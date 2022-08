Ženský fotbal u nás se musí zprofesionalizovat, soudí kouč českých reprezentantek

Trenér českých reprezentantek Karel Rada považuje skončené mistrovství Evropy v Anglii za skvělou prezentaci ženského fotbalu. Divácké rekordy na turnaji ho nepřekvapily, jelikož si atmosféru na Ostrovech pamatuje ze stříbrného mužského Eura v roce 1996. Zpětně ho stále mrzí, že Češkám těsně unikl postup na závěrečný turnaj. Zájem o ženský fotbal v Česku podle něj stoupá, ale pomalu. Do budoucna považuje za nutné, aby se zprofesionalizoval, pokud mají reprezentantky držet krok se světem.

Mistryněmi Evropy se v neděli poprvé staly fotbalistky Anglie - po druhých místech z let 1984 a 2009. Ve finále v londýnském Wembley porazily 2:1 po prodloužení osminásobné šampionky z Německa. Zápas rozhodla ve 110. minutě Chloe Kellyová. V normální hrací době po brankách Elly Tooneové a Liny Magullové skončil zápas 1:1. Německo, kterému se těsně před zápasem zranila kapitánka a nejlepší střelkyně Alexandra Poppová, poprvé ve finále prohrálo.

„Euro se mi líbilo. Je to samozřejmě spojené s atmosférou na stadionech a se vším kolem toho. Viděl jsem to tentokrát pouze v televizi, ale mělo to ohromnou atmosféru. Super prezentace ženského fotbalu,“ řekl Rada v rozhovoru s ČTK.

Na turnaj v Anglii zavítalo rekordních 574 875 diváků. Nedělní finále mezi Angličankami a Němkami na londýnském stadionu Wembley se dokonce odehrálo před rekordní návštěvou mužských i ženských evropských šampionátů 87 192 fanoušků.

„V Anglii mě to nepřekvapilo. Sám jsem to očekával, znám Anglii, hrál jsem tam mistrovství Evropy, takže vím, jak tam diváci chodí. Předpokládal jsem, že návštěvy a kulisa budou výborné. Krásná hřiště, trávníky, stadiony. Bylo to v kolébce fotbalu,“ uvedl Rada.

Historicky první triumf Angličanek na Euru označil za zasloužený. „Některé zápasy Anglie se lámaly, byly na hraně, některé suverénně zvládla. Někdy potřebujete i trochu štěstí. Myslím si, že Anglie byla velmi dobře připravená v domácím prostředí. Zaslouženě získala titul,“ prohlásil jednapadesátiletý bývalý obránce.

Češky se na ME nekvalifikovaly, v baráži podlehly Švýcarkám na penalty. „Byli jsme hrozně smutní z toho, že jsme byli tak blizoučko postupu. Dotáhli jsme to takhle daleko a byli jsme krůček od toho tam být. Utekla nám velká akce,“ konstatoval někdejší hráč Dukly, Olomouce, Trabzonsporu, Slavie, Frankfurtu, Teplic a Bohemians 1905.

Popularita a zájem o ženský fotbal podle něj ve světě neustále stoupají. „Diváci tomu přicházejí na chuť. Obrovsky roste i individuální a týmová kvalita. Třeba Anglie do toho obrovsky investovala, začala ženský fotbal ohromně podporovat a teď se její liga stává kompletně profesionální. Chtějí zprofesionalizovat úplně všechno, což je paráda. Myslím si, že budoucnost to určitě má,“ konstatoval Rada.

V Česku vidí postupný vývoj. „Zájem a vnímání ženského fotbalu u nás stoupá, ale je to pomalejší. Není tu takový nárůst zájmu, jaký propukl v jiných zemích. Například v Nizozemsku, když tam bylo mistrovství Evropy (2017). Holanďanky doma vyhrály a byl tam obrovský divácký zájem, to u nás ještě není, ale postupnými krůčky se zájem zvedá. Ale je to závislé na podpoře ženského fotbalu, prosazování popularity ženského fotbalu, aby byl vidět, aby se ukazoval a diváci ho mohli vnímat,“ podotkl Rada.

Za zásadní považuje profesionalizaci ženského fotbalu v Česku. „Pokud budete chtít do budoucna držet krok se světem, budete ho muset profesionalizovat. Pokud se klub chce někam dostat a chce být vidět a máte amatérskou soutěž, nemáte dneska šanci někoho stíhat nebo dosahovat nějakých úspěchů. Pokud se profesionalizuje ženský fotbal v celém světě, musíme k tomu časem taky dospět,“ poznamenal Rada, který vede reprezentaci od roku 2017.

„Chcete se od něčeho odpíchnout, potřebujete mít připravené hráčky, potřebují být nastavené na profesionální úrovni. Pokud budeme hrát amatérskou soutěž, těžko budeme chtít dosahovat úspěchů na mistrovství světa nebo Evropy. Je to složité, hráčky musí odcházet do zahraničí, musí hrát ve velkých profesionálních klubech, aby naše reprezentace měla vůbec nějakou šanci do budoucna uspět,“ uvedl autor čtyř branek ve 43 utkáních za národní tým.

V předních zahraničních klubech působí z Češek například brankářka Barbora Votíková (Paris St. Germain), záložnice Klára Cahynová (Sevilla), Kateřina Svitková (Chelsea) či útočnice Andrea Stašková (Atlético Madrid). Na mistrovství světa, Evropy či olympijské hry se reprezentantky dosud nekvalifikovaly.

Největším úspěchem českého týmu na mezinárodní klubové úrovni jsou tři účasti Slavie ve čtvrtfinále Ligy mistryň. Jednou se mezi osm nejlepších v této soutěži (pod dřívějším názvem Pohár UEFA) probojovala také Sparta, tehdy se ještě osmifinálová fáze hrála ve skupinách.