České kluby v evropských pohárech uzavřou skupinovou fázi

Fotbalisté Sparty do vyřazovací fáze Evropské ligy nepostoupí, ale v dnešním duelu s Bröndby jim stačí na postup do play off Evropské konferenční ligy remíza. Ta stačí pro postup do vyřazovací fáze EKL i Slavii v Berlíně. O postup zabojuje v Kluži i Jablonec, ten ale nemá situaci ve svých rukou.

Sparta bude proti Bröndby hájit třetí místo zajišťující play off EKL Fotbalisté Sparty budou v závěrečném čtvrtečním duelu 6. kola skupiny A Evropské ligy proti kodaňskému Bröndby hájit třetí místo znamenající postup do play off Evropské konferenční ligy. Pražanům stačí uhrát od 18:45 remízu, zatímco obhájce dánského titulu potřebuje zvítězit, jelikož na aktuálně třetí tým české ligy ztrácí dva body. Sparťané před dvěma týdny prohrou 0:2 v Glasgow proti Rangers přišli o možnost probojovat se ze druhého místa do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy za jistým vítězem skupiny Lyonem. Úvodní vzájemný duel v dánské metropoli skončil bez branek. Sparta následně zdolala doma Rangers 1:0, ale poté v soutěži třikrát po sobě prohrála. Bröndby ve skupině v pěti duelech nezvítězilo a venku v evropských pohárech prohrálo sedmkrát v řadě. Slavii čeká v Berlíně přímý souboj o postup, stačí jí remíza Fotbalisté pražské Slavie odehrají dnes od 21:00 v Berlíně proti Unionu závěrečný šestý zápas skupinové fáze Evropské konferenční ligy, který bude přímým soubojem o postup do vyřazovací fáze. Český šampion drží ve čtyřčlenné tabulce druhé místo o bod před německým soupeřem a k účasti v jarních bojích mu stačí nerozhodný výsledek. Červenobílí ale na remízu nechtějí spoléhat a pokusí se navázat na domácí vítězství 3:1 z úvodního vzájemného duelu. Vítězství ve skupině už má jisté Feyenoord Rotterdam, který si zahraje osmifinále Evropské konferenční ligy. Druzí ve skupinách se ve vyřazovací fázi nově vzniklé soutěže o kolo dříve utkají s celky na třetích místech v Evropské lize. Jablonec v Kluži zabojuje o postup ze skupiny Konferenční ligy Fotbalisté Jablonce uzavřou skupinu Evropské konferenční ligy v Kluži, kde zabojují o postup do vyřazovací fáze z druhého místa. Svěřenci trenéra Petra Rady už ale před šestým zápasem nemají situaci ve svých rukou, protože z třetí pozice ztrácejí bod na druhé Randers, které hraje na stadionu jistého vítěze skupiny D Alkmaaru. Oba duely začnou v 18:45. Favorizovaný Alkmaar si díky minulé remíze 1:1 v Jablonci zajistil účast v březnovém osmifinále. Druhý tým v pořadí ve vyřazovací části o kolo dříve v únoru narazí na soupeře z třetích příček v Evropské lize. Kluž je s jedním bodem mimo hru a skončí čtvrtá ve skupině. Jablonečtí v obou zápasech s Randers remizovali 2:2, takže v případě bodové rovnosti rivalů rozhodne o postupujícím skóre. Dánský tým devět branek vstřelil a osm obdržel, Severočeši mají vyrovnanou bilanci 6:6. Mohlo by vás zajímat Slavia a Jablonec v EKL remizovaly, Sparta prohrála a v EL nepostoupí

