Chelsea a Liverpool se praly o hráče, je z toho britský přestupový rekord

Ve fotbale toho Moises Caicedo ještě tolik nedokázal, jeden primát už ale získal. Za přestup mladého záložníka vyinkasuje Brighton od Liverpoolu 110 milionů liber (přes tři miliardy korun). Víc peněz za hráče v Anglii historicky nikdo nedal. Celé léto měl přitom ekvádorský reprezentant namířeno do londýnské Chelsea. Poslední dny ale přinesly nečekanou zápletku.

V anglické lize má odehráno jen 45 zápasů, něco málo přes jednu celou sezonu. Velké kluby ale věří, že v talentovaném středopolaři dřímá skrytý poklad. Proto kolem něj od začátku kalendářního roku kroužili zástupci ostrovních fotbalových gigantů. Už v lednovém přestupovém okně chtěl Caiceda do svého kádru získat Arsenal. Nabízel 60 milionů liber, Brighton ho ale poslal k šípku. Dynamického záložníka si cenil na mnohem víc. Ve druhé polovině sezony pak Ekvádorec pokračoval v povedených výkonech a klubu z jižního pobřeží pomohl k parádnímu šestému místu v tabulce. Dalo se očekávat, že se zájemci ozvou i v létě.

Tak se také stalo. Když se Chelsea na začátku června nepodařilo podepsat defenzivního záložníka Manuela Ugarteho (hráče zlákala finančně výhodnější nabídka PSG), zrak vedení londýnského klubu se stočil směr na Brighton. A začala nekonečná a únavná sága.

Cíl číslo jedna

Jednání mezi oběma celky trvalo šest týdnů, k výsledku se ale nedobraly. Žádný návrh Blues nebyl klubu s rackem ve znaku dost dobrý. „Chelsea položila na stůl dosud nejlepší nabídku, je ochotna zaplatit 80 milionů liber. Byla ale okamžitě zamítnuta,“ napsal na konci červenci novinář David Ornstein, jenž má na Ostrovech ty nejlepší informace.

Zákulisím se šířilo jasné sdělení: Brighton si Caiceda cení na 100 milionů liber, ani o penny méně. Dohoda se ani zdaleka neblížila uzavření a čas běžel. Někteří fanoušci Blues už nervózně volali po ukončení jednání. „Už jsme ztratili šest týdnů a hráč nikde. Potřebujeme přivést záložníka. Nemůžeme na konci srpna zjistit, že Caicedo nepřijde a nikoho jiného nemáme,“ zněl jeden ze střízlivých názorů na sociálních sítích.

Jiní se velkého snu nehodlali vzdát. Už kvůli ukázce síly. Pokud velkoklub jako Chelsea někoho chce, jednoduše ho musí získat. „Kdybych měl pochybnosti, řeknu, ať z toho vycouváme. Jsem si ale jistý, že Caicedo u nás bude naprostý hit. Musíme držet kurz a jít si za svým,“ burcoval třeba bloger se zaměřením na Blues Alex Goldberg.

Dění posledního týdne skutečně nasvědčovalo tomu, že oba kluby najdou společnou řeč. Nabídka londýnského celku, pro nějž byl Ekvádorec jasnou přestupovou prioritou, se dle insiderů začala blížit 90 milionům liber. A především: Sám hráč dal jasně najevo, že v Brightonu už zůstávat nechce. Nedorazil na trénink, dokonce si v kabině vyklidil skříňku. Trucujícího fotbalistu chce v kádru málokdo, start ligové sezony se navíc blížil. Všeobecně se předpokládalo, že do konce týdne bude Moises Caicedo představen na Stamford Bridge.

Nečekaný zájemce

Čtvrtek ale zcela změnil situaci. Začalo to pozvolně, když po středeční půlnoci začaly internetem létat zprávy, že ke dvěma známým stranám hodlá u jednacího stolu přibýt třetí účastník. „Liverpool se chystá přeplatit Chelsea a nabídnout za Caiceda více,“ napsal reportér deníku The Telegraph Matt Law. Zároveň doplnil, že hráč stále preferuje příchod k modrým. Celý čtvrtek ostatně trávil v Londýně, kde čekal na další posun v jednání.

Zájem Reds bral ze začátku málokdo vážně. Jen těžko si šlo představit, že v přestupech poměrně střídmý klub z Liverpoolu, jenž za hráče nikdy nedal víc než 75 milionů liber, by najednou nabízel něco ke stovce a pouštěl se do finančního boje zrovna s marnivou Chelsea, jež ráda utrácí ve velkém.

Sága se každopádně chýlila ke konci. „Brighton chce mít do konce týdne jasno. Čeká na oficiální kontakt od Liverpoolu, Blues budou mít možnost částku navýšit. Klub hráče prodá nejvyšší nabídce,“ informoval před půlnocí italský novinář Fabrizio Romano.

A začaly se dít věci. Chelsea se nakonec odhodlala sklonit hlavu a poskytnout Brightonu to, čemu se celé léto vzpírala. Před půlnocí dorazila do sídla racků nabídka na tolikrát zmíněných 100 milionů liber. Jenže Liverpool chtěl tuhle hru dohrát do konce. Přišel šok.

„Brighton se dohodl s Liverpoolem na přestupu Moisese Caiceda,“ napsal v půl třetí ráno na svůj twitterový účet David Ornstein. „Zaplatí 110 milionů liber, jde o britský rekord. V pátek hráč absolvuje zdravotní prohlídku,“ dodal.

Přestup Harryho Kanea do Bayernu Mnichov šel rázem na druhou kolej. Tohle je ta pravá bomba přestupového léta v Premier League. „Brighton zkrátka uspořádal aukci s jasným deadlinem o půlnoci. Liverpool nabídl nejvíce, Chelsea se zastavila na sto milionech,“ doplnil ještě insider z webu The Athletic.

Prohra může být vítězstvím

V táboře fanoušků Blues se pocity mísily. Někteří cítili rozčarování, na velké prohry na přestupovém poli nejsou zvyklí. „Měli jsme těch 100 milionů nabídnout už dávno a nenechat to zajít takhle daleko,“ rozčiloval se Goldberg. Jiným se naopak ulevilo. Caicedo je přes veškerý humbuk stále hráčem, jehož kariéra je v začátcích.

Už šedesát milionů liber, které v lednu nabízel Arsenal, byla solidní nabídka. Osmdesát od Chelsea pak bylo naprosto adekvátních vzhledem ke kvalitě hráče i představám Brightonu o jeho nezastupitelnosti. Sto milionů liber je ústřel, 110 pak holé šílenství.

Za tolik peněz nešel ani Declan Rice do Arsenalu, který je už řadu let stálicí Premier League i anglické reprezentace. Dát takhle obrovské peníze za defenzivně laděného středopolaře, jenž toho na nejvyšší úrovni příliš neodkopal, je od Liverpoolu značný risk.

Chelsea v bitvě o svůj hlavní letní cíl prohrála a musí se zařídit jinak. Do Londýna už míří záložník Leedsu Tyler Adams, v pokročilé fázi jsou jednání s mladičkým Romeem Laviou ze Southamptonu. Pokud obojí klapne, měl by klub na oba hráče vynaložit zhruba 70 milionů liber. Neboli šedesát procent částky, co Reds dávají za Caiceda.

Pokud se novým posilám za daleko menší sumy bude dařit, vyjdou z toho Londýnští jako frajeři. Když to ale nebude ono, zatímco Caicedo se stane v Liverpoolu nejlepším středopolařem ligy, budou si v Cobhamu navždy vyčítat, že Brightonem požadovanou „raketu“ nezaplatili rovnou.