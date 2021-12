Česká hokejová dvacítka prohrála na MS i s Německem, má ale první bod

Čeští hokejisté neuspěli ani ve druhém utkání na mistrovství světa hráčů do 20 let, když v utkání skupiny A podlehli v Edmontonu Německu 1:2 v prodloužení. Po úvodní porážce s Kanadou (3:6) si připsali alespoň první bod.

V souboji dvou týmů, které vyšly při vstupu do šampionátu naprázdno, šli do vedení Němci, když se ve 25. minutě prosadil Alexander Blank. Svěřenci kouče Karla Mlejnka vyrovnali ještě ve druhé třetině zásluhou kapitána Jana Myšáka. Výhru Němcům vystřelil v čase 61:20 opět Blank.

Dalším soupeřem českého týmu bude ve středu od 20:00 SEČ Finsko, které je na turnaji dosud stoprocentní po výhrách právě nad Německem (3:1) a Rakouskem (7:1).

Vedle zraněného Jiříčka, pro něhož už šampionát po jediném utkání předčasně skončil, se musel český výběr obejít i bez dalšího obránce Hrádka, jenž dostal po duelu s Kanadou dodatečný disciplinární trest na jeden zápas. Trenér Mlejnek tak mohl využít jen pět beků.

„Nebylo to snadné jen s pěti obránci, ale ti kluci se toho zhostili velmi dobře,“ ocenil Mlejnek. „Bylo to náročné, ale myslím, že jsme to docela zvládli,“ řekl jeden z pětice statečných David Špaček.

Pro duel s Finy už však bude vedle Michala Hrádka k dispozici i Michael Krutil, jemuž vyprší trest ještě z předchozího šampionátu. „S nimi to bude určitě lepší než hrát jen na pět beků, ale kluci budou navíc určitě opory. Musíme do toho dát ale předně víc té týmové práce, jedině tak to zvládneme,“ prohlásil Špaček.

Čeští mladíci byli v první třetině střelecky výrazně aktivnější (13:6), do větších šancí je však pozorně hrající Němci nepouštěli. S dobře mířeným pokusem Ticháčka si poradil Bugl. V 19. minutě zahrozil český tým při oslabení, faulovaný Myšák při přečíslení dvou na jednoho s Ivanem však rovněž ztroskotal na německém gólmanovi.

Zkraje druhé části se dostal k zakončení tváří v tvář Bednářovi obránce Münzenberger, ale strážce české branky zasáhl betonem. Na druhé straně vzal na sebe koncovku přečíslení dvou na jednoho Svozil, dobře mířenou ránu však Bugl vytěsnil jemným zásahem ramenem.

Bednář ve 25. minutě tolik štěstí neměl, puk se mu od výstroje odrazil po Blankově střele do sítě a Němci šli do vedení. Velké šance na vyrovnání nevyužili Myšák a Kulich. Ve 36. minutě však štěstěna ukázala českým mladíkům i svou vlídnou tvář. Myšákovu nahrávku v početní výhodě si do vlastní branky srazil bruslí obránce Dziambor a bylo vyrovnáno.

„Neproměňovali jsme šance v těch prvních dvou třetinách, v té třetí už to bohužel nebylo z naší strany ono. Musíme si sáhnout do svědomí. Je to jen o nás, stejně jak to bude o nás každý zápas tady,“ prohlásil Myšák.

V úvodu třetího dějství pykal za podražení Svozil, ale největší příležitost ke změně skóre měli Češi. Ivan uháněl sám na Bugla, jenže s rychlým zakončením z forhendu neuspěl. Němci pak měli šanci rozhodnout po Moravcově faulu, zápas ale dospěl do prodloužení. V něm si vzal kotouč u vlastní branky Blank, projel celým hřištěm a z úhlu prostřelil Bednáře.

„V útočné fázi jsme dneska nebyli nebezpeční. Naše převaha byla jen územní, platonická, a to nestačilo na lepší výsledek, který byl nakonec takový, jaký byl. Už teď věřím, že příště s Finy odehrajeme určitě lepší zápas co se týká kvality i nasazení,“ řekl trenér Mlejnek.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu - skupina A: ČR - Německo 1:2 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1) Branky a nahrávky: 36. Myšák (D. Špaček, P. Novák) - 25. Blank (Rutkowski, Münzenberger), 62. Blank (Dziambor, Leonhardt). Rozhodčí: Brander (Fin.), Holm (Švéd.) - Briganti (USA), Hofer (Něm.). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 2582.



Sestavy:

ČR: Bednář - Svozil, D. Špaček, Ticháček, D. Moravec, J. Šedivý - P. Novák, Myšák, Kulich - Brabenec, Gut, Urban - Ryšavý, Ivan, Malát - Kos, Koláček, Chlubna - od 34. navíc Konečný. Trenér: Karel Mlejnek.

Německo: Bugl - Dziambor, Pilu, Szuber, Münzenberger, Glötzl, A. Klein - Rutkowski, J. Volek, Blank - F. Elias, Samanski, Schweiger - Burghart, Leonhardt, Eham - Dunham, Petersen, Rossmy. Trenér: Tobias Abstreiter.

Tabulka: