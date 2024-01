Česká hokejová dvacítka slaví po velkém obratu bronz na MS: Porazila Finsko 8:5

Čeští hokejisté na mistrovství světa hráčů do 20 let získali bronz a navázali na loňské stříbrné medaile. V utkání o 3. místo porazili Finsko 8:5, přestože ještě ve 40. minutě prohrávali 2:5. Vítězný gól vstřelil v čase 58:19 obránce Tomáš Hamara. Následně ještě výběr trenéra Patrika Augusty dvakrát skóroval při power play soupeře do prázdné branky.

Hattrickem a dvěma asistencemi pomohl k obratu útočník Ondřej Becher, který na konci druhé třetiny v oslabení snížil na 3:5, v 59. minutě vyrovnal při hře českého týmu bez brankáře a 66 sekund před koncem pečetil výsledek. Dvě trefy a stejný počet asistencí si připsal kapitán Jiří Kulich. Loni v Halifaxu došli čeští mladíci až do finále a vybojovali první medaili po 18 letech. První šanci měl hned v úvodu Šalé, který se dostal před gólmana Kokka, přehodil si puk z forhendu do bekhendu, ale zamířil vedle. V čase 6:15 se radovali z vedení Finové. Kumpulainen si našel střeleckou pozici mezi kruhy a přes stínícího Koskipirttiho zamířil přesně do levého horního rohu Hrabalovy branky. Za 90 sekund už český tým prohrával 0:2. Nyman se po přihrávce Kaskimäkiho trefil z levého kruhu opět přes clonu před českou brankou k bližší tyči. Hrabala, který dosud odchytal celý turnaj, vystřídal v brankovišti Vondraš. Češi se vzápětí ubránili při Čechově vyloučení a ve 14. minutě zamířil Keskinen z pravého kruhu do horní tyče. V čase 16:16 při vyloučení Pieniniemiho nabil Melovský z levého kruhu na pravý Kulichovi, který střelou na lapačku poprvé překonal přesouvajícího se Kokka. V úvodu druhé části na Vondraše nevyzrál Helenius a sérií střel ani Nyman. Ve 29. minutě při Salinově vyloučení po kombinaci Melovského a Bechera prostřelil finského gólmana z pozice mezi kruhy Štancl a vyrovnal. Za 15 sekund ale opět vedli Finové. Nyman se uvolnil od levého mantinelu a předložil puk Heleniusovi, jenž zamířil nad přesouvajícího se Vondraše. Za 19 vteřin Seveřané opět rozebrali českou defenzivu a po Kulonummiho pasu zamířil do odkryté branky Hämeenaho, který navíc v 35. minutě upravil už na 5:2. Při Štanclově trestu projel po pravé straně, obhodil si obránce Hamaru a bekhendovým blafákem vyzrál na Vondraše. Snížit se podařilo 55 sekund před koncem druhé části v oslabení při Šapovalivově pobytu na trestné lavici Becherovi, jenž po Štanclově dlouhé přihrávce překonal Kokka na vyrážečku. V 45. minutě proměnil Augustův tým i třetí přesilovku v utkání. Kaskimäkiho vrátil po 11 sekundách z trestné lavice svým šestým gólem na turnaji Kulich. Melovský mu svou třetí asistencí v zápase nabil tentokrát za pravý kruh a Kokkova lapačka po ráně hráče s jedním startem v NHL v dresu Buffala sáhla do prázdna. V polovině třetí třetiny odolali Češi při Galvasově trestu a v oslabení ještě zahrozil Becher. Kouč Augusta sáhl tři minuty a 56 sekund před koncem k power play a v čase 58:04 vyrovnal z dorážky po Kulichově střele Becher. Za 15 sekund otočil skóre Hamara, který prostřelil Kokka od modré čáry. Za dalších 33 vteřin při hře Finů bez gólmana Rymon obral o puk Kärkiho a pojistil náskok. Za dvě vteřiny hned po vhazovaní ještě trefil prázdnou branku Becher a dovršil výsledek. Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Göteborgu - o 3. místo:

Česko - Finsko 8:5 (1:2, 2:3, 5:0)

Branky a nahrávky: 17. Kulich (Melovský, Hamara), 29. Štancl (Melovský, Becher), 40. Becher (Štancl, A. Čech), 45. Kulich (Melovský, Hamara), 59. Becher (Kulich, Šalé), 59. Hamara (Kulich, Becher), 59. Rymon, 59. Becher - 7. Kumpulainen, 8. Nyman (Kaskimäki, J. Pulkkinen), 29. Helenius (Nyman, Kaskimäki), 30. Hämeenaho (Kulonummi, Lassila), 35. Hämeenaho (Kulonummi, Keskinen). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Murray (Kan.) - Nyquist (Švéd.), Rampír (ČR). Vyloučení: 5:4. Využití: 3:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 9647.

Sestavy:

Česko: Hrabal (8. Vondraš) - Hamara, Alscher, A. Čech, Cibulka, Prčík, T. Galvas - Šalé, Šapovaliv, Kulich - Bareš, Melovský, S. Redlich - Rymon, Becher, Štancl - Maštalířský, M. Přibyl, Židlický - Hujer. Trenér: P. Augusta.

Finsko: Kokko - Kulonummi, J. Pulkkinen, Salin, Pieniniemi, Kangas, Kärki, Väisänen - Hämeenaho, Lassila, Naukkarinen - Nyman, Helenius, Kaskimäki - Halttunen, Keskinen, Männistö - Koskipirtti, Bau, Kumpulainen. Trenér: Mikkola. Mohlo by vás zajímat Čeští junioři podlehli v semifinále MS Švédsku a budou hrát o bronz

Hokejová dvacítka zdolala Kanadu 3:2 a je v semifinále MS

Česká hokejová dvacítka porazila Švýcary a postupuje