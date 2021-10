V kvalifikaci na fotbalové MS remizovali Češi s Walesem 2:2

Čeští fotbalisté remizovali v šestém z osmi utkání kvalifikace mistrovství světa doma s Walesem 2:2 a zkomplikovali si boj o druhé místo ve skupině, které znamená účast v play off.

Hosty poslal v pražském Edenu ve 36. minutě do vedení Aaron Ramsey, hned za dvě minuty srovnal Jakub Pešek a čtyři minuty po pauze domácí otočili stav po vlastním gólu brankáře Danny Warda. V polovině druhého dějství ale zařídil dělbu bodů Daniel James.

Český tým nedokázal soupeři oplatit březnovou porážku 0:1 z Cardiffu. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého sice v tabulce zůstali na druhém místě, ale Wales má stejně bodů a utkání k dobru. V předposledním duelu kvalifikace nastoupí reprezentanti v pondělí na neutrální půdě v Kazani proti Bělorusku a skupinu zakončí v listopadu s Estonskem.

Přímo na šampionát v příštím roce v Kataru projdou pouze vítězové skupin. Týmy na druhých pozicích čeká play off, kde se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají téměř jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst.

Trenér Šilhavý při absenci zraněných krajních obránců Coufala s Bořilem nasadil do defenzivy Matějů a Nováka, který nastoupil v národním týmu téměř po roce. Do útoku se po odpykání trestu za vyloučení v březnovém duelu vrátil Schick, jenž se na letním mistrovství Evropy, kde mužstvo došlo do čtvrtfinále, blýskl pěti brankami. Právě kanonýr Leverkusenu v deváté minutě přiťukl Hložkovi a jeho střelu vyrazil brankář Ward.

Velšané, jimž chyběl zraněný kapitán a největší hvězda Bale, hrozili především z rychlých brejků. Po jednom z nich se v 19. minutě dostal až před Vaclíka Moore, českého brankáře však neprostřelil. V 26. minutě inkasoval druhou žlutou kartu v kvalifikaci Barák, a přijde tak o pondělní utkání s Běloruskem.

V 36. minutě hosté z dalšího brejku otevřeli skóre. Na pas od Williamse sice těsně nedosáhl James, ale míč se dostal až ke kapitánovi Ramseymu, který si položil Vaclíka a pohodlně skóroval. Český celek ale hned za dvě minuty srovnal. Novák se protlačil do vápna, gólman Ward jeho střílený centr jen vyrazil před sebe a pohotový Hložek doklepl balon do sítě. V šestém reprezentačním duelu si připsal druhou trefu.

Čtyři minuty po pauze pomohli hosté obrovskou chybou favoritovi k otočce. Ramsey poslal prudkou malou domů na brankáře Warda, jemuž míč přeskočil nohu. Velšský gólman balon ještě vyrazil do tyče a poté si ho srazil do vlastní sítě. Po hodině hry Vaclík po Mooreho hlavičce udržel míč před čárou.

V polovině druhého dějství už hosté srovnali. Střídající Wilson vysunul Jamese, a ten překonal Vaclíka. Český gólman vzápětí zasáhl proti velké šanci Ramseyho, v 75. minutě pak Moore v další možnosti hlavičkoval těsně mimo. Na opačné straně Schickovu ránu odvrátil obránce. V hektickém závěru už si domácí větší šanci nevytvořili, naopak nebezpečnější byl osmifinalista letního Eura, který favorita přestřílel.

„Nesplnili jsme to, co jsme chtěli, chtěli jsme vyhrát. (…) Mám z toho takové rozporuplné pocity. Musíme se oklepat a vyhrát proti Bělorusku. Není nic ztraceno. Wales sice má o zápas navíc, ale zase hraje s Belgií. Šanci na druhé místo pořád živíme,“ řekl po zápase Šilhavý.