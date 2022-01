V Pekingu mohou být v klidu: ZOH by neměly ohrozit bojkoty ani omikron

Rostoucí počet nakažených covidem-19 především v západní Evropě a USA, ani ohlášené diplomatické bojkoty by neměly ohrozit zimní olympijské hry v Pekingu, které začnou už za měsíc. Závěrečné přípravy se odehrávají ve stínu nakažlivější varianty omikron i politické kritiky čínského režimu.

Kvůli koronaviru budou v Pekingu platit ještě přísnější opatření než na loňské letní olympiádě v Tokiu. Výhradně v olympijské „bublině“ se budou muset všichni akreditovaní účastníci pohybovat po celou dobu pobytu v Číně, zatímco v Japonsku mohli někteří z nich po dvou týdnech na veřejná místa. Prakticky povinné bude očkování, protože alternativní třítýdenní karanténa je pro sportovce nepřijatelná. Všichni se budou denně testovat, případné blízké kontakty nakažených čekají testy každých dvanáct hodin, aby mohly dál trénovat a závodit.

Aby se zamezilo možnému přenosu koronaviru z olympijské bubliny, bude se speciálně zacházet třeba i s odpadky. Ani ty bublinu neopustí. Ilustruje to přístup k opatřením v zemi, kde pandemie koronaviru začala a která patří k těm nejpřísnějším. Čínské úřady neváhají kvůli jednotkám případů uzavírat milionová města.

Výkonný ředitel olympijských her Christophe Dubi se v souvislosti s omikronem obává pozitivních případů mezi sportovci, protože ani očkování proti nákaze touto variantou nechrání stoprocentně. „Pochopitelně nechceme ztratit několik sportovců chvíli před olympiádou, která byla jejich cílem mnoho měsíců,“ poznamenal. Podobné obavy vyjádřil také výkonný ředitel Kanadského olympijského výboru David Schoemaker. „Opravdovou výzvou v následujících třiceti dnech pro nás bude zajistit, aby se všichni kanadští účastníci dostali do Pekingu, aniž by se vystavili viru, a měli negativní test,“ řekl televizi CBC.

Právě v Kanadě na sklonku loňského roku zrušili v jeho průběhu mistrovství světa hokejistů do 20 let poté, co se několik týmů včetně českého kvůli nakaženým jednotlivcům dostalo do karantény a následovaly kontumace v jejich neprospěch. Schoemaker je přesvědčen, že zimní olympijské hry mohou navzdory nepříznivým okolnostem proběhnout bezpečně.

Politické delegace řady zemí do Číny nepojedou

Čína je dlouhodobě terčem kritiky ze strany lidskoprávních organizací. Ty upozorňují, že tamní komunistická vláda utlačuje Ujgury a ničí demokratické prvky v Hongkongu, a vyzývají k bojkotu zimních olympijských her. Neúčast některých výprav jako v Moskvě 1980 a Los Angeles 1984 tentokrát není ve hře, ale řada velmocí už oznámila, že do Číny nepošle politické delegace. Vedle Británie a USA jsou mezi nimi také Austrálie a Kanada.

Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach při novoročním projevu zopakoval, že olympijské hry by měly zůstat stranou politických sporů. „Zimní olympijské hry 2022 mohou poskytnout další skvělý příklad soupeření v míru. Olympijské hry stojí nad jakýmkoliv konfliktem. Na olympijských hrách všichni respektujeme stejná pravidla a jeden druhého, na olympijských hrách jsme si všichni rovni,“ prohlásil.

Výkonný ředitel olympijských her Dubi je přesvědčen, že sportovci se o svůj možná životní závod připravit nenechají. „Nemyslím si, že by se sportovci sami rozhodli na takovou velkou akci nepřijet. Věřím, že pokud chtějí vyjádřit své názory, mohou to svobodně udělat na tiskových konferencích nebo sociálních sítích. Ty jsou někdy mnohem významnější než tradiční média. Máte sportovce, kteří mají 100 milionů sledujících, to je něco obrovského,“ řekl.

Zahraniční média mají v současné době v Číně o poznání těžší pozici než dříve, jak na vlastní kůži nedávno zažil štáb České televize. Když se snažil natočit přípravy v olympijském zimním středisku Čchung-li, neuspěl. „Během několika minut zastavil štáb ČT muž v civilu. Aniž by se identifikoval, bránil v práci a zastrašoval čínské spolupracovníky České televize,“ uvedla veřejnoprávní televize na svém webu. Před letní olympiádou v Pekingu v roce 2008 se nic takového nedělo.

Hokejisté se chystají na hry bez hráčů NHL

Hokejový turnaj měl na olympijských hrách v Pekingu s ohledem na avizovaný start hráčů z NHL patřit mezi nejsledovanější sportovní akce, po rozhodnutí vedení kanadsko-americké soutěže neuvolnit své hráče je ale vše jinak. Na turnaji se představí pouze hráči z evropských soutěží bez hvězd NHL a trenéři národních týmů včetně českého Filipa Pešána museli aktivovat záložní plán B. Olympijské hry začnou přesně za měsíc.

„Pro olympiádu a pro hokej by byl turnaj s účastí hráčů NHL událostí. Od začátku sezony jsme nicméně museli pracovat i s variantou, že do Pekingu nepojedou,“ řekl Pešán, který nyní nemůže počítat například s pomocí Jakuba Voráčka, Davida Pastrňáka nebo Petra Mrázka. Místo nich do Pekingu zřejmě pocestují Jan Kovář, Michal Řepík nebo Šimon Hrubec. „V každém případě věřím, že i z hráčů evropských klubů sestavíme výborné mužstvo a v Pekingu se s ním popereme o co nejlepší výsledek,“ uvedl generální manažer Petr Nedvěd.

V Číně se zopakuje situace z olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu, kde před čtyřmi lety také hráči z NHL nestartovali. Český tým tam pod vedením Josefa Jandače postoupil do bojů o medaile, nakonec ale skončil čtvrtý poté, co turnaj zakončil porážkou s Kanadou 4:6 v boji o třetí místo.

V Pekingu se vedle mužské reprezentace poprvé v olympijské historii představí i české hokejistky, které dokázaly ovládnout listopadový kvalifikační turnaj v Chomutově.

Nominace českých výběrů by reprezentační trenéři měli zveřejnit ve čtvrtek 13. ledna. Nominační plénum Českého olympijského výboru je na programu o den později, hry začnou 4. února.