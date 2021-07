Čeští fotbaloví fanoušci se speciálního letadla do Baku nedočkají

Čeští příznivci se nakonec na sobotní čtvrtfinálový zápas fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy proti Dánsku v Baku speciálním letadlem z Prahy nevypraví. Podle fanklubu národního týmu se nenašel dostatečný počet závazných uchazečů o cestu do ázerbájdžánské metropole, byť předběžných zájemců byly zhruba tři stovky.

Cesta na utkání do Baku z Prahy je pro fanoušky velmi komplikovaná. Do ázerbájdžánské metropole, vzdálené tři tisíce kilometrů, z Česka nelétá přímý spoj, v zemi u Kaspického moře navíc platí přísnější opatření proti koronaviru.

Jeden z fanoušků se proto rozhodl zařídit letecký spoj, který by do Baku dovezl české příznivce. Ještě ve středu večer se zdálo, že stroj bude moci být vypraven, nakonec ale z plánované cesty na poslední chvíli sešlo.

„Fanouškovské letadlo se bohužel nepodařilo obsadit. I přesto patří velké poděkování organizátorovi Michalu Šikošovi a společnosti Smartwings, která se snažila vyjít vstříc nabídkou charteru,“ uvedl na sociálních sítích reprezentační fanklub.

Fanoušky zřejmě nakonec odradila tvrdá koronavirová pravidla související s cestou, především pak nutnost nastoupit do izolace po návratu z Ázerbájdžánu, a vysoké náklady spojené se zájezdem a pobytem v Baku.

Zahraniční návštěvníci musejí v Ázerbájdžánu předložit negativní PCR test na koronavirus, který nebude starší 72 hodin. Zároveň tamní úřady na základě vstupenky vydávají speciální víza. Negativním PCR testem je třeba se prokázat i při odjezdu ze země a po návratu do Česka pak nastoupit do izolace. Její délka závisí na tom, zda má dotyčný dokončené očkování.

Do Baku vypraví speciální letadlo Fotbalová asociace ČR. Podle předsedy FAČR Petra Fouska v něm budou mimo jiné desítky partnerů. V jednom stroji přímo s národním mužstvem cestovat nelze, protože tým je kvůli koronavirové situaci po celý šampionát v takzvané bublině.

Jelikož do Baku nelétá z Prahy přímý spoj, je otázkou, kolik českých fanoušků se po vlastní ose s nutností přestupu do Ázerbájdžánu vypraví. Vstupenky si každý ze zájemců z řad fanklubu stejně jako na předchozí zápasy Eura mohl koupit na ticketingovém portálu UEFA, která je pořadatelem turnaje. Prodej lístků ve třech cenových kategoriích od 75 eur (1913 korun) do 225 eur (5738 korun) začal v úterý.

Vzhledem k pandemii je v Baku omezena kapacita zhruba na polovinu a do hlediště Olympijského stadionu může maximálně 31 tisíc diváků. Podle protokolu musí každý z táborů dostat minimálně pět procent kapacity stadionu, čeští fanoušci by měli mít k dispozici nejméně 1550 míst. Je ale možné, že to bude více, protože UEFA po předprodeji tradičně nabízí část lístků i v běžném prodeji. Zájem ale nebude tak velký, takže by se dostalo na všechny případné uchazeče. Podle informací z Dánska tamní fanklub vyšle 1000 příznivců.

České hráče zrušení „fanouškovského“ letadla mrzí. „Je to smutné. Někteří mohou vyrazit individuálně, uvidíme, kolik fanoušků nakonec do Baku dorazí. Doufám, že tam budeme mít podporu. Budeme hrát i za to, aby na další zápas, který už bude blíž, mohli diváci přijet. Celé je to nešťastné, ale musíme to tak brát,“ řekl v on-line rozhovoru český defenzivní univerzál Michal Sadílek.

V případě postupu by hráli reprezentanti semifinále na stadionu ve Wembley. V Londýně se představili už ve skupině proti Anglii a pro zahraniční návštěvníky platila povinná karanténa po příjezdu do země v délce nejméně pěti dnů, pokud dotyčný v pátý den podstoupil koronavirový test s negativním výsledkem. Na semifinále a finále Eura, která se budou hrát ve Wembley, britská vláda povolila zvýšit kapacitu stadionu na více než 60 tisíc míst. Hlediště se bude moci zaplnit ze 75 procent.