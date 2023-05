Čeští hokejisté nestačili na Američany a na MS končí

Čeští hokejisté prohráli ve čtvrtfinále mistrovství světa v Tampere se Spojenými státy americkými 0:3 a neobhájí medailovou pozici z loňska, kdy na stejném místě slavili zisk bronzu. Po překvapivé prohře Švýcarska s Německem 1:3 skončí osmí, což je jejich nejhorší umístění v historii. O branky vítězů se postarali útočník Matt Coronato, obránce Nick Perbix a kanonýr Cutter Gauthier, gólman Casey DeSmith zůstal neprůstřelný.

Američané zůstali jediným neporaženým týmem na šampionátu a v sobotu je čeká boj o první postup do finále od roku 1960, kdy se do MS započítávaly výsledky olympijského turnaje ve Squaw Valley. Tam výběr USA slavil zlato a turnaj vstoupil do dějin jako Zázrak na ledě.

Tým kouče Davida Quinna oplatil českému týmu loňskou porážku z Nokia Areny z duelu o třetí místo, v němž Američané vedli 3:1 a prohráli 4:8. Pro český tým to tehdy byla první medaile na velké akci po deseti letech od zisku bronzu v roce 2012 na šampionátu ve Stockholmu a Helsinkách.

V opatrném začátku se hrálo bez šancí na obou stranách. Vejmelku prověřil od modré čáry Mackey. V 6. minutě se po kombinaci se Sobotkou a Červenkou dostal k puku nejlepší střelec a nejproduktivnější hráč turnaje Kubalík, ale DeSmitha z levého kruhu neprostřelil. Češi dlouho nepouštěli soupeře před brankou k zakončení a pokusy O’Connora a Coronata nemohly Vejmelku ohrozit.

Při Sambergově vyloučení se Američané ubránili, český tým ani nepustili do šance a v čase 12:04 se ujali vedení. Dokázali soupeře na delší dobu dostat pod tlak a po Hutsonově střele se dostal k puku Coronato, který z otočky z levého kruhu o Jordánovu brusli skóroval.

Potom se nedostal přes Kempného k lepšímu zakončení před odkrytou brankou O’Connor. Vejmelka si poradil i s ránou Alexe Tucha a následně přikryl puk před dorážejícím Grimaldim.

Úvodní dějství ovládli Američané na střely na branku v poměru 11:2, ale do druhé části vstoupil aktivněji Jalonenův výběr. Smejkal prověřil DeSmitha bekhendem, o chvíli později z dorážky z otočky v pádu tentýž hráč zamířil vedle a největší šanci měl Zbořil, který byl sám mezi kruhy, ale gólmana Pittsburghu nepřekonal.

Vejmelka kryl Brownův pokus, DeSmitha zase prověřili Zbořil a Špaček. Potom se rýsovala velká šance českého týmu, ale Flekova přihrávka v přečíslení na Beránka nebyla přesná. V 29. minutě se radovali opět Američané. Perbix od pravého mantinelu trefil střelou zápěstím přesně bližší horní roh Vejmelkovy branky.

Český tým odolal v oslabení při trestu Kempného, který mohl jít do úniku po návratu na led, ale Perunovich puk zachytil. Vejmelka si se sérií střel včetně pokusu Alexe Tucha z pravého kruhu poradil. V 39. minutě Špaček nejdříve nabídl puk k zakončení Tomáškovi a pak sám při dorážce ztroskotal na levém betonu DeSmitha. Před druhou pauzou Američané znovu navýšili svou střeleckou převahu v utkání, ale skóre se nezměnilo.

Do závěrečné části kouč Jalonen zamíchal složením tří útoků a do první formace ke Kubalíkovi a Červenkovi se posunul Radim Zohorna. Okamžitě se prodral do šance Červenka, ale DeSmith zasáhl. Při Farrellově vyloučení ale Američané český tým opět k příležitost nepustili. Quinnův tým zahrozil střelami Mazura a Coronata.

V 50. minutě pojistil protivník náskok. Tynan v pravém kruhu vyhrál vhazování pro Gauthiera, který se sedmou trefou na turnaji přiblížil na gól nejlepšímu střelci Kubalíkovi. Jalonen sáhl už tři a půl minuty před koncem k power play, ale jeho tým se prosadit nedokázal.

Mistrovství světa v hokeji - čtvrtfinále (Tampere):

Česko - USA 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 13. Coronato (Hutson, Mackey), 29. Perbix (Grimaldi), 50. Gauthier (Tynan). Rozhodčí: Frandsen (Dán.), Sewell (Brit.) - Wyonzek (Kan.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 7411.

Sestavy:

Česko: Vejmelka - Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Němeček - D. Kubalík, Sobotka, Červenka - O. Beránek, Černoch, Flek - M. Kaut, R. Zohorna, Smejkal - Tomášek, M. Špaček, D. Voženílek. Trenér: K. Jalonen.

USA: DeSmith - Perbix, Samberg, Perunovich, Kleven, C. Mackey, Thrun, Hutson - A. Tuch, Bonino, Grimaldi - Garland, O’Connor, Bjork - Mazur, Tynan, Gauthier - Coronato, P. Brown, Farrell. Trenér: D. Quinn.

Čtvrtfinálové utkání Česko-USA | zdroj: Profimedia