Bláznivý zápas Premier League: Strkanice trenérů, tahání za vlasy a šílené chyby rozhodčích

Zápasy mezi londýnskými rivaly bývají vyhrocené a nejinak tomu bylo i tentokrát. Utkání Chelsea proti Tottenhamu v anglické Premier League nabídlo kromě čtyř branek a infarktového závěru i několik potyček mezi oběma realizačními týmy, které vygradovaly v pozápasových mediálních vyjádřeních.

Na legendární duel z roku 2016, kdy se na hřišti při zápase Chelsea a Tottenhamu oba týmy málem popraly, se před nedělním střetnutím vzpomínalo spíše s úsměvem a konstatováním, že k něčemu takovému tentokrát dojít nemůže. Nakonec se ale šlágr druhého kola nového ročníku anglické ligy v lecčems legendární bitvě blížil. O emoce totiž nebylo nouze.

Poprvé vášně vzplály po vyrovnávacím gólu Tottenhamu. Tomu podle kouče Chelsea Thomase Tuchela předcházel faul na Kaie Havertze na útočné polovině a následně i ofsajd Richarlisona. Diváci u obrazovek tak mohli vidět rozběsněného trenéra Blues ječícího na čtvrtého rozhodčího i lodivoda Tottenhamu Antonia Conteho u postranní čáry. Nechybělo málo a oba muži se na sebe vrhli.

To ale nebylo všechno. Když v nastaveném čase Spurs vyrovnali brankou Harryho Kanea, bylo to už na Tuchela moc. Hvězda hostujícího mužstva se totiž prosadila z rohu, který v žádném případě neměl být zahráván. Při předchozí herní situaci totiž stoper Tottenhamu Cristian Romero surově tahal za vlasy beka Chelsea Marca Cucurellu, za což měl být vyloučen a míč měli získat domácí.

Rozhovor bez servítků

Pak se vztek kouče Blues projevil naplno. Při obligátním podání ruky nebyl spokojený s tím, jak Conte k tradičnímu aktu slušnosti přistoupil. Ruku mu proto silně zmáčkl, následně na sebe oba začali řvát a celý konflikt vyvrcholil postrkáváním několika členů obou realizačních týmů.

„Když si s někým podáváte ruku, máte se mu dívat do očí. On měl ale asi jiný názor,“ usmíval se Tuchel v pozápasovém rozhovoru. A následně se pustil do silné kritiky rozhodčích. „Svému týmu nemůžu nic vytknout, byli jsme brilantní. Oba góly, které jsme dostali, absolutně neměly platit,“ zuřil zkušený trenér.

„U první branky jasný faul a pak ofsajd, u té druhé… odkdy je povoleno tahat hráče za vlasy?“ ptal se ironicky viditelně rozrušený kouč. A vyjádřil názor, že rozhodčí zápasu Martin Taylor, který je podle fanoušků Chelsea vůči klubu dlouhodobě zaujatý, by střetnutí západolondýnského mužstva pískat neměl.

„Možná by to bylo lepší,“ utrousil. „Nejsou to jen fanoušci, kteří si to myslí. Jsou to hráči, celá kabina, garantuji vám, že si to myslíme úplně všichni,“ řekl zklamaný trenér po nespravedlivé remíze.

Za chování na hřišti i v následných rozhovorech samozřejmě Tuchela s Contem stihl trest a na lavičku svého mužstva se v příštím utkání nepodívají, německého kouče za slovní kritiku sudích možná čeká i pokuta. I tuhle skutečnost ale trenér domácích oglosoval s patřičným sarkasmem: „Já nemůžu koučovat příští zápas, ale rozhodčí může příští zápas pískat. Výtečné.“