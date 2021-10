Z nominace fotbalové reprezentace vypadli Coufal, Bořil, Masopust a Ševčík

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý musel udělat čtyři vynucené změny v nominaci na nadcházející zápasy kvalifikace mistrovství světa s Walesem a Běloruskem. Ze zdravotních důvodů vypadli obránce Vladimír Coufal a trojice slávistů - bek Jan Bořil a záložníci Lukáš Masopust s Petrem Ševčíkem. Nahradí je zadáci Tomáš Wiesner s Milanem Havlem a záložníci Jaromír Zmrhal s Janem Kopicem.

Coufal z West Hamu, jenž patří k oporám reprezentace, měl zdravotní potíže už v minulém týdnu. Vynechal kvůli tomu čtvrteční utkání Evropské ligy, ve víkendovém duelu Premier League sice nechyběl, ale reprezentaci nakonec nepomůže. Trojice ze Slavie odehrála nedělní ligové derby na Spartě, po němž je znovu mezi zraněnými. Bořil, Masopust i Ševčík kvůli zdravotním problémům národnímu mužstvu scházeli také při zářijovém programu.

Nejvážnější zranění má slávistický kapitán Bořil. „Přetrvává u něj problém s kolenem, který bude muset být pravděpodobně vyřešen operací s následnou delší pauzou. Lukáš Masopust má svalový problém v oblasti lýtka, Petr Ševčík má potíže s kotníkem,“ uvedla na twitteru Slavia.

Už před říjnovou nominací vypadl kvůli zranění další člen základní sestavy, křídelní hráč Jakub Jankto. „Sestava se protočí, to už je asi teď jasné. Nebude to lehké. Byli jsme zvyklí na nějakou základní jedenáctku, byli jsme nějakým způsobem sehraní. Bude muset přijít zase někdo jiný a snažit se dobře zapadnout mezi nás,“ řekl v on-line rozhovoru český útočník Patrik Schick.

„Nedá se nic dělat. Komplikace to je, určitě nám to nepomůže. Wales zase nebude mít (kapitána Garetha) Balea, to jim taky nehraje do karet. Věřím, že i bez kluků, kteří tvořili základní jedenáctku, to zvládneme. Ale bude to zase o něco těžší,“ dodal Schick.

Z dodatečně povolané čtveřice mají už všichni reprezentační zkušenosti. Plzeňský křídelník Kopic se vrací do národního celku po necelém roce, jeho klubový spoluhráč obránce Havel stejně jako sparťanský bek Wiesner a záložník Zmrhal ze Slovanu Bratislava byli v mužstvu při minulém zářijovém srazu. „Všichni čtyři nově povolaní hráči už se během dneška zapojí do přípravy na obě kvalifikační utkání,“ řekl v nahrávce pro média mluvčí národního týmu Petr Šedivý.

Reprezentanti se sešli v Praze v pondělí, kdy se k týmu dodatečně připojil jako nováček útočník Jan Kuchta ze Slavie. Třiadvacítka hráčů se bude v dalších dnech chystat na páteční utkání s Walesem v pražském Edenu. O tři dny později nastoupí svěřenci trenéra Šilhavého k venkovnímu zápasu proti Bělorusku. Vzhledem k sankcím od Evropské unie a zákazu letů do Běloruska se duel odehraje na neutrální půdě v Kazani.

Národní tým je v kvalifikační skupině E po pěti z osmi zápasů se sedmi body na druhém místě, třetí Wales má stejně bodů a utkání k dobru. Za přímým postupem míří dosud neporažená Belgie, týmy na druhých příčkách čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají téměř jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst.