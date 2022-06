Začal soud s Blatterem a Platinim, Blatter kvůli zdravotním problémům nevypovídal

Zdravotní problémy Seppa Blattera poznamenaly úvodní den soudního procesu s bývalým předsedou FIFA a druhým obviněným, někdejším prezidentem UEFA Michelem Platinim. Šestaosmdesátiletý Blatter, jenž byl před Vánoci kvůli komplikacím po operaci srdce týden v umělém spánku, dnes nebyl schopen vypovídat.

„Není mi dobře. Nejsem ve stavu, abych mohl odpovídat,“ řekl Blatter před tříčlenným tribunálem v Bellinzoně, kde čelí spolu s Platinim obžalobě z podvodu, špatného hospodaření, zpronevěry prostředků FIFA a padělání dokumentů. Někdejší šéf FIFA si stěžoval na bolest na hrudi a problémy s dýcháním.

Soud proto jeho výpověď odložil na čtvrtek, kdy by měl vypovídat i Platini. Proces v Bellinzoně by měl trvat do 22. června, rozsudek se očekává 8. července. Blatter i šestašedesátiletý Platini vinu odmítají.

Platini v únoru 2011 od tehdejšího prezidenta FIFA Blattera obdržel dva miliony švýcarských franků (48 milionů korun). Oba funkcionáři tvrdí, že šlo o odměnu za poradenskou činnost v letech 1998 až 2002 na základě ústní dohody. Švýcarské orgány to vyšetřovaly šest let a loni v listopadu vznesly obžalobu - vedle podezření z podvodu také ze špatného hospodaření, zpronevěry prostředků FIFA a padělání dokumentů.

„Vše bylo naprosto legální,“ vyjádřil se Platini a celou věc označil za komplot. „Platbu schválily všechny odpovědné orgány FIFA,“ dodal Blatter.

Bývalý vynikající francouzský záložník Platini, jenž byl i místopředsedou FIFA, v roce 2015 dostal za přijetí peněz od Blattera osmiletý zákaz působení ve fotbale. Po sérii odvolání dosáhl snížení trestu na čtyři roky, který mu vypršel v říjnu 2019. Šestiletý zákaz Švýcara Blattera skončil loni v říjnu.