Českobudějovický klub dostal pokutu 350 tisíc za napadení fanoušků pořadateli

Disciplinárka potrestala Dynamo nejvyšší pokutou v této sezoně. Severočeský klub musí za drobné výtržnosti svých příznivců, kteří na zápas dorazili v podnapilém stavu, zaplatit 20 tisíc korun.

Incident se odehrál 23. dubna v 28. ligovém kole, v němž Jihočeši rozdrtili Jablonec 5:1. Krátce po utkání se na sociálních sítích objevil videozáznam, na němž jeden z pořadatelů za tribunou vláčí fanouška hostů po zemi a další do něj několikrát udeří pěstí.

Dobrý den @LFAcze, dobrý den @SK_Dynamo_CB, neradi bychom spekulovali nad tím, co tomu předcházelo, ale rozhodně se ptáme, jestli je podle vás takový zákrok pořadatelské služby na fotbalových stadionech adekvátní řešení?! Proboha kde to jsme? Kdo je za to zodpovědný? pic.twitter.com/C0nS7K60wu