Velkou pardubickou vyhrál před prázdnými ochozy Hegnus s žokejem Matuským

Vítězem 130. ročníku nejslavnějšího dostihu u nás se stal slovenský žokej Lukáš Matuský s dvanáctiletým svěřencem trenéra Radka Holčáka hnědákem Hegnusem.

Hegnus po brzkém útoku v cílové rovince vyhrál o jednu a čtvrt délky před Playerem (žokej Novák), který v těsném souboji o druhé místo porazil o hlavu slovenského účastníka Vanduala (žokej Julliot). Na dalších místech pak skončili Talent (žokej Složil ml.), Tzigane Du Berlais (žokej Faltejsek) a Casper (žokej Ferhanov).

Matuský jel s Hegnusem poprvé a hned slavil velké vítězství. "Nakoukal jsem si videa, pořád jsem dumal. S Radkem (Holčákem) jsme se domluvili, že pojedu zepředu, což se nám tak moc nepovedlo. Byli jsme tam pátí, ale nechal jsem ho odpočívat, věděl jsem, že konec má dobrý. Počkal jsem si a vyšlo to," řekl České televizi slovenský žokej. Vítězství věnoval své matce, která zemřela před dvěma týdny.

Nejstarší kůň ve startovním poli Hegnus zajistil druhý triumf ve Velké pardubické trenéru Holčákovi, který se radoval už v roce 2002 s Maskulem. "Na to vítězství do Velkých Karlovic jsme dlouho čekali a jsem rád, že to klaplo," uvedl Holčák.

Hlavní favorit a obhájce prvenství Theophilos doběhl až devátý a Velká pardubická letos nevyšla ani legendárnímu trenérovi Josefu Váňovi. Dva jeho koně - Sottovento a No Time To Lose - spadli na Taxisově příkopu. Na Irské lavici skončil dostih pro All Scatera s Veronikou Řezáčovou-Škvařilovou, která se postavila na start jako osmá žena v historii.

Loni vedl Hegnuse žokej Marek Stromský, kterému vítězství ve Velké pardubické stále uniká a nezískal ho ani letos. V sedle Strettona obsadil osmou příčku.

Dostih se musel kvůli opatření proti šíření koronaviru konat bez diváků a měl dotaci sníženou na tři miliony korun.