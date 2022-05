České hokejisty čeká s Norskem, Slováci porazili Kazachstán

Pátým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa v Tampere bude Norsko. I s ohledem na postavení obou týmů v tabulce skupiny B - mají shodně po dvou výhrách ze čtyř vystoupení - bude sobotní zápas pro svěřence kouče Kariho Jalonena příležitostí udělat zásadní krok k postupu do čtvrtfinále.

Do sestavy by měl jakožto poslední povolaná posila z NHL naskočit útočník David Kämpf, jenž dorazil na sever Evropy ve čtvrtek.

Český tým bude chtít proti Norům pokračovat ve stejném duchu, v jakém se dokázal vypořádat s Lotyši. Ve čtvrtek je po vynikajícím startu a pětigólové první třetině porazil 5:1.

„Hokej se za poslední dobu hodně posunul, nikdo není slabý soupeř a nikoho nesmíme podcenit. Viděli jsme to jak s Brity, kteří během první třetiny jeli třikrát sami na bránu, tak potom s Rakouskem. Do každého zápasu musíme jít stejně jako včera do první třetiny s Lotyši. Je třeba jít do toho zápasu se stejnou mentalitou,“ zdůraznil útočník Matěj Stránský.

Norský tým dosud v Tampere podlehl domácím Finům 0:5, následně ztratil tříbrankový náskok s Brity a uspěl až po samostatných nájezdech, pak prohrál 2:3 s Lotyši a porazil 5:3 Rakušany. Poslední zápas mezi hokejisty Česka a Norska je starý už více než tři roky - na MS v Bratislavě vyhráli Češi s přehledem 7:2.

Doplněná soupiska hokejistů ČR na mistrovství světa v Tampere a Helsinkách:

Brankáři:

2 Lukáš Dostál 22.6.2000 185 cm/72 kg Anaheim/NHL, San Diego/AHL 50 Karel Vejmelka 25.5.1996 190/90 Arizona/NHL 94 Marek Langhamer 22.7.1994 187/85 Ilves Tampere/Fin.

Obránci:

5 David Jiříček 28.11.2003 191/85 Plzeň 6 Michal Kempný 8.9.1990 183/88 Washington/NHL, Hershey/AHL 9 David Sklenička 8.9.1996 180/82 Kärpät Oulu/Fin. 17 Filip Hronek 2.11.1997 182/75 Detroit/NHL 24 Jan Ščotka 20.5.1996 187/91 Jyväskylä/Fin. 47 Michal Jordán 17.7.1990 185/90 Chabarovsk/KHL 51 Radim Šimek 20.9.1992 180/89 San Jose/NHL 84 Tomáš Kundrátek 26.12.1989 188/94 Oceláři Třinec

Útočníci:

10 Roman Červenka 10.12.1985 182/89 Rapperswil-Jona/Švýc. 12 Jiří Černoch 1.9.1996 175/90 Karlovy Vary 13 Jakub Vrána 28.2.1996 183/80 Detroit/NHL 19 Jakub Flek 24.12.1992 172/74 Karlovy Vary 20 Hynek Zohorna 1.8.1990 188/94 Oskarshamn/Švéd. 44 Matěj Stránský 11.7.1993 191/93 Davos/Švýc. 46 David Krejčí 28.4.1986 183/80 Olomouc 48 Tomáš Hertl 12.11.1993 188/89 San Jose/NHL 52 Michael Špaček 9.4.1997 180/85 Frölunda/Švéd. *64 David Kämpf 12.1.1995 188/85 Toronto/NHL 67 Jiří Smejkal 5.11.1996 189/83 Pelicans Lahti/Fin. 88 David Pastrňák 25.5.1996 182/82 Boston/NHL 91 Dominik Simon 8.8.1994 180/80 Anaheim/NHL 95 Matěj Blümel 31.5.2000 180/81 Pardubice

Trenér: Kari Jalonen (Fin.; 6.1.1960). Asistenti: Martin Erat (29.8.1981) a Libor Zábranský (23.11.1973).

Pozn.: Nově zařazený hráč je označen *.

Hokejisté Slovenska porazili na MS Kazachstán a podruhé na turnaji vyhráli

Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve Finsku Kazachstán 4:3, podruhé na turnaji vyhráli a udrželi se ve hře o postup do čtvrtfinále. Bronzový tým z únorových olympijských her v Pekingu otočil zápas třemi góly ve druhé třetině. Kazachstán prohrál i pátý duel na šampionátu a v tabulce skupiny A v Helsinkách je poslední.

Slováci vstoupili do utkání aktivně a ve 4. minutě byli blízko vedoucí brance, Fehérváry od modré čáry i dorážející Krištof ale trefili jen tyčku. Ve 13. minutě už favorit vedl, po chybě soupeře v rozehrávce se prosadil na MS poprvé hrající Kollár.

Poté ale Slováci doplatili na nedisciplinovanost Pospíšila. Jeho první faul potrestal dvě sekundy před koncem přesilové hry pohotově dorážející Panjukov, druhý prohřešek útočníka švýcarského Davosu zužitkoval Ševčenko.

Juraj Slafkovský proměnil trestné střílení proti Kazachstánu | zdroj: TASR / Profimedia

Svěřenci kanadského kouče Ramsayho se ale o přestávce z nepříjemného direktu otřepali a ve druhé třetině skóre otočili. A i jim pomohla nedisciplinovanost protivníka. Akolzin dostal za atak na Minárika pětiminutový trest a Slováci se v přesilovce dvakrát prosadili. Nejprve se ujala tečovaná střela Fehérváryho, poté z brejku skóroval Liška. Vydařenou třetinu ze slovenského pohledu zakončil proměněným trestným střílením Slafkovský.

Kazachstán ale ve třetí části dokázal duel zdramatizovat. Podruhé se prosadil Panjukov, jenž tečoval nahození Orechova a potřetí překonal brankáře Húsku. Slováci ale těsný náskok uhájili i při závěrečné power play a po třech porážkách se radovali z vítězství.