Zemřela fotbalová legenda Pelé

„Všechno, co jsme, jsme díky tobě. Milujeme tě navěky. Odpočívej v pokoji,“ napsala na instagramu po Pelého úmrtí jedna z jeho dcer Kely Nascimentová. Nemocnice uvedla, že Pelé zemřel v 15:27 místního času na mnohočetné selhání orgánů související s postupem rakoviny a celkovým zdravotním stavem.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.



Amor, amor e amor, para sempre.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.



Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i