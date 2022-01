Bach: Čína je teď zemí zimních sportů a začíná nová éra těchto odvětví

Opatření proti koronaviru a podpora zimních her byly hlavními tématy jednání předsedy Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomase Bacha s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Zimní olympijské hry začnou v Pekingu za deset dní.

O Bachově přijetí hlavou nejlidnatější země světa informovala státní agentura Nová Čína. Dnešní schůzka byla od vypuknutí pandemie koronaviru na začátku roku 2020 jednou z mála příležitostí, kdy se čínský prezident sešel se zahraničním návštěvníkem. Bach do Pekingu přiletěl v sobotu a preventivně strávil tři dny v karanténě.

Bach čínskému prezidentovi podle webu MOV řekl, že Čína je nyní zemí zimních sportů a začíná nová éra těchto sportovních odvětví. „Oba vůdci mluvili o silné podpoře mezinárodní komunity olympijským hrám v Pekingu 2022,“ dodal MOV.

Zimní olympiáda v Pekingu je ožehavým politickým tématem. Některé západní země v čele se Spojenými státy americkými vyhlásily kvůli porušování lidských práv v Číně diplomatický bojkot her. Vládní představitele do Pekingu nevyšlou také Austrálie, Británie, Kanada, Nizozemsko či Dánsko.

Česká vláda se oficiálně k olympiádě v Pekingu nevyjádřila. Český velvyslanec v Pekingu Vladimír Tomšík nicméně v rozhovoru s čínským deníkem Beijing Daily vyjádřil hrám podporu, přičemž řekl, že tak činí na žádost prezidenta Miloše Zemana. Senát má ale od loňského června jiný postoj. Zopakoval ho v pondělí, kdy někteří senátoři při setkání v horní parlamentní komoře podpořili tibetského filmaře a bývalého politického vězně Dönduba Wangčhena, který vyzval k politickému bojkotu zimní olympiády v Pekingu.

Bach s čínským prezidentem probíral také opatření proti koronaviru, která budou ještě přísnější než před půl rokem na letních olympijských hrách v Tokiu. Do Číny mohou prakticky přijet jen plně očkovaní olympionici, protože jinak by museli absolvovat třítýdenní karanténu. Povinné jsou PCR testy před odletem i okamžitě po příletu a každý den na místě. Olympiáda se bude odehrávat v uzavřené bublině, aby zahraniční návštěvníci nepřišli do kontaktu s běžnou populací. Čína vyznává politiku „nulového covidu“ a zavádí regionálně razantní opatření už při výskytu jednotek případů.