Češi si zajistili čtvrtfinále. Zdolali Norsko 2:0

Góly dali v úvodní třetině kanonýr Dominik Kubalík, který využil přesilovku pěti proti třem, a další útočník Jakub Flek.

Brankář Karel Vejmelka udržel ve čtrnáctém utkání v národním týmu potřetí čisté konto.

Dominik Kubalik with 7th goal of the tournament. @narodnitym takes the lead. #NORCZE #IIHFWorlds @DetroitRedWings pic.twitter.com/qPm3OWs8hu