Beckham s Cantonou se přidali ke kritikům fotbalové superligy, její šéf se brání

Bývalé hvězdy Manchesteru United David Beckham a Eric Cantona se přidali ke kritikům nové superligy. Nezávislá a uzavřená soutěže, kterou pomohl založit i jejich někdejší klub, podle nich ignoruje fanoušky a ohrožuje základní hodnoty fotbalu. Proti kritikům se ohradil šéf superligy Florentino Pérez, podle nějž fotbal bez superligy zemře.

„Fotbal miluji a je součástí mého života odnepaměti. Jako hráč i teď jako majitel klubu vím, že bez fanoušků není fotbal ničím. Fotbal musí být pro všechny, musí být férový a založený na sportovním úspěchu,“ napsal pětačtyřicetiletý Beckham na instagramu.

„Pokud tohle nebudeme chránit, tak sport, který milujeme, je v nebezpečí,“ uvedl bývalý kapitán anglické reprezentace, který během kariéry nastupoval za tři ze zakládajících superligových klubů - Manchester United, Real Madrid a AC Milán. V současnosti je majitelem Interu Miami v zámořské MLS.

We need football to be fair and we need competitions based on merit: Manchester United legend David Beckham - The New Indian Express https://t.co/Vj7uSjBqwK — David Beckham (@DaviBeckham24x7) April 20, 2021

Proti superlize, kterou založilo dvanáct velkoklubů nespokojených s příjmy z Ligy mistrů, se postavil i bývalý kapitán United Cantona. „Nejdůležitější jsou fanoušci, musíte je proto respektovat. A zeptalo se těch dvanáct klubů, co si o jejich nápadu myslí fanoušci? Ne. A to je ostuda,“ uvedl ve videu na instagramu.

Kritikou nešetří ani evropské deníky. „Florentino Pérez, Andrea Agnelli a Joel Glazer jsou lídři nejhoršího nápadu v historii evropského fotbalu. Vyrazili v čele zombie apokalypsy hledat další čerstvé maso, protože poslední dvě desetiletí obrovského růstu zisků jim zjevně nestačily,“ napsal britský The Telegraph.

Italský deník Corriere della Sera ocenil spojený odpor vůči superlize. „Až revoluční nápad dokázal spojit fotbalovou Evropu. Dvanáct nejbohatších klubů si chce založit superligu na úkor všech ostatních klubů, malých i velkých měst, ale především na úkor tradice,“ napsal.

Eric Cantona speaks out against the Super League. pic.twitter.com/Ju9VcoV0dU — ESPN FC (@ESPNFC) April 19, 2021

Poněkud sarkastičtější tón volil francouzský Derniéres Nouvelles d’Alsace. „Světový fotbal - k vlastnímu údivu a naštvání - najednou zjistil, že mu vládnou peníze. Jaké překvapení! O superlize se mluvilo dlouho, teď nabírá konkrétní obrysy a je pouze výsledkem zkorumpovaného systému.“

Šéf Realu Pérez se ohradil proti ostré kritice za založení superligy

Předseda Realu Madrid a ředitel chystané superligy Florentino Pérez se ohradil proti ostré kritice, která se na „Bílý balet“ a dalších jedenáct velkoklubů snesla poté, co oznámily založení nezávislé a uzavřené soutěže. Liga podle něj nebyla založena s úmyslem, aby vyvolené týmy vydělaly ještě víc peněz, ale proto, aby pomohla celému fotbalu.

„Musím každému vysvětlovat, že nejde o ligu pouze pro bohaté. Je to liga, která má zachránit všechny kluby. Bez ní fotbal umře,“ řekl Pérez v rozhovoru v televizním pořadu El Chiringuito de Jugones.

„Klesá sledovanost, klesá cena vysílacích práv... Mladé lidi už fotbal nezajímá, protože mají jiné možnosti zábavy. Něco jsme prostě museli udělat, všichni jsme na pokraji krachu,“ uvedl Pérez.

„Všichni dohromady jsme přišli o pět miliard eur. Jen Real za dvě sezony přišel o 400 milionů eur. A když máte jen příjmy od televize, tak je řešením odehrát víc atraktivních zápasů, na které se budou dívat fanoušci po celém světě,“ dodal.

„Proto jsme přišli s nápadem, že místo Ligy mistrů budeme hrát superligu, kde jsou všechny velké kluby, a díky tomu získáme zpět to, co jsme ztratili,“ uvedl čtyřiasedmdesátiletý funkcionář.

Peníze ze superligy by podle Péreze i nadále putovaly ke klubům v nižších patrech fotbalové pyramidy. „S tím, kolik peněz kluby momentálně dostávají z Ligy mistrů, by do roku 2024, kdy se má změnit formát, všechny kluby zanikly. Velké, střední i malé. Naše liga bude zisková a peníze se dostanou ke všem,“ řekl.

Založení ligy se setkalo s ostrou kritikou ze strany politiků, fanoušků, národních svazů, současných i bývalých hráčů a především UEFA, která účastníkům pohrozila vyloučením z národních soutěží a hráčům zákazem startu v reprezentacích.

„Kdykoliv se něco mění, tak jsou někteří lidé proti,“ uvedl Pérez. A k možným sankcím dodal: „Můžu všechny ujistit, že k tomu nedojde. Nechci zacházet do právních detailů, ale to se nestane. Je to nemožné.“

Pérez také zdůraznil, že superliga nemá být uzavřená. Každou sezonu by se k 15 základním členům přidalo pět kvalifikovaných klubů a šéf Realu je připraven spolupracovat s UEFA na postupovém klíči.

Vedení evropského fotbalu za reakci na založení superligy zkritizoval. Předseda UEFA Aleksander Čeferin totiž mimo jiné označil šéfa Juventusu Andreu Agnelliho, který léta vytvoření elitní soutěže propagoval, za prolhaného hada.

Podle něj šlo o uraženou reakci někoho, kdo najednou ztratil výjimečné postavení. „Takhle se UEFA nemůže chovat. Nechceme předsedu, který uráží šéfa klubu. Pro dobro společnosti a celého sportu se tohle musí změnit. Nevidím jediný důvod, proč by se UEFA měla cítit dotčená,“ prohlásil Pérez.

Agnelliho nahradí ve výkonném výboru UEFA Rummenigge

Novým zástupcem asociace evropských fotbalových klubů (ECA) ve výkonném výboru UEFA se stane Karl-Heinz Rummenigge. Předseda představenstva Bayernu Mnichov a čestný předseda ECA nahradí Andreu Agnelliho.

Vedení ECA navrhlo Rummeniggeho do funkce poté, co šéf Juventusu odstoupil z čela asociace. Agnelli tak učinil kvůli tomu, že italský celek spolu s dalšími jedenácti kluby založil nezávislou a uzavřenou superligu.

Agnelli řídil ECA od září 2017, kdy v čele vystřídal Rummeniggeho. Pětašedesátiletý bývalý německý reprezentant před tím vedl asociaci, mezi jejíž členy patří i Slavia, Sparta, Liberec, Plzeň, Teplice, Mladá Boleslav, od roku 2008.