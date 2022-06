Vodicí motocykl maratonců zabloudil, přesto rekord vítězi unikl jen těsně

O zhruba kilometr delší trasu běžela vedoucí trojice na Stockholmském maratonu. Felixe Kirwu z Keni, Merhawiho Kesetea z Eritrey a Anbesu Tesfayeho z Etiopie doprovodný policejní motocykl svedl z cesty, protože řidič zabloudil. Kirwa přesto zvítězil v čase 2:11:08, kterým zaostal o 58 sekund za nejlepším výkonem v historii závodu Etiopana Nigussieho Sahlesilassieho z roku 2019.

„Zabloudili jsme, kvůli tomu rekord nepadl,“ řekl v televizním rozhovoru Kirwa, jehož pět let starý osobní rekord má hodnotu 2:06:13.

„Asi jsme se nejasně vyjádřili, nebo policisté něco přehlédli a zapomněli. Je to hrozná smůla a je to smutné. Do té doby to byl krásný závod. Rekord byl na spadnutí. Něco takového se nemůže stát,“ citoval ředitele závodu Davida Fridella web listu Aftonbladet. „Je tam malý úsek, kde naše auta s běžci jet nemohou a musí je navádět policejní motocykly. Z nějakého důvodu se to nepovedlo,“ uvedl Fridell.

Maraton ve Stockholmu je největším ve Skandinávii. Do letošního ročníku se přihlásilo 14 tisíc běžců.