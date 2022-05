Čeští hokejisté odstartují proti domácím Švédům generálku na světový šampionát

Zápasem s domácím Švédskem vstoupí dnes v 19:00 čeští hokejisté do Beijer Hockey Games ve Stockholmu, které jsou generálkou na mistrovství světa v Tampere a Helsinkách. Kouč Kari Jalonen už má v kádru i tři posily z NHL - brankáře Karla Vejmelku z Arizony a beka Filipa Hronka s kanonýrem Jakubem Vránou z Detroitu.

Češi budu v Avicii Areně navazovat na triumf z Českých her v Ostravě, kde podlehli Finsku (1:2 po samostatných nájezdech) a porazili Švédsko (9:3) a Rakousko (4:1). Celkově mají v přípravě na šampionát bilanci osmi výher a jediné porážky.

Národní tým Švédům v sobotu v Ostravě poprvé v historii samostatné české reprezentace vstřelil devět branek a vyrovnal nejvyšší výhru, kterou byl dosud výsledek 7:1 z duelu Euro Hockey Tour ze Znojma z dubna 2016. „Uvidíme, s čím Švédové přijdou. Vím o tom výprasku z Ostravy, co dostali, to jsem viděl. Na to se hezky kouká,“ prohlásil Vrána. Podle něj takové výsledky občas hokej přináší.

„Jak se všechno vyrovnává, tak mi přijde, že už se může stát všechno. Taky se loni (na mistrovství světa v Rize) nečekalo, že neprojdou do čtvrtfinále. A takové týmy jako třeba Německo a další se lepší. Ono už je vážně jedno, s kým hrajete, musíte se připravit vždycky na všechny stejně a nikoho nepodcenit,“ řekl Vrána, který od 15 do 19 let působil ve švédském Linköpingu.

Oba týmy se mezi posledními dvěma turnaji Euro Hockey Tour po víkendu obměnily. V českém mužstvu jsou nově i čtyři finalisté extraligy - obránci Tomáš Kundrátek s Davidem Musilem z mistrovského Třince a Michal Moravčík s útočníkem Filipem Chlapíkem ze Sparty. Do hry se poprvé po tréninku zapojí i centr David Krejčí z Olomouce. Desítka hráčů tým opustila. Na víkendové duely s Finskem a Švýcarskem už bude mít kouč Jalonen k dispozici i beka Radima Šimka s útočníkem Tomášem Hertlem ze San Jose a forvarda Dominika Simona z Anaheimu.

Švédský tým doplnili brankář Hellberg, útočníci Jonatan Berggren z farmy Detroitu z Grand Rapids, Anton Bengtsson z Rögle a obránce Christian Folin. S výběrem kouče Johana Garpenlöva se naopak rozloučili brankář Jhonas Enroth z Örebra, obránci Adam Ollas Mattsson z Malmö, Joel Persson z Växjö a útočníci Patrik Karlkvist s Kimem Rosdahlem z Oskarshamnu a Sebastian Hartmann s Albinem Lundinem z Timry.

Český tým, který se po dvoudenní pauze po Českých hrách sešel až ke středečnímu odletu z Prahy, trénoval ve Stockholmu vpodvečer v tomto složení: Langhamer, Š. Lukeš, Vejmelka - Kundrátek, D. Musil, D. Jiříček, D. Sklenička, Hronek, Ščotka, Jordán, Moravčík, Krejčík - M. Stránský, Černoch, Smejkal - H. Zohorna, M. Špaček, J. Vrána - Chlapík, Kodýtek, Flek - P. Zdráhal, P. Holík, O. Beránek.