Čtvrtfinále EKL: Slavia se v Rotterdamu pokusí oplatit Feyenoordu výsledky ze skupiny

Fotbalisté Slavie dnes v Rotterdamu proti Feyenoordu rozehrají čtvrtfinále Evropské konferenční ligy. Pražané se pokusí soupeři oplatit výsledky ze skupiny, v níž po venkovní porážce 1:2 a domácí remíze 2:2 skončili za nizozemským týmem na druhém místě. Český šampion bude usilovat o to, aby po dvou čtvrtfinálových nezdarech v Evropské lize vloni a v roce 2019 prošel do vytouženého semifinále. Vyrovnal by tím své pohárové maximum, jímž je semifinálová účast v Poháru UEFA v sezoně 1995/96.

Trenér Jindřích Trpišovský se svým týmem bude mít problémy se složením sestavy. Kvůli trestu za vyloučení v odvetě předchozího kola proti Linci budou scházet Aiham Ousou a Srdjan Plavšič, někteří hráči nejsou na pohárové soupisce a další trápí zdravotní problémy. Při nedělní remíze 1:1 v Plzni, po níž slávisté zůstali v české lize druzí, museli kvůli zranění střídat Oscar Dorley s Peterem Olayinkou a jejich start je nejistý. Do hry by se stejně jako doma proti Linci mohla dostat dvojčata Adam a Miloš Pudilové, kteří v den utkání slaví 17. narozeniny. Duel má výkop v 18:45, odveta je na programu za týden v Edenu. Vítěz si v semifinále zahraje s lepším z dvojice Marseille - PAOK Soluň. Postupující mezi nejlepší čtyřku si k dosud vydělaným financím v této pohárové sezoně připíše další prémii dva miliony eur (48,7 milionu korun).

