Los čtvrtfinále EKL: Slavie si zopakuje s Feyenoordem souboj ze skupiny

Fotbalisté Slavie se ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy utkají s Feyenoordem Rotterdam, a zopakují si tak souboje ze skupiny. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Český šampion začne dvojzápas s aktuálně třetím týmem nizozemské ligy 7. dubna venku, odveta je na programu o týden později v Edenu. V případě postupu Pražané v semifinále narazí na lepšího z dvojice Marseille - PAOK Soluň. Dvojutkání by začali 28. dubna doma a k odvetě by o týden později nastoupili na soupeřově hřišti.

Slavia ve čtvrtek vyřadila LASK Linec a potřetí za poslední čtyři sezony se v pohárech dostala do čtvrtfinále. Vloni a v roce 2019 postoupila mezi nejlepších osm mužstev v Evropské lize, v obou případech vypadla. Maximem červenobílých na evropské scéně je semifinále Poháru UEFA z ročníku 1995/96. Pražané jsou posledním českým zástupcem v této sezoně pohárů.

Los čtvrtfinále fotbalové Evropské konferenční ligy (první zápasy 7. dubna, odvety 14. dubna):

Feyenoord Rotterdam - Slavia Praha, Bodö/Glimt - AS Řím, Marseille - PAOK Soluň, Leicester - PSV Eindhoven. Los semifinále (první zápasy 28. dubna, odvety 5. května):

Feyenoord Rotterdam/Slavia Praha - Marseille/PAOK Soluň, Leicester/PSV Eindhoven - Bodö/Glimt/AS Řím.

Slávistům se nesplnilo přání dostat ve čtvrtfinále AS Řím nebo PSV Eindhoven. Los jim naopak přisoudil soupeře, kterého si výslovně nepřál trenér červenobílých Jindřich Trpišovský. Feyenoord na podzim vyhrál skupinu o šest bodů před Pražany. Doma Slavii porazil 2:1 a v odvetě v Edenu remizoval 2:2.

Celek z Rotterdamu v osmifinále vyřadil Partizan Bělehrad po výhrách 5:2 venku a 3:1 doma. Úvodní kolo vyřazovací fáze coby vítěz skupiny na rozdíl od Slavie hrát nemusel, Pražané před Lincem postoupili přes Fenerbahce Istanbul. Feyenoord má aktuálně slušnou formu, z posledních devíti soutěžních utkání prohrál jediné.

Tým z Rotterdamu patří mezi tři nejslavnější nizozemské kluby, od sezony 1998/99 ale získal jediný ligový titul, a to před pěti lety. V minulém ročníku domácí soutěže skončil pátý. V roce 1970 vyhrál Feyenoord Pohár mistrů evropských zemí, předchůdce Ligy mistrů, a v sezonách 1973/74 a 2001/02 ovládl tehdejší Pohár UEFA, na nejlepší časy ale nyní marně vzpomíná. Rotterdamský klub je vyhlášený svými fanoušky.

Finále Evropské konferenční ligy se odehraje 25. května v Tiraně.

Slavia porazila doma Linec 4:1 | zdroj: Michal Růžička / MAFRA / Profimedia

Českým fotbalovým týmům se vzdálila první patnáctka v žebříčku koeficientů

Českým klubům se po čtvrtečních odvetách osmifinále evropských pohárů vzdálila elitní patnáctka v žebříčku národních koeficientů UEFA. Tuzemským týmům sice ubyli dva soupeři, z 16. místa však ztrácejí na Řecko a 15. pozici, která jako poslední znamená pět mužstev na evropské scéně, už 0,6 bodu. K případnému posunu do patnáctky by tak české celky každopádně potřebovaly postup pražské Slavie do semifinále Evropské konferenční ligy.

Červenobílí sice prošli přes LASK Linec do čtvrtfinále, ale ve čtvrteční osmifinálové odvetě ztratili dvoubrankový náskok a prohráli 3:4. Česko tak nepřipsalo žádný bod, zatímco Řekové získali dva po překvapivém vítězství PAOK Soluň na půdě Gentu. Ztráta tuzemských klubů na patnáctku kvůli tomu narostla o půl bodu.

Za výhru se v pohárech udělují dva body, za remízu jeden. Zisk do žebříčku se dělí počtem zástupců dané země v pohárové sezoně, v českém případě pěti. Řekové mají výhodu v tom, že dělí pouze čtyřmi. Obě země reprezentuje už jen jeden klub. Od semifinále se v Evropské konferenční lize připisuje za postup bonusový bod.

Aby Česko smazalo současnou ztrátu 0,6 bodu a patnácté Řeky přeskočilo, muselo by každopádně projít do semifinále a získat o čtyři body více než PAOK. To znamená minimálně jednou zvítězit a remizovat, zatímco Řekové by už nesměli připsat nic.

Ve hře o elitní patnáctku zůstává ještě Norsko, které z 20. místa ztrácí na Čechy 0,85 bodu. Severskou zemi zastupuje už jen Bodö/Glimt. Naopak Dánsko a Turecko už po čtvrtku z boje o elitní patnáctku vypadly.

V této sezoně se hraje o nasazení do přespříštího ročníku 2023/24. České týmy po minulé sezoně na první patnáctku nedosáhly a v nacházející sezoně budou mít po delší době v pohárech jen čtyři zástupce. Tři z nich půjdou do soutěží UEFA z ligy, jeden z domácího poháru. Pouze šampion si zahraje kvalifikaci Ligy mistrů.