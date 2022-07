Beka Jiříčka si jako šestku draftu NHL vybral Columbus, jedničkou je Slafkovský

Českého hokejového obránce Davida Jiříčka si při draftu zámořské NHL vybral ze šestého místa Columbus. V prvním kole se dočkal ještě útočník Jiří Kulich po volbě Buffala na 28. pozici. První slovenskou jedničkou v historii se díky volbě Montrealu, kde se letošní výběr talentů koná, stal útočník Juraj Slafkovský. Pořádající klub přitom volil jako první poprvé od roku 1985.

Český hokej měl v ostře sledovaném úvodním kole vybraného zástupce poprvé po čtyřech letech. V roce 2018 si Detroit vybral rovněž jako šestého hokejistu celkového pořadí útočníka Filipa Zadinu.

Osmnáctiletý Jiříček hájil v extralize barvy Plzně a zahrál si i na letošním mistrovství světa ve Finsku, kde národní tým ukončil ziskem bronzu po deseti letech čekání na medaili z velké akce. Jiříček k tomu přispěl při pěti startech gólem a nahrávkou. Spoluhráčem zkušeného útočníka Jakuba Voráčka se stane i díky tomu, že Blue Jackets získali šestou pozici loni od Chicaga.

„Bylo to něco úžasného. Sen, který se stal skutečností,“ přiblížil své pocity Jiříček v rozhovoru pro nhl.com. Český talent zaujal hned na pódiu během slavnostního večera, jímž se draft vrátil k obvyklé podobě po dvou předchozích letech, kdy se kvůli problémům s koronavirem odehrál pouze prostřednictvím videokonference. Poté, co si na sebe oblékl dres a zapózoval na fotografii se zástupci klubu, políbil jeho velké logo na hrudi. „Dělám to vždy, když si na sebe beru nový dres. Je to takový můj rituál. A věřím, že mi přinese štěstí,“ uvedl Jiříček.

Rovněž osmnáctiletý Kulich o sobě dal vědět na mezinárodní scéně zejména v dubnu na mistrovství světa osmnáctek v Německu. Tam se stal s devíti góly nejlepším střelcem, byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje a nechyběl ani v All Star týmu. Také Buffalo získalo 28. pozici před rokem od Floridy jako součást hráčské výměny.

Juraj Slafkovský | zdroj: Profimedia

Na MS mezi muži se podobně jako Jiříček ukázal rovněž Slafkovský, jenž zářil už v únoru na olympijských hrách v Pekingu, kde byl ještě jako sedmnáctiletý vyhlášen dokonce nejužitečnějším hráčem turnaje. Slováci získali v Číně bronz, a oslavili tak první cenný kov pod pěti kruhy. Slafkovský, který poslední tři sezony hokejově dorůstal ve finském klubu TPS Turku, k němu dopomohl sedmi góly ve stejném počtu zápasů.

„Myslím, že jsem ani neslyšel své jméno, ale zaslechl jen ‘Slovensko’. Byl to docela šok. A pak už jsem neposlouchal vůbec, jen jsem se klepal. Naskočila mi husí kůže, byl to pro mě naprosto neuvěřitelný okamžik. Byl jsem samozřejmě překvapený, protože pozice jedničky byla přisuzována už asi čtyři roky Shaneu Wrightovi. Jsem moc šťastný,“ uvedl Slafkovský.

Zatímco až dosud byl nejvýše vybraným slovenským hokejistou útočník Marián Gáborík jakožto trojka draftu v roce 2000, kdy na něho ukázala Minnesota, hned za Slafkovským šel na řadu obránce Šimon Nemec (New Jersey). Třetím vybraným Slovákem v úvodním kole byl ještě na 26. místě útočník Filip Mešár, jehož si vybral rovněž Montreal. Letošní trojkou je po volbě Arizony americký útočník Logan Cooley.

Kanadský útočník Shane Wright, který byl v průběhu celé sezony hlavním favoritem na pozici jedničky, se nakonec dočkal až jako čtvrtý, když po něm sáhl Seattle. Kraken mají za sebou první sezonu po vstupu do NHL a rozšíření soutěže o další tým.

Draft bude dnes pokračovat druhým až sedmým kolem.

POŘADÍ 1. KOLA DRAFTU NHL 2022 (V POŘADÍ TÝM NHL - HOKEJISTA - NÁRODNOST - POST - DOSAVADNÍ TÝM/SOUTĚŽ):

