Příšerné výkony, hráči toužící po odchodu. Na sezonu nejsme připraveni, hřímá kouč Chelsea

Šílené výkony v přípravě, téměř žádné posily. Zato sestava plná hráčů, kteří by v klubu už nejraději nebyli. Fotbalová Chelsea nezažívá před startem nové sezony Premier League příjemné týdny a trenér Thomas Tuchel začíná být neklidný. Vyjde mu nové klubové vedení vstříc?

Jednoduchý výrok, který ale v médiích a na sociálních sítích zazvonil. „Na novou sezonu v tuto chvíli rozhodně připraveni nejsme,“ krčil trenér Blues rameny na tiskové konferenci po potupné prohře s Arsenalem. Což vzhledem k tomu, že nový ročník anglické ligy začíná zhruba za týden, není pro fanoušky modrých barev zrovna příznivá zpráva.

Vše přitom vypadalo pozitivně. Když londýnský klub získal nové majitele, konsorcium vedené americkým byznysmenem Toddem Boehlym, zdálo se, že po turbulentním jaru čekají slavnou značku lepší časy. Letní příprava tomu ale zatím neodpovídá.

Klíčoví stopeři Antonio Rudiger a Andreas Christensen odešli zadarmo po ukončení smlouvy a na pozici středního obránce přišel zatím jen Kalidou Koulibaly. Hvězda Neapole podepsala čtyřletý kontrakt, přitom už dávno překročila třicítku. Někteří příznivci se tak sami sebe ptají, zda v takovém případě nebylo lepší nechat si už prověřeného Rudigera.

Jiný obránce zatím mužstvo neposílil, přestože Tuchel téměř v každém mediálním vystoupení zdůrazňuje, že není třeba jen jeden, ale ještě dva noví hráči na tento post. Chelsea v tomto ohledu nepomáhají ani nepovedená přestupová jednání – hned několik týdnů sportovní vedení strávilo vyjednáváním s Julesem Koundem ze Sevilly, který ale nakonec klubu ukázal dlouhý nos a má namířeno do Barcelony. Hledání tak začíná nanovo, čas se přitom povážlivě krátí.

Ti samí hráči

Slavné to není ani v ofenzivě. Z Manchesteru City sice dorazil zkušený a produktivní Raheem Sterling, jinak je ale útočná skvadra Blues plná hráčů, kteří mají se střílením branek dlouhodobý problém. A mnohdy ani v klubu nechtějí působit, což je případ třeba Tima Wernera nebo Hakima Zieycha.

Oba dávají v rozhovorech pro média najevo, že o další prodloužení své kariéry v Chelsea zrovna nestojí. O Wernera se údajně zajímá Juventus či Lipsko, po Zieychovi zase celé léto touží milánské AC. A to nejsou zdaleka jediní hráči, co z nošení modrého dresu nejsou dvakrát nadšení. Krajní beci Marcos Alonso a Cezar Azpilicueta dlouhodobě stojí o přestup do Barcelony, změnu působiště by uvítal i albánský útočník Armando Broja.

„V Arsenalu jsem dnes viděl tým odhodlaný vítězit, odevzdaný tomu nechat na hřišti všechno. Tomu jsme se my ani nepřiblížili, protože máme v týmu spoustu hráčů, kteří myslí na odchod,“ glosoval trenér Chelsea upřímně příšerný výkon v přípravném zápase.

Fanoušci tak Tuchelovi vyčítají, že hráče, kteří v jejich milovaném klubu nechtějí být, neustále nasazuje do zápasů. Ani sám německý kouč však z toho asi není moc nadšený. Tomu odpovídala i ostrá mediální vyjádření na tiskovce navazující na směšnou prohru s Arsenalem, kdy západolondýnský celek inkasoval čtyři góly a sám nevstřelil jediný.

„Máme pořád ty samé hráče, tak co by se mohlo změnit? Možná se v budoucnu někam posuneme, ale nyní máme stále tytéž problémy, protože máme v kádru ty stejné hráče,“ nebral si servítky viditelně rozčílený Tuchel.

Je otázkou, zda mu vedení vyjde vstříc a kýžené posily přivede. Zatím totiž mají pré vtipálci, kteří trenérův výrok „v Chelsea vznikne tým, proti kterému nikdo nebude chtít hrát“ upravili na „v Chelsea vznikne tým, za který nikdo nebude chtít hrát“.