Zranění Chytil a Sedlák na MS končí, náhradou jsou Lenc a Radim Zohorna

Českou hokejovou reprezentaci na mistrovství světa opouštějí útočníci Filip Chytil a Lukáš Sedlák. Chytil utrpěl v nedělním utkání proti Kazachstánu zranění v obličeji, dnes zkusil s týmem trénovat, ale v turnaji nemůže pokračovat. Sedlák má z pondělního utkání s Lotyšskem po zásahu pukem zlomeninu v kotníku.

Český tým při zranění hráčů už zažádal Mezinárodní hokejovou federaci o uvolnění míst na pětadvacetičlenné soupisce. Už dnes se k týmu jako náhradník připojí útočník Radan Lenc ze švédského HV 71 a generální manažer Martin Havlát bude dolaďovat také nominaci útočníka Radima Zohorny z farmy Toronta z nižší AHL.

„S Lukášem Sedlákem i Filipem Chytilem to vypadá špatně. Budou muset nás opustit. Sedlo to dneska zkoušel, Filip pak i s klukama na ledě. Ale bohužel to nepůjde a budeme muset je nahradit,“ řekl Havlát.

„Dnes večer by měl přijet Radan Lenc a až ráno vstane Zohy, tak s ním mám v plánu mluvit. Uvidíme, jak to dopadne tam,“ řekl Havlát. Se Zohornou, který je po vyřazení v play off AHL v Torontu, se chystal řešit detaily příjezdu.

Chytila zranil zásahem hokejkou do obličeje v nedělním utkání obránce Danil Butěnko. Od té doby byl na ledě jen v úterý individuálně s útočníkem Filipem Chlapíkem a dnes se s celoobličejovým krytem zařadil do přípravy s týmem v červeném dresu náhradníka.

„Doufali jsme,“ řekl Havlát. „Po jeho pocitech dneska, když byl na ledě, tak se rozhodl, že to bohužel nejde dál. Filip má něco u nosu, co by tam nemělo být,“ přiblížil hráčovo bolestivé zranění.

Sedlák, který Chytila proti Lotyšsku nahradil v první formaci vedle kanonýra Dominika Kubalíka a kapitána Romana Červenky, inkasoval ránu pukem do kotníku na levé noze. Zápas dohrál, ale od té doby byl v péči lékaře Antonína Chocholy. Dnes obul brusle kvůli focení českého týmu před tréninkem v Daugava Areně, ale do přípravy nezasáhl. „Něco tam má naštípnutého nebo zlomeného,“ konstatoval Havlát.

Třiadvacetiletý Chytil byl na čtvrtém mistrovství světa a ve dvou zápasech si hráč New York Rangers připsal jednu asistenci. O sedm let starší Sedlák z týmu vítěze základní části extraligy Pardubic na světovém šampionátu debutoval, ale loni se už zúčastnil olympijských her v Pekingu. Na turnaji je třetím nejproduktivnějším hráčem týmu s pěti body za tři góly a dvě asistence.

Lenc se nevešel do konečné nominace po Českých hrách v Brně při posledním škrtu. Jednatřicetiletý odchovanec Mladé Boleslavi před dvěma roky na MS také v Rize debutoval na velké mezinárodní akci. Zúčastnil se i loňské olympiády.

Sedmadvacetiletý Zohorna se může představit na velké mezinárodní akci poprvé. Klubová sezona mu skončila v noci na čtvrtek po vyřazení celku Toronto Marlies ve finále Severovýchodní divize play off AHL s Rochesterem 0:3 na zápasy.

Zkušenosti s velkými turnaji mají z minulosti jeho starší bratři, s kterými se v národním týmu potkal i v jednom útoku. Pětatřicetiletý Tomáš z Pardubic startoval na čtyřech MS a dvou olympiádách. Dvaatřicetiletý Hynek ze švédského Oskarshamnu podobně jako Lenc neprošel posledním škrtem v přípravě. Na kontě má dvě účasti na světových šampionátech a byl i loni pod pěti kruhy v Pekingu.