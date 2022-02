České hokejistky prohrály s Japonskem, ve čtvrtfinále je čekají Spojené státy

České hokejistky podlehly na olympijských hrách v Pekingu Japonsku 2:3 po samostatných nájezdech a v základní skupině B skončily druhé. Ve čtvrtfinále se svěřenkyně trenéra Tomáše Paciny utkají s obhájkyněmi zlata z Pchjongčchangu Spojenými státy americkými, které obsadily ve výkonnostně lepší skupině A druhé místo za Kanadou. Japonky si zajistily prvenství a narazí na třetí tým z „áčka“, kterým bude Rusko, či Finsko.

Japonky v utkání dvakrát vedly díky přesilovkovým brankám Haruky Tokoové. Za český tým vyrovnaly nejdříve Denisa Křížová a následně Natálie Mlýnková. Český tým měl v utkání převahu, kterou však nezúročil, a v rozstřelu rozhodla Hanae Kuboová, jež byla jedinou úspěšnou exekutorkou.

Češky v pondělí krátce po porážce s Dánskem 2:3 získaly díky výhře Švédska nad Čínou 2:1 jistotu účasti v play off. K posunu na první místo skupiny potřebovaly Japonky jakkoliv porazit, aby se vyhnuly souboji s jedním z jednoznačných favoritů USA a Kanadě.

Přesně po čtyřech minutách hry ale český výběr musel dohánět ztrátu. Šestý tým loňského mistrovství světa, o jednu pozici lepší než Češky, se prosadil při vyloučení Mrázové, kdy Peslarovou opakovaným pokusem překonala Haruka Tokoová. Pacinův výběr marně dobýval branku Fudžimotové. Ve 13. minutě navíc přišel o Hymlárovou, která se nešťastně srazila s kapitánkou Mills a při pádu na záda se udeřila hlavou o led. Po ošetření se do zápasu už nevrátila.

České hokejisty se neprosadily ani ve dvou přesilových hrách na konci první a na začátku druhé třetiny. Ve 27. minutě už se ale radovaly z vyrovnání. Vanišová vyslala do brejku Křížovou, která se prosadila v souboji se Suzukiovou a bekhendovým zakončením překonala Fudžimotovou. Té propadl puk za brankou čáru přes lapačku a levý beton.

Češky nabídly Japonkám další přesilovky. Nejdříve se musely bránit po faulu Neubauerové a na přelomu druhé a třetí části i 103 sekund ve třech proti pěti po sevření puku Láskové a nedovoleném zákroku Tejralové.

Po 23 vteřinách třetí části z toho těžila opět Haruka Tokoová vteřinu po konci trestu Láskové. Trefila nejdříve pravou tyčku a z dorážky už zamířila do odkryté branky. Češky se tlačily za vyrovnáním a ve 46. minutě zapadla za Fudžimotovou tečovaná střela Mlýnkové.

Při vyloučení Ajaky Tokoové nepřekonaly japonskou gólmanku Vanišová ani Křížová. Český tým se ubránil při trestu Vanišové, která se po návratu z trestné lavice dostala do úniku, ale nezamířila přesně.

Nastavení patřilo Pacinovu týmu, nájezdy však neodvrátila dvěma střeleckými pokusy Tejralová ani závěrečnou šancí Čajanová. V rozstřelu se prosadila jen ve druhé sérii Kuboová, která poslala puk mezi betony Peslarové, a ten se došoural těsně za brankovou čáru.

„Je to pořád stejné. Trápíme se a hrajeme složitě. Koncovka neuvěřitelně vázne. Už to ani není smůla. Jako bychom ty góly ani nechtěli dávat. V zápasech jasně dominujeme, ale stojí nás strašné úsilí, abychom vyhráli. (…) Trápíme se s koncovkou, ve které nám chybí zabijácký instinkt. Nepředvádíme to, na co máme. Nasazení neschází, ale holky nejsou dost uvolněné,“ řekl po zápase trenér Tomáš Pacina.