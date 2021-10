Čeští fotbalisté stále nemají jisté play off, Ronaldo si připsal další rekord

Čeští fotbalisté stále nemají definitivně jistou účast v play off o mistrovství světa. Ani po říjnových zápasech ještě není stoprocentně jasné, že pokud by neudrželi druhé místo ve skupině, budou jedním ze dvou celků z Ligy národů, které doplní v baráži týmy z kvalifikace. Připravit by je ale o to mohl už jen totální kolaps Španělska nebo Francie.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se zároveň v průběžném pořadí mužstev na druhých příčkách propadli mimo šestici nejlepších, která bude v play off nasazená a bude mít v semifinále výhodu domácího prostředí. O konečné druhé místo ve skupině E bojují Češi na dálku s Walesem.

Národní tým už v březnu vstupoval do kvalifikace s vědomím, že i kdyby neskončil na prvních dvou příčkách ve skupině, má velkou naději, že postoupí do play off díky Lize národů. V ní Češi vloni ovládli skupinu B2. Dva nejlepší vítězové skupin doprovodí v baráži celky, které neuspějí v klasické kvalifikaci. Z ní přímo projdou na šampionát v příštím roce v Kataru jen mužstva na prvních místech v tabulce a týmy na druhých pozicích čeká play off. „Českou“ skupinu suverénně vede Belgie.

Reprezentantům patří před listopadovým vyvrcholením kvalifikace druhé místo, třetí Wales má ale stejně bodů, a navíc utkání k dobru. Zatímco Šilhavého svěřenci odehrají už jen domácí zápas s Estonskem, Ostrované nastoupí proti Bělorusku a Belgii.

Pokud by Češi v konečné tabulce klesli za Wales na třetí příčku, museli by se spoléhat na to, že zaujmou jedno ze dvou zbylých míst v play off pro účastníky Ligy národů. V pořadí vítězů skupin této soutěže figuruje národní tým na sedmé pozici za Francií, Belgií, Itálií a Španělskem coby nejlepšími z Ligy A a Walesem a Rakouskem z Ligy B. Reprezentanti proto potřebují, aby aspoň pět z těchto šesti celků obsadilo v kvalifikaci nejhůře druhé místo.

Po říjnovém programu to stále není stoprocentní. Jistotu nejhůře druhé příčky už mají Belgie, Itálie a v případě neúspěchu českého mužstva pak i Wales. Velmi blízko jsou Francouzi, kteří dvě kola před koncem vedou skupinu D a před třetím místem drží náskok čtyř bodů. Španělé mají na druhé pozici skupiny B k dobru rovněž čtyři body na třetí Řecko. Oba giganti mohou získat definitivní jistotu nejhůře druhé příčky už v příštím zápase. Naopak Rakousko ve skupině F už neskončí lépe než třetí.

O play off díky úspěchu v Lize národů by tak český celek připravil už jen totální listopadový kolaps Francie nebo Španělska. Druhá příčka v kvalifikační skupině je ale výhodnější, neboť šestice nejlepších celků bude v play off nasazena a v semifinále nastoupí doma.

Šilhavého svěřenci nicméně v průběžném pořadí mužstev z druhých pozic klesli po říjnovém programu na sedmé místo. Poláci a Chorvaté mají stejně jako Češi 11 bodů, ale lepší skóre. V šestičlenných skupinách se pro určení pořadí nepočítají zápasy s posledním týmem, národní celek figuruje v pětičlenné skupině.

Play off se bude hrát v březnu. Dvanáctka mužstev bude rozdělena do tří „pavouků“ pro čtyřech týmech, které se vyřazovacím systémem utkají v semifinále a finále. Celkem tak vzejdou zbylí tři účastníci světového šampionátu. Hrát se bude vždy jen na jedno utkání a zatímco v semifinále budou mít výhodu domácího prostředí nasazené celky, pořadatele finále určí los.

Ronaldo už je i evropským rekordmanem v počtu reprezentačních startů

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo má po říjnové reprezentační přestávce další rekord, tentokrát jen evropský. Se 182 zápasy se hvězdný útočník odpoutal v čele pořadí hráčů s nejvyšším počtem startů za národní tým od bývalého spoluhráče z Realu Madrid Španěla Sergia Ramose. Ke světovému maximu má šestatřicetiletý Portugalec ještě daleko.

Cristiano Ronaldo | zdroj: Profimedia

Mezinárodní fotbalová federace totiž před časem uznala výkon Soh Chin Anna z Malajsie, který v letech 1969 až 1984 nasbíral 195 oficiálních startů. Spolu se zápasy proti olympijským výběrům, které FIFA neuznává, má Soh Chin Ann 219 utkání. Malajský svaz mu jich započítává dokonce 252.

Za světového rekordmana byl dlouho považován Egypťan Ahmad Hasan, jenž v letech 1995 až 2012 odehrál 184 zápasů. V červnu jej překonal Kuvajťan Bádir Mutavá, který má momentálně na kontě o dva duely více než Hasan. Ronaldo se dělí o čtvrté místo s Ománcem Ahmadem Mubarakem.

Hvězdný Portugalec je nejlepším světovým reprezentačním střelcem a rychle se vzdaluje Íránci Alímu Daeímu, který se 109 góly dlouho vévodil pořadí kanonýrů. Ronaldo se v posledních deseti zápasech trefil třináctkrát a svůj gólový účet v portugalském dresu rozšířil už na 115. Druhý mezi aktivními fotbalisty je Argentinec Lionel Messi, který s 80 brankami v 155 zápasech za svým dlouholetým rivalem výrazně zaostává.