1. Montreal - Juraj Slafkovský - Slovensko - útočník - TPS Turku/Fin.,

2. New Jersey - Šimon Nemec - Slovensko - obránce - Nitra/SR,

3. Arizona - Logan Cooley - USA - útočník - USA „18“/USHL,

4. Seattle - Shane Wright - Kanada - útočník - Kingston/OHL,

5. Philadelphia - Cutter Gauthier - USA - útočník - USA „18“/USHL,

6. Columbus - David Jiříček - Česko - obránce - Plzeň,

7. Chicago - Kevin Korchinski - Kanada - obránce - Seattle Thunderbirds/WHL,

8. Detroit - Marco Kasper - Rakousko - útočník - Rögle/Švéd.,

9. Buffalo - Matthew Savoie - Kanada - útočník - Winnipeg Ice/WHL,

10. Anaheim - Pavel Mintjukov - Rusko - obránce - Saginaw/OHL,

11. Arizona - Conor Geekie - Kanada - útočník - Winnipeg Ice/WHL,

12. Columbus - Denton Mateychuk - Kanada - obránce - Moose Jaw/WHL,

13. Chicago - Frank Nazar - USA - útočník - USA „18“/USHL,

14. Winnipeg - Rutger McGroarty - USA - útočník - USA „18“/USHL,

15. Vancouver - Jonathan Lekkerimäki - Švédsko - útočník - Djurgaarden/Švéd.,

16. Buffalo - Noah Östlund - Švédsko - útočník - Djurgaarden/Švéd.,

17. Nashville - Joakim Kemell - Finsko - útočník - Jyväskylä/Fin.,

18. Dallas - Lian Bichsel - Švýcarsko - obránce - Leksand/Švéd.,

19. Minnesota - Liam Öhgren - Švédsko - útočník - Djurgaarden/Švéd.,

20. Washington - Ivan Mirošničenko - Rusko - útočník - Omská křídla/Rus.,

21. Pittsburgh - Owen Pickering - Kanada - obránce - Swift Current/WHL,

22. Anaheim - Nathan Gaucher - Kanada - útočník - Québec Remparts/QMJHL,

23. St. Louis - Jimmy Snuggerud - USA - útočník - USA „18“/USHL,

24. Minnesota - Danila Jurov - Rusko - útočník - Magnitogorsk/KHL,

25. Chicago - Sam Rinzel - USA - obránce - Chaska High/USHS-MN,

26. Montreal - Filip Mešár - Slovensko - útočník - Poprad/SR,

27. San Jose - Filip Bystedt - Švédsko - útočník - Linköping/Švéd.,

28. Buffalo - Jiří Kulich - Česko - útočník - Karlovy Vary,

29. Arizona - Maveric Lamoureux - Kanada - obránce - Drummondville/QMJHL,

30. Winnipeg - Brad Lambert - Finsko - útočník - Pelicans Lahti/Fin.,

31. Tampa Bay - Isaac Howard - USA - útočník - USA „18“/USHL,

32. Edmonton - Reid Schaefer - Kanada - útočník - Seattle Thunderbirds/WHL.

Brankář Mrázek byl v NHL vyměněn z Toronta do Chicaga

Hokejový brankář Petr Mrázek byl v NHL vyměněn z Toronta do Chicaga. Maple Leafs navíc vedle českého gólmana obětovali volbu v 1. kole letošního draftu a získali volbu ve 2. kole.

Blackhawks, do jejichž kádru patří i útočník Dominik Kubalík, si již z 25. místa vybrali amerického obránce Sama Rinzela, kanadský klub si následně zvolí během dnešního pokračování výběru talentů z 38. pozice.

Třicetiletý Mrázek se loni koncem července upsal Torontu na tři roky za celkem 11,4 milionu dolarů. Má tak před sebou ještě dvě sezony z kontraktu, jenž mu v průměru zaručuje příjem 3,8 milionu dolarů ročně.

Ostravský rodák Mrázek zasáhl v uplynulém ročníku do 20 utkání, z nichž v 18 byl v zahajovací sestavě. Vychytal 12 výher, ale měl nejhorší průměr obdržených branek na zápas (3,34) i úspěšnost zákroků (88,8 procenta) za celou svou kariéru v NHL, do níž vkročil v sezoně 2012/13 ještě jako hráč Detroitu.

Petr Mrázek | zdroj: Profimedia

Mrázek byl v průběhu minulého ročníku kvůli svým výkonům několikrát terčem kritiky. Po polovině března Maple Leafs dokonce umístili českého gólmana na takzvaný waiver list, a nabídli jej tak ostatním týmům v NHL. Mrázek následně vychytal ve dvou zápasech výhru s úspěšností 93,1 procenta, ale v tom dalším se na ledě Bostonu zranil a zůstal kvůli potížím s třísly dlouho mimo hru. Nakonec šlo o jeho poslední start za Toronto.

Celkem má 141. hokejista draftu 2010 v NHL na kontě 295 startů (268 od začátku) a 140 vychytaných vítězství. V průměru inkasoval 2,64 branky na utkání při úspěšnosti 90,9 procenta a ve 24 případech udržel čisté konto. Pět nul z celkem 29 zápasů udržel v play off, kde má průměr 2,43 a úspěšnost 91,1 procenta. Chytal i za Philadelphii a Carolinu.

Pro Blackhawks, kteří letos podruhé za sebou chyběli v play off, šlo v případě Mrázka již o třetí čtvrteční výměnu. Útočníka Alexe DeBrincata poslal klub do Ottawy a obdržel volby v prvním a druhém kole letošního draftu a ve třetím kole draftu 2024. Další útočník Kirby Dach zamířil do Montrealu za volby v prvním a třetím kole letošního draftu.