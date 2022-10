Velkou pardubickou vyhrál Mr Spex s žokejem Matuským

Letošní 132. ročník Velké pardubické vyhrál Mr Spex se slovenským žokejem Lukášem Matuským.

Vloni byl při své premiéře nejslavnějšího českého dostihu Mr Spex třetí. Letos si s žokejem Lukášem Matuským si počíhali na vhodný moment a v cílové rovince předčili obhájce triumfu Talenta s Pavlem Složilem. Třetí místo si vyběhl Sacamiro a Jakub Kocman.

Matuský vyhrál Pardubickou podruhé a narozdíl od roku 2020, kdy triumfoval s Hegnusem, si tentokrát mohl vychutnat ovace ze zaplněných tribun. „Strašně jsem to vnímal, on taky, vždycky mi skočil do rukou,“ komentoval skvělou atmosféru vítězný žokej.

Z jedním z nejmladších koní v poli odjel závod takticky a nechal ostatní favority, ať určují tempo. „Mr Spex je borec, skvěle jsem se svezl. Když jsem viděl, že se Marcel s Pavlem začali nahánět, říkal jsem si, že je ještě čas. Tak jsem se za ně schoval,“ vysvětloval Matuský.

Slovenský žokej přitom na koni ze stáje Lokotrans zaskakoval za jeho stálého jezdce Jana Kratochvíla, který s Mr Spexem pracoval celou sezonu, ale po nešťastném pádu z Merana musí na operaci.

Do nejnáročnějšího překážkového dostihu v Evropě bylo přihlášeno patnáct koní. Mezi nimi byli ostřílení mazáci jako třináctiletý vítěz z roku 2017 No Time To Lose nebo pětinásobný účastník Pardubické Stretton i úplní nováčci na pardubickém kolbišti jako Brunch Royal, kterého osedlal Josef Bartoš. V Pardubicích panovalo celou neděli krásné počasí a trať byla ideálně nachystaná, pevná a pružná.

Po startu dopředu vyrazili Stretton s Playerem, naopak mírně zaostal Lombarghini. První dva doběhli na obávaný Taxisův příkop s velkým náskokem, k zemi se nehezky poroučel třetí Imphal s Jaroslavem Myškou, přes které se následně prohnalo celé pole. Cesta tu skončila i pro bělouše Stara. Pryč byli rychle i Kaiserwalzer, Chicname De Cotte i Dusigrosz a před Prodlouženým Taxisem jezdci tempo raději sami zklidnili. Na čele se stále drželi oba koně Stanislava Popelky. Na Drop doplatil nováček Brunch Royal a na Hadím příkopě zhasly naděje pro No Time To Lose a Ondřeje Velka.

Při náběhu do cílové rovinky se stále zdálo, že o triumf se porvou zejména dva největší favorité Player a Talent. Pak se ale vynořil Lukáš Matuský na Mr Spexovi a s osmiletým hnědákem si doběhl pro jisté vítězství v 6900 metrů dlouhém dostihu. Druhé místo zbylo na Talenta, třetí příčku urval o hlavu ještě Sacamiro před Playerem. Závod dokončilo osm koní.