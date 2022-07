Vyřazení Sparty zkomplikovalo Česku boj o patnáctku v žebříčku koeficientů

Vyřazení Sparty už ve 2. předkole Evropské konferenční ligy od Vikingu Stavanger hned na úvod nové sezony výrazně zkomplikovalo českým klubům boj o elitní patnáctku v žebříčku národních koeficientů UEFA. Aby si tuzemský fotbal udržel reálnou naději na posun na 15. místo, které jako poslední znamená pět zástupců v pohárech, potřeboval by ideálně vedle Plzně mít v některé ze skupin i Slavii a Slovácko. Tým z Uherského Hradiště získal ve čtvrtek jistotu, že by byl v případě vyřazení ve 3. předkole Evropské ligy v závěrečném play off Evropské konferenční ligy nasazen.

Česko vstupovalo do pohárové sezony kvůli poklesu v žebříčku poprvé od ročníku 2014/15 jen se čtyřmi zástupci. Sparta po čtvrteční porážce 1:2 ve Stavangeru vypadla hned na startu a získala pouze půl bodu za domácí bezbrankovou remízu. Zisk do žebříčku se dělí počtem zástupců dané země v pohárové sezoně, v českém případě čtyřmi. Letenští tak zapsali jen 0,125 bodu. Vyřazení Sparty je o to nepříjemnější, že vypadla s klubem z Norska, které je jedním z přímých soupeřů Česka v boji o elitní patnáctku. Na patnácté Švýcarsko nyní tuzemské týmy ztrácejí ze 17. pozice 0,750 bodu. Tři zástupci v pohárech zůstaly po čtvrtku vedle Česka také šestnáctému Řecku, Chorvatsko už má ve hře jen dva celky a kleslo na 19. příčku. Naopak osmnácté Dánsko, které ztrácí na české týmy zhruba půl bodu, pokračuje v plném počtu pěti. Aktuálně se hraje o nasazení až do přespříštího ročníku, pro sezonu 2023/24 už je rozhodnuto o tom, že Česko bude mít znovu jen čtyři zástupce. Z trojice zbylých českých klubů má jistotu účasti ve skupině zatím jen Plzeň. Úřadující český šampion ve 2. předkole Ligy mistrů po dvou výhrách vyřadil HJK Helsinky a zahraje si minimálně hlavní fázi Evropské konferenční ligy. Viktoria ale může postoupit i do skupiny lepší soutěže, ve 3. předkole Ligy mistrů ji čeká Šeriff Tiraspol. Sport Čeští fotbalisté poskočili v žebříčku FIFA o jedno místo Slovácko a Slavia zatím jistotu skupiny nemají. Tým z Uherského Hradiště potřebuje uspět aspoň v jednom ze dvou dvojzápasů, které ho čekají. Slovácko coby vítěz domácího poháru vstoupí do kvalifikace až ve 3. předkole Evropské ligy, v němž ho čeká Fenerbahce Istanbul. Pokud tureckého favorita vyřadí, zajistí si minimálně skupinu Evropské konferenční ligy. V případě, že by moravský celek vypadl, přesunul by se do závěrečného předkola Konferenční ligy. Po čtvrtečních výsledcích má Slovácko jistotu, že by v něm bylo jako poslední nasazené a vyhnulo by se papírově nejsilnějším soupeřům. Tým z Uherského Hradiště totiž bude v osudí figurovat ve dvojici s Fenerbahce, které má vyšší koeficient, neboť UEFA kluby rozlosuje ve všech soutěžích do 4. předkola ještě předtím, než začne 3. předkolo. Pokud by Slovácko přes Fenerbahce postoupilo, v závěrečném předkole Evropské ligy by narazilo na jeden celek ze sedmičky Gent, Austria Vídeň, Hearts, Omonia Nikósie, Sivasspor, Dnipro a Silkeborg. Nasazená bude při losu závěrečného předkola i Slavia, která coby ligový vicemistr hraje Evropskou konferenční ligu. Pražané v 2. předkole vyřadili gibraltarského outsidera St Joseph’s a o kolo dál je čeká Panathinaikos Atény. Červenobílí na rozdíl od Slovácka nemají možnost opravy a na cestě do skupiny musejí zdolat tři soupeře. Stejně jako celek z Uherského Hradiště budou při losu figurovat ve dvojici. Papírově nejtěžšími soupeři ve 4. předkole Evropské konferenční ligy by pro Slavii a Slovácko byly Nice, Anderlecht Brusel, Antverpy, Guimaraes či Twente Enschede s českými reprezentanty Michalem Sadílkem a Václavem Černým. V úvahu připadá i Trnava, která by ale musela nejprve vyřadit Čenstochovou s aktuálně zraněným obráncem Tomášem Petráškem. Až na Nice budou mezi nenasazenými vždy dvojice soupeřů ze 3. předkola. Závěrečné 4. předkolo všech soutěží se rozlosuje v úterý v sídle UEFA v Nyonu. Mohlo by vás zajímat EKL: Slavia po rekordní výhře postupuje, Sparta končí

Plzeň doma rozdrtila Helsinky 5:0 a je ve 3. předkole fotbalové Ligy mistrů

Slovácko se utká ve 3. předkole fotbalové Evropské ligy s Fenerbahce