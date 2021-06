Češi porazili Nizozemce 2:0 a postoupili do čtvrtfinále Eura

Čeští fotbalisté překvapivě porazili v osmifinále mistrovství Evropy Nizozemsko 2:0 a postoupili do čtvrtfinále. Ve čtvrtfinále svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého nastoupí v sobotu v Baku proti Dánsku.

Reprezentanti na zaplněném stadionu v Budapešti využili přesilovku po vyloučení Matthijse de Ligta z 55. minuty. Skóre v 68. minutě otevřel hlavou Tomáš Holeš a po jeho akci poté přidal pojistku v 80. minutě Patrik Schick, který se trefil už počtvrté na turnaji.

Český tým si zahrál ve vyřazovací fázi velkého turnaje po devíti letech a v play off zvítězil poprvé od roku 2004, kdy došel v Portugalsku až do semifinále. Maximem reprezentace od rozdělení federace je stříbro z roku 1996. Čtvrtfinále si Češi zahráli i v roce 2012, tehdy ale postoupilo do vyřazovací části jen osm celků.

Reprezentace potvrdila, že se jí proti Nizozemsku daří. Národní tým vyhrál pět z posledních sedmi vzájemných duelů včetně toho na Euru v roce 2004, kdy zvítězil 3:2 po památném obratu z 0:2. U mužstva tehdy dělal asistenta Šilhavý. Nizozemci na letošním šampionátu po třech výhrách ve skupině poprvé neuspěli.

Šilhavý udělal tři změny v základní sestavě oproti závěrečnému zápasu skupiny s Anglií. Zraněného kapitána Daridu nahradil Barák, potrestaného obránce Bořila Kadeřábek a na levém křídle překvapivě dostal přednost Ševčík před Janktem.

Puskás aréna mohla být díky volnějším opatřením proti koronaviru v Maďarsku jako jediná z 11 hostitelských stadionů Eura zcela zaplněná. Do hlediště dorazilo i sedm tisíc českých fanoušků, kteří byli z obou táborů slyšet více. Během první půle maďarští příznivci podpořili jihomoravské obce zasažené čtvrtečním řáděním tornáda transparentem „Sdílíme vaši bolest, jsme s vámi i dnes“.

V úvodu z několika závarů zahrozilo Nizozemsko, nebezpečná byla především akce z 13. minuty, kdy Vaclík špatně vyběhl na hranici vápna a Dumfriese zablokoval až Kalas.

Český tým se postupně stále více dostával do hry. Ve 22. minutě se natlačil na Ševčíkův centr Souček, ale hlavou pouze tečoval mimo. V 38. minutě měli reprezentanti největší šanci úvodního dějství. Masopust po dobré kombinaci předložil míč do velké možnosti Barákovi, jehož střelu přizvedl těsně nad De Ligt.

Nizozemci na rozdíl od českého celku, který prošel ze skupiny až z třetího místa, vyhráli na turnaji všechny předchozí zápasy, v osmifinále v první půli ale poprvé na turnaji nevystřelili mezi tyče. I díky tomu, že ve 39. minutě vykopl Dumfriesovu přihrávku na malém vápně Vaclík.

V 52. minutě český gólman svůj tým podržel ještě více. Malen přetlačil Kalase a postupoval úplně sám na Vaclíka, dvaatřicetiletý brankář mu ale při snaze o kličku sebral míč.

Z protiútoku klopýtl De Ligt, před Schickem sebral balon do ruky a ruský sudí Karasev ho po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu vyloučil. Nizozemci na Euru dostali čtyři žluté karty a všechny v zápasech s českou nebo československou reprezentací.

Přesilovku mohl v 64. minutě využít Kadeřábek, ale trefil jen obránce. Za čtyři minuty už český celek slavil. Po standardce vrátil míč od zadní tyče před branku Kalas a Holeš jej hlavou přes dvojici obránců dostal do sítě. Ve 12. reprezentačním duelu skóroval podruhé.

Slávistický defenzivní univerzál se výrazně podílel i na pojistce. V 80. minutě potáhl balon do vápna a našel Schicka, který střelou na bližší tyč zvýšil. Útočník Leverkusenu, jenž se v úvodním duelu skupiny proti Skotsku blýskl trefou z rekordních 49,7 metru, si pojistil druhé místo v čele tabulky kanonýrů. O branku více dal Portugalec Cristiano Ronaldo.

Schick v historické tabulce českých střelců na Euru dotáhl se čtyřmi góly Vladimíra Šmicera, vícekrát se trefil jen Milan Baroš, který skóroval na Euru 2004 pětkrát a ovládl tehdy pořadí kanonýrů. Holeš jako první reprezentant po 17 letech zaznamenal na kontinentálním šampionátu branku a asistenci.

Mistrovství Evropy ve fotbale - osmifinále (Budapešť): Nizozemsko - ČR 0:2 (0:0) Branky: 68. Holeš, 80. Schick. Rozhodčí: Karasev - Demeško, Gavrilin (všichni Rus.) - Attwell (video, Angl.). ŽK: Dumfries, F. de Jong - Coufal. ČK: 55. De Ligt (Nizozemsko). Diváci: 52.834. Sestavy:

Nizozemsko: Stekelenburg - De Vrij, De Ligt, Blind (81. Timber) - Dumfries, De Roon (73. Weghorst), Wijnaldum, F. de Jong, Van Aanholt (81. Berghuis) - Depay, Malen (57. Promes). Trenér: De Boer.

ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek - Holeš (85. Král) - Masopust (79. Jankto), Barák (90.+2 Sadílek), Souček, Ševčík (85. Hložek) - Schick (90.+2 Krmenčík). Trenér: Šilhavý.

„Asi to nikdo nečekal, každopádně jsme si za tím tvrdě šli a dneska to bylo vidět. Možná nejsme takoví fotbalisti, jak jsou oni. Ale v dnešním fotbale už to není jenom o kvalitě, ale je potřeba hlavně nasazení. Ukázali jsme týmový duch, to bylo hodně klíčové. Je to bomba. Podpora fanoušků byla neskutečná, za to velký dík. Holi (Holeš) to tam hezky vybojoval, předběhl Wijnalduma, dával mi to pod sebe a já to jenom uklízel na přední tyč,“ řekl po zápase Schick.

Budapešť zaplavily tisíce českých fanoušků

Čeští fotbaloví fanoušci se poprvé od vypuknutí pandemie koronaviru vloni na jaře mohli ve velkém vydat na zápas reprezentace. Tisícovky příznivců během dneška zaplavily ulice Budapešti. Podle informací UEFA zápas v hledišti sledovalo necelých sedm tisíc českých příznivců.

Jelikož v Maďarsku platí mírnější opatření proti koronaviru, může být Puskás aréna jako jediná z 11 hostitelských stadionů Eura zcela zaplněná. Kapacita je přes 60 tisíc míst, na předchozí tři duely ve skupině pokaždé přišlo zhruba 55 tisíc lidí. Fanouškům stačil negativní PCR test na koronavirus, který není v času výkopu starší než 72 hodin, nebo potvrzení o dokončeném očkování. Diváci si pak ještě museli vyzvednout takzvaný covidový náramek, nutný ke vstupu na stadion.