Góly v každém zápase, šílené ceny vstupenek. Fenomén Messi dobývá Ameriku

Evropu si podmanil, teď je na řadě Nový svět. Přestup Lionela Messiho do americké MLS mnozí vnímali jako ústup ze slávy, realita je však přesně opačná. Soutěž v zemi, kde se místo fotbalu hraje soccer, má možná nižší sportovní úroveň než nejlepší evropské ligy. Slavný Argentinec tu ale zažívá něco, co už dlouho ne.

Není to poprvé, co Major League Soccer obohatila přítomnost populární hvězdy. Už v minulosti dres některého z klubů navlékl David Beckham, Zlatan Ibrahimovič nebo Andrea Pirlo. Tohle je ale jiné. Lionel Messi není jen někdo z užší fotbalové špičky. Je to číslo jedna. Nejlepší fotbalista posledních dvaceti let, společně s Pelém a Maradonou vnímaný jako nejlepší hráč celé historie.

Když tedy floridský klub Inter Miami oznámil, že jeho řady posílí právě ikonický argentinský útočník, zájem o americkou ligu šel raketově vzhůru. „Messi sem přinese všechno, o čem MLS kdy mohla snít,“ liboval si místní reportér Paul Tenorio.

Růžový dres s číslem deset byl rázem nedostatkové zboží. Vstupenky na domácí zápasy? Skoro abyste si na ně vzali hypotéku. Lístek, jenž jste předtím sehnali v přepočtu za dva a půl tisíce korun, by vás nyní vyšel zhruba na šedesát tisíc.

Kromě běžných fanoušků přilákal „Leův“ očekávaný debut na novém kontinentu i další známé tváře. Jeho první zápas v barvách Interu si nenechal ujít basketbalista LeBron James, jenž má ve světě pod košem podobné renomé jako v kopané Messi. Nechyběla ani populární a kontroverzní modelka a influencerka Kim Kardashianová. „Můj syn je fotbalem doslova posedlý. Messiho miluje a je naprosto nadšený, že ho mohl vidět naživo,“ rozplývala se před mikrofonem Apple TV. Technologický gigant před pár lety koupil na MLS exkluzivní televizní práva a teď si jen mne ruce. Atraktivita jím drženého produktu několikanásobně vzrostla.

Tím spíše, že fotbalového šampiona následují i další hvězdy. Jako by se v Miami obnovovala legendární barcelonská sestava z minulého desetiletí. Dres Interu už oblékají Jordi Alba a Sergio Busquets, na další jména se čeká.

Výhra za výhrou

Pro ligu i samotného Messiho je ovšem podstatná jiná věc. Zatím byla řeč spíše o marketingových aspektech hráčova příchodu. On ale okamžitě ukázal, že zdaleka není jen slavné jméno z minulosti. Je to vynikající fotbalista, jehož výkony berou dech. A veškerou slávu i vysoký plat si zaslouží skrz výkony na hřišti.

Čtyři zápasy, sedm vstřelených gólů. A tým z Miami, jenž byl před příchodem argentinské hvězdy beznadějně poslední v lize, je rázem ve čtvrtfinále poháru Leagues Cup, který se v Americe přes léto hraje. Až se obnoví i běžný ročník, začne stíhací jízda do play off. A to si pište, že úspěšná.

Messi je totiž tenhle tým schopný dotáhnout k úspěchům téměř sám. Stačí si jen pustit sestřihy z posledního utkání proti Dallasu. Mužstvo z Texasu bylo složitým, houževnatým soupeřem, vedlo dokonce o dvě branky. To by ovšem soupeř nesměl mít na hřišti legendární číslo deset.

Dvě branky vstřelil sám, další padla po jím rozehrané standardce. Pak proměnil důležitou penaltu v závěrečném rozstřelu. Inter počtvrté za sebou vyhrál a bývalý hráč Barcelony byl opět klíčovou postavou zápasu.

Honí si ego ve slabé soutěži, může se leckdo ušklíbnout. Měl pokračovat v top evropských ligách, tady to má snadné, zaznívá občas smysluplný argument. To ale Messiho vůbec nemusí zajímat. Žije na novém světadíle, kde fotbal nemá zdaleka tak silnou pozici.

Stává se ikonou pro lidi, kteří ho doteď tolik neznali. Zatímco ve Španělsku či Francii byli na jeho přímé kopy a vytříbenou techniku zvyklí, pro Američany je to zjev z jiné planety. A Messi si to náležitě užívá.

Raduje se z každé branky, svojí i svých spoluhráčů. Chce vyhrávat a fotbal ho baví jako už dlouho ne. „Chce hrát doslova každou minutu jakéhokoliv zápasu. Je neuvěřitelně hladový, vůbec nechce slézt ze hřiště,“ popisoval hvězdného svěřence kouč Interu Tata Martino. Šestatřicetiletý matador, jenž v evropském fotbale dokázal úplně všechno, teď zkrátka objevuje Ameriku. A nemůže se jí nabažit.