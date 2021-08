Hvězda Anglie trucuje a nechodí na tréninky. Přestoupí Kane za rekordní částku?

Je kapitánem anglického národního týmu a jednou z největších hvězd Premier