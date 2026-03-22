Výsledky NHL
22. 3. 2026 – 0:33 | Sport | Jasmína Krásná
.Zde jsou aktuální výsledky zápasů NHL:
Pittsburgh - Winnipeg 5:4 po sam nájezdech (2:1, 1:1, 1:2 - 0:0)
Branky: 36 a 53 E Karlsson, 2 Činachov, 3 Rakell, rozhodující sam nájezd Crosby - 4 M Barron, 27 Koepke, 45 Pionk, 49 Lambert Střely na branku: 30:25 Diváci: 18360 Hvězdy zápasu: 1 E Karlsson, 2 Rakell (oba Pittsburgh), 3 Lambert (Winnipeg)
Nashville - Vegas 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
Branky: 1 a 22 Stamkos, 32 Jost, 35 O'Reilly - 34 Theodore Střely na branku: 20:40 Diváci: 17439 Hvězdy zápasu: 1 Stamkos, 2 Annunen, 3 O'Reilly (všichni Nashville)
Los Angeles - Buffalo 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Branky: 11 Panarin - 25 T Thompson, 52 Carrick, 53 Dahlin, 58 Benson Střely na branku: 27:33 Diváci: 18145 Hvězdy zápasu: 1 T Thompson, 2 Carrick, 3 Luukkonen (všichni Buffalo)
San Jose - Philadelphia 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Branky: 34 Orlov - 23 Tippett, 42 Dvorak, 59 Sanheim, 60 Cates Střely na branku: 25:28 Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 58:25 minuty, inkasoval jednou z 25 střel a měl úspěšnost 96 procent Diváci: 17435 Hvězdy zápasu: 1 Sanheim (Philadelphia), 2 Orlov (San Jose), 3 Vladař (Philadelphia)
Minnesota - Dallas 2:1 v prodl (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)
Branky: 31 Brink, 64 Tarasenko - 15 J Robertson Střely na branku: 28:29 Hvězdy zápasu: 1 Tarasenko (Minnesota), 2 J Robertson (Dallas), 3 Gustavsson (Minnesota)