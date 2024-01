Čeští junioři podlehli v semifinále MS Švédsku a budou hrát o bronz

Čeští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let v Göteborgu další finále po loňském zisku stříbra nezahrají. Po prohře s domácími Švédy 2:5 je čeká v pátek od 15 hodin boj o bronz s poraženým týmem z večerního utkání mezi USA a Finskem. Švédové se do finále dostali po pěti letech, budou hrát o třetí titul po letech 1981 a 2012. Stříbrných medailí mají na kontě jedenáct.

Svěřenci kouče Patrika Augusty v odvetě za loňské semifinále před 11 512 diváky vedli zásluhou trefy Matyáše Melovského, ale ještě do první přestávky vyrovnal Theo Lindstein. V úvodu druhé třetiny poslal Švédy do vedení Axel Sandin-Pellikka. Tomáš Cibulka sice brzy vyrovnal, ale ve třetí části kralovali domácí a třemi góly rozhodli. Dvakrát se prosadil Jonathan Lekkerimäki a jednou Noah Östlund. Hned od úvodního buly se museli mít oba gólmani Hrabal i Hugo Hävelid na pozoru. Jen za první minutu si připsali shodně po dvou nelehkých zákrocích. Na konci sedmé minuty se Češi poprvé radovali. Redlich našel od zadního hrazení Melovského, a ten se prosadil přízemní ranou pod Hävelidův beton. Pro úspěšného střelce to byl po sedmi asistencích na turnaji první gól. Jen o chvilku později se blýskl povedenou individuální akcí Šalé, na jeho střelu z úhlu si ale dal Hugo Hävelid pozor. Favorizované Seveřany jako kdyby před zaplněným hledištěm místy svazovala nervozita, k vyrovnání jim ale pomohlo Hrabalovo zaváhání. V končící 12. minutě zkusil štěstí od modré čáry Lindstein a opoře českého výběru se kotouč převalil přes lapačku a skončil v brance. Ve 23. minutě navíc Hrabal chyboval znovu - tentokrát sáhl lapačkou úplně do prázdna a puk, který na něho vyslal takřka od modré čáry Sandin-Pellikka, napnul síť v horním rohu. Už za minutu mohl odpovědět kapitán Kulich poté, co pro něho skvěle vybojoval kotouč Šapovaliv, strážce branky výběru Tre kronor ale překonat nedokázal. Ve 26. minutě se provinil proti pravidlům jako první v utkání Willander, Cibulka dostal ideálně nabito na kruh a vyrovnal na 2:2. Edstrom mohl vrátit domácím vedení, jeho teč ale skončila těsně vedle branky. Jen chvilku nato pláchl domácím středem kluziště Becher, ale bekhendovým zakončením švédského gólmana neprostřelil. V dobré pozici byl pak i Bystedt, jenže v klíčovém okamžiku mu kotouč sklouzl z hole. Do třetí části vlétli Švédové hodně aktivně, jejich šance včetně Wahlbergovy dorážky ale skvěle pochytal Hrabal. Neuspěl ani Redlich z prostoru mezi kruhy. Na konci 45. minuty ale přišel jediný trest za celý zápas i na české straně za zbytečný krosček Čecha a na bližší tyčku ranou z první rozjásal Seveřany už po 16 sekundách přesilovky Lekkerimäki. Když přesně po 52 odehraných minutách přidal další gól Östlund, definitivně uklidnil Švédy. Hned o 62 sekund později se navíc podruhé v utkání zapsal mezi střelce Lekkerimäki a o prvním finalistovi bylo jasno. Nic na tom nezměnila ani dlouhá závěrečná power play českého mužstva. Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Göteborgu - semifinále:

Švédsko - Česko 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 12. Lindstein (Edstrom), 23. Sandin-Pellikka (Salomonsson), 46. Lekkerimäki (Sandin-Pellikka, Wahlberg), 52. Östlund (Lindstein, Willander), 54. Lekkerimäki (Östlund, Stenberg) - 7. Melovský (S. Redlich, Šalé), 28. Cibulka (Bareš, Rymon). Rozhodčí: Hebeisen (Švýc.), Pearce (Kan.) - Durmis (SR), Gustafson (USA). Vyloučení: 1:1. Využití: 1:1. Diváci: 11 512.

Sestavy:

Švédsko: H. Hävelid - Mattias Hävelid, E. Pettersson, Willander, Lindstein, Sandin-Pellikka, Salomonsson - Lekkerimäki, Östlund, Wahlberg - O. Pettersson, Bystedt, Öhgren - Unger Sörum, Edstrom, Stenberg - Wagner, Forsfjäll, Born - Rudslätt. Trenér: Magnus Hävelid.

Česko: Hrabal - Hamara, Alscher, A. Čech, Cibulka, Prčík, T. Galvas - Bareš, Šapovaliv, Kulich - Šalé, Melovský, S. Redlich - Rymon, Becher, Štancl - Maštalířský, M. Přibyl, Židlický. Trenér: P. Augusta.

