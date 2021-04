Slavia po prohře s Arsenalem končí v EL; čeští politici kritizují trest pro Kúdelu

Slavia si na evropské scéně zahrála čtvrtfinále popáté a počtvrté neuspěla. Do semifinále prošla jen v roce 1996, kdy účastí mezi nejlepší čtveřicí týmů v Poháru UEFA stanovila pohárové maximum českých klubů v samostatné historii. Předloni červenobílí vypadli ve čtvrtfinále s jiným londýnským klubem Chelsea.

Slavia prohrála po 23 zápasech a poprvé od prosince. Na evropské scéně doma utrpěla čtyřbrankovou porážku podruhé v historii, v roce 2009 podlehla Lille 1:5. Její dnešní vypadnutí znamená, že český fotbal bude mít v přespříští sezoně 2022/23 pouze čtyři místo stávajících pěti zástupců v pohárech.

Slavia nenavázala na předchozí dvě kola, v nichž vyřadila jiné ostrovní celky Leicester a Glasgow Rangers. Červenobílí v tomto ročníku vydělali v pohárech v přepočtu zhruba 400 milionů korun.

Slávistům stejně jako v prvním duelu v Londýně chyběli hned tři stopeři a místo ve středu obrany znovu zaujal Holeš, který poslední dobou nastupoval v záloze. Scházel mimo jiné i zadák Kúdela, jemuž disciplinární UEFA udělila desetizápasový trest za rasistickou urážku protihráče v osmifinále proti Glasgow Rangers.

"Musím sportovně přiznat, že dnes jsme neměli na to Arsenal potrápit. Arsenal byl jednoznačně lepší ve všech činnostech. My jsme měli dnes prázdnou nádrž, nestačili jsme jim běžecky. Postoupili zaslouženě, v obou zápasech byli lepší," řekl při on-line tiskové konferenci trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Pražané po nadějné remíze 1:1 z prvního utkání chtěli co nejdéle držet čisté konto, ale úvod jim vůbec nevyšel. Od Arsenalu si nechali vnutit jeho hru a brzy prohrávali. Ve 14. minutě ještě po Sakově střele do tyče a následné dorážce Smithe Roweho videorozhodčí odhalil těsný ofsajd, ale o čtyři minuty později už se před Kolářem prosadil Pépé. Hostující křídelník navázal na branku z prvního duelu.

Ve 20. minutě fauloval ve vápně Hromada a Lacazette z penalty zvýšil. Arsenalu, kterému patří v Premier League až deváté místo, kvůli malárii chyběla útočná hvězda Aubameyang, přesto v Edenu v ofenzivě dominoval. Po dalším zaváhání slávistické obrany ve 24. minutě napřáhl Saka a střelou na přední tyč překonal Koláře. Červenobílí zažili historicky nejhorší poločas v domácím pohárovém utkání.

Trenér Trpišovský v pauze hned čtyřikrát střídal a poslal na trávník mimo jiné do pohárové premiéry i osmnáctiletého Višinského. Arsenal s přehledem kontroloval vývoj a v 77. minutě se prosadil počtvrté. Lacazette využil podklouznutí Zimy a propálil Koláře.

Pátý gól mohl dát střídající Martinelli, ale těsně minul. Červenobílí nedali Arsenalu gól ve třetím ze čtyř vzájemných duelů v soutěžích UEFA, v roce 2007 s ním venku utrpěli dosud nejvyšší debakl na evropské scéně (0:7).

Fotbalisté Slavie se před začátkem domácího odvetného utkání čtvrtfinále Evropské ligy stejně jako před úvodním zápasem před týdnem nepřidali k hráčům Arsenalu, kteří před výkopem poklekli na podporu hnutí Black Lives Matter. Pražané opět vyjádřili svůj boj proti rasismu tak, že ve středovém kruhu společně chytili kolem ramen.

Vedoucí kanceláře prezidenta Vratislav Mynář se v otevřeném dopisu ohradil proti rozhodnutí disciplinární komise UEFA o zákazu startu v 10 utkáních pro slávistického fotbalistu Ondřeje Kúdelu. Komise Kúdelu potrestala za rasistickou urážku záložníka Rangers Glena Kamary, český obránce obvinění z rasismu odmítá. Podle kancléře je se situací podrobně seznámen i prezident Miloš Zeman, který ji považuje za významnou nejen z hlediska sportu.

Mynář v dopisu adresovaném členům komise uvedl, že rasismus ze strany Kúdely je neprokázaný a domnělý. „Odsuzujete slušného člověka bez jediného důkazu. Znemožňujete sportovci plnit si sen v Evropské lize. To vše jen proto, abyste naplnili zvrácená očekávání úzké skupiny aktivistů a klubu neschopného vítězit na hřišti, o to více však vykřikujícím prázdné a ublížené fráze o rasismu,“ uvedl.

Slavia hrála v odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow skvěle a drtila soupeře kvalitní a férovou hrou, konstatoval Mynář. „Odpovědí soupeře byly zákeřné fauly, z nichž jeden skončil vážným zraněním brankáře Ondřeje Koláře,“ uvedl. Píše i o nesportovním a hrubém chování hráčů skotského celku po druhém gólu Slavie.

Kamara dostal za napadení Kúdely třízápasový trest, jeho spoluhráč Kemar Roofe si kvůli faulu na Koláře nezahraje nejbližší čtyři duely. Mynář dává tyto sankce do kontrastu s trestem pro Kúdelu. „Údajný rasismus? Trest na 10 zápasů. Podotýkám, že rasismus neprokázaný a domnělý. I samotný inspektor UEFA zpochybňoval, že Ondřej Kúdela pronesl rasistický výrok. Přesto jste rozhodli o zcela bezprecedentním potrestání hráče, který nikomu neublížil a pouze slovně - dle svého vyjádření - urazil svého soupeře,“ napsal Mynář.

Hovoří kvůli tomu o odsouzení slušného člověka bez jediného důkazu. Z boje proti rasismu v podání UEFA se podle Mynáře stal „boj neúspěšných proti úspěšným, vrchol pokrytectví, pozitivní diskriminace a trapné podbízení se hloupým trendům“. Česká veřejnost se napříč společností podle Mynáře s rozhodnutím UEFA neztotožňuje. „Naopak se vám, byť možná jen na krátkou dobu, podařilo spojit i odvěké rivaly,“ konstatoval.

Se situací je podle něj seznámen i prezident. „Považuje ji za významnou nejen z hlediska sportu, ale i z pohledu spravedlnosti a lidské důstojnosti. Vyjadřuje sounáležitost všem občanům ČR, kteří tuto kauzu sledují a jejím průběhem jsou zklamáni,“ uvedl Mynář. Zeman podle něj přeje fanouškům, aby se záležitostí nenechali odradit.

Obsah Mynářova dopisu podrobil kritice Kamarův právní zástupce Aamer Anwar. „Tento dopis místy hraničí s šílenstvím, důrazně bych doporučil prezidentovi, aby se distancoval od tohoto fanatického prohlášení, které je v rozporu s omluvou Slavie Praha. Jen přispěje k podněcování dalších rasistů, aby vylezli z kanálů,“ napsal Anwar mimo jiné v obsáhlém prohlášení na twitteru.

K rozhodnutí disciplinární komise se na sociálních sítích kriticky vyjádřila řada dalších českých politiků, dnes například i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). „Nemohu si pomoci. Rozhodnutí UEFA - čtyři Roofe, 10 Kúdela, tři Kamara - považuji za vodu na mlýn skutečným rasistům a extremistům. Asi tak,“ uvedl na twitteru.

