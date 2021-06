Lístky na utkání Česko-Dánsko se začnou prodávat v úterý odpoledne

Prodej vstupenek na sobotní čtvrtfinále mistrovství Evropy v Baku mezi českými fotbalisty a Dánskem začne na portálu UEFA v úterý odpoledne. Vedení reprezentace vzhledem ke koronavirovým omezením v Ázerbájdžánu i složitému cestování do dějiště utkání neočekává takový zájem jako o nedělní osmifinále v Budapešti proti Nizozemsku a věří, že se dostane na všechny, kteří budou chtít na zápas vyrazit.

Stejně jako na předchozí zápasy šampionátu budou mít přednostní právo členové reprezentačního fanklubu, kteří si na jeho webových stránkách budou moci zažádat o speciální přístupový kód. Ten poté budou muset vyplnit při nákupu na portálu UEFA.

Přesný počet lístků pro české fanoušky zatím národní tým nezná, neboť prodej řídí UEFA coby organizátor šampionátu. Podle protokolu musí každý z táborů dostat minimálně pět procent kapacity stadionu. Na Olympijský stadion v Baku může při Euru 31 tisíc diváků, což je zhruba 50 procent kapacity. Na dosavadní tři zápasy ve skupině ale ani jednou nebylo v hledišti přes 20 tisíc lidí.

„Minimálně těch pět procent bude platit. Každopádně předpokládáme, že zájem nebude tak vysoký jako do Budapešti. Z toho důvodu věříme, že se dostane opravdu na všechny, kteří budou vstupenky na čtvrtfinále chtít,“ uvedl mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

V Budapešti sledovalo výhru 2:0 nad Nizozemskem a nečekaný postup zhruba sedm tisíc českých fanoušků. Puskás aréna vzhledem k mírnějším opatřením proti koronaviru v Maďarsku mohla být jako jediná z 11 hostitelských stadionů zcela zaplněna, na zápas dorazilo bezmála 53 tisíc diváků.

V Baku jsou přísnější opatření. Podle informací z webu ministerstva zdravotnictví musejí mít fanoušci nejen negativní PCR test na koronavirus, který nebude starší 72 hodin, ale také dokončené očkování či doklad o prodělání nemoci. Zároveň tamní úřady na základě vstupenky vydávají speciální víza. V Budapešti stačil pouze negativní PCR test.

Baku je pro fanoušky mnohem hůře dostupné i z hlediska cestování, z Prahy totiž do ázerbájdžánské metropole, vzdálené zhruba tři tisíce kilometrů, nelétá přímý spoj. S komplikacemi se budou muset vyrovnávat i reprezentanti, v Baku je čeká dvouhodinový časový posun.

„Mrzí nás to strašně moc, že je čtvrtfinále v Baku. Včera jsme poprvé na turnaji my všichni. a hlavně hráči zažili atmosféru hodnou Eura. A to nemluvím o tom, že fanoušci konečně zažili Euro. Myslíme si, že si zaslouží nejen tuhle jednu příležitost,“ řekl asistent českého trenéra Jiří Chytrý.

„Komplikací spojených s tím, že se hraje v Baku, je mnohem víc. I ten program, který na to navazuje. Letíme takovou vzdálenost s tím, že potom jsou tam v návaznosti jen tři dny do zápasového dne, ať už do semifinále postoupíme my, nebo Dánsko. To je trochu nešťastné rozhodnutí, ale musíme se s tím vypořádat. Umím si ale představit mnohem vhodnější místo konání zápasu,“ dodal.

Raději bychom hráli s Nizozemskem, řekl dánský trenér před zápasem s Čechy

Trenér dánských fotbalistů Kasper Hjulmand by v sobotním čtvrtfinále mistrovství Evropy v Baku raději hrál s Nizozemskem než s českým týmem. Svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého na něj udělali nejen nedělní výhrou 2:0 nad „Oranje“ velký dojem. Seveřané podle něj na turnaji poprvé potkají soupeře, který se jeho týmu vyrovná v intenzitě hry.

„Je potřeba si uvědomit, že Česká republika je fantastická. Popravdě, raději bych hrál proti Nizozemsku. Česká republika je šíleně dobrý tým,“ citovala dánská média Hjulmanda.

Upozornil, že Šilhavého výběr na konci března remizoval doma 1:1 ve světové kvalifikaci s lídrem žebříčku reprezentací FIFA Belgií, s níž Dánsko na probíhajícím Euru prohrálo ve skupině 1:2.

„Vzpomeňme si na ten jarní zápas. Česká republika se dokázala vyrovnat Belgii a dokonce ji možná předčila v intenzitě hry. Rozhodně bychom neměli říkat, že je týmem, který musíme porazit. Musíme mít respekt,“ poznamenal Hjulmand.

Jeho svěřenci na turnaji prohráli první dva zápasy skupiny, ale pak porazili Rusko 4:1 a se štěstím postoupili do vyřazovací fáze. V osmifinále rozdrtili Wales 4:0. „Myslím, že jsme zatím dokázali vyhrávat v intenzitě hry, dokázali jsme týmy uštvat. Teď se poprvé na šampionátu utkáme s týmem, který se nám v intenzitě vyrovná,“ poznamenal Hjulmand.

„Bude nesmírně důležité dobře kombinovat s míčem. Nebudeme moci pořád jen běhat a sprintovat. Musíme v tom zápase najít správný rytmus,“ dodal devětačtyřicetiletý kouč.