diváků otevřeli skóre v 26. minutě. Jablonečtí před šestnáctkou ztratili míč, Taylor přiťukl Turnbullovi a ten po zemi prostřelil Hanuše. Hned po změně stran upadl ve vápně po ostrém zákroku hostující Pleštil, ale německý sudí Siebert penaltu neodpískal. Vzápětí pálil kousek nad Považanec, který před šesti lety s Duklou Praha vyhrál v Glasgow nad Celticem přípravný zápas 5:3. V 55. minutě domácí pojistili svůj náskok. Turnbull po přihrávce od McGregora napřáhl zpoza vápna a ranou k tyči překonal Hanuše. Krátce nato mohli Jablonečtí snížit, ale ani jednu ze dvou velkých šancí neproměnili. Bývalého brankáře anglické reprezentace Harta nepřekonal v 63. minutě osamocený Doležal a chvíli po něm ani Kratochvíl. V 72. minutě inkasovali hosté potřetí. Édouard ještě svůj únik proti Hanušovi neproměnil, ale dorážející Forrest už balon dotlačil do sítě. Jablonečtí nevyhráli čtvrtý soutěžní zápas po sobě a inkasovali v nich 12 branek. Severočechům nebyl v Celtic Parku souzen ani jeden gól, pokus střídajícího Čvančary v 82. minutě zastavil obránce Taylor. Odvetné utkání 3. předkola fotbalové Evropské ligy:

Celtic Glasgow - FK Jablonec 3:0 (1:0) Branky: 26. a 55. Turnbull, 73. Forrest. Rozhodčí: Siebert - Seidel, Koslowski (všichni Něm.). ŽK: Furuhaši, Montgomery - Kratochvíl, Holík. První zápas: 4:2, postoupil Celtic. Sestavy:

Celtic: Hart - Ralston, Welsh, Starfelt, Taylor - Turnbull (73. Ajeti), Rogic (73. Soro), McGregor (84. Bitton) - Forrest, Furuhaši (65. Édouard), Christie (73. Montgomery). Trenér: Postecoglou.

Za Peltův vstup do kabiny rozhodčích zaplatí Jablonec sto tisíc

