Víkendový restart první fotbalové ligy je vyloučen

Ligová fotbalová asociace (LFA) definitivně vyloučila možnost, že se o nadcházejícím víkendu opět rozběhne první liga, přerušená kvůli zhoršené koronavirové situaci v zemi. LFA uvedla, že stále nedostala od ministerstva zdravotnictví kladnou odpověď na žádost o výjimku.

Zástupci fotbalu a hokeje jednali o možném znovuzahájení nejvyšších soutěží a věřili, že by se mohlo začít opět hrát už o víkendu. LFA požádala o výjimku už minulé pondělí. Situaci ale zkomplikovala aféra ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který kvůli aféře ve vyšehradské restauraci ve funkci končí.

Předseda LFA Dušan Svoboda už v pondělí vyjádřil obavy, že první liga o tomto víkendu ještě nezačne, což potvrdil výkonný ředitel asociace Tomáš Bárta. "Bohužel jsme přes opakované urgence do dnešního dne neobdrželi od ministerstva zdravotnictví kladnou odpověď na žádost o stanovení podmínek pro možnost odehrání 7. kola FORTUNA:LIGY o nadcházejícím víkendu," uvedl Bárta v tiskové zprávě.

Od soboty 31. října do pondělí 2. listopadu se neodehraje 7. kolo první fotbalové ligy a ve středu 4. listopadu nepřijde na řadu ani 7. kolo druhé ligy. Zápasy nejvyšší soutěže se v Česku naposledy hrály 4. října.

Fotbalisté na rozdíl od hokejistů nemají omezenou přípravu a nadále ve venkovních prostorech mohou trénovat v obvyklém počtu. Liberec, Slavia a další pražský klub Sparta mohou hrát v základních skupinách Evropské ligy, díky výjimkám i na svých domácích stadionech.

Výkonný výbor přerušil do konce roku amatérské fotbalové soutěže

Fotbalové soutěže od třetí ligy níže včetně domácího poháru se už letos hrát nebudou. Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR rozhodl o tom, že je kvůli zhoršené koronavirové situaci v zemi až do konce roku přeruší.

"Já se domnívám, a také jsme tak navnímali zpětnou vazbu od celé řady kolegů v rámci fotbalového hnutí napříč jeho úrovněmi, že to je jediná možnost. Zejména s ohledem na to, v jakém se nacházíme termínu, že je naprosto zřejmé, že ta opatření se možná budou dále utahovat a zhoršovat," řekl ve videu pro média předseda FAČR Martin Malík.

"Pokud by docházelo k jejich rozvolňování, rozhodně to nebude tak rychlé, aby v období, kdy bude šance ještě hrát výkonnostní fotbal, do toho kluby nebo hráči mohli naskočit, odtrénovat aspoň nějaké nezbytné penzum a pak naskočit do zápasů. Domnívám se, že neexistovala jiná možnost. Pokud bychom dále čekali, dostáváme se do termínů, které jsou z hlediska restartu před koncem roku naprosto nesmyslné," dodal Malík.

FAČR řídí v Česku amatérské fotbalové soutěže od třetích lig níže a také pohár MOL Cup. Profesionální první a druhou ligu organizuje Ligová fotbalová asociace.

Veškeré sportovní soutěže v zemi jsou od první poloviny října zakázány. Výjimku dostaly pouze mezinárodní akce jako tenisový turnaj žen v Ostravě, galavečer MMA v Brně či domácí zápasy Sparty, Liberce a Slavie ve fotbalové Evropské lize. Sport je v Česku zastaven jako v jedné z mála zemí na světě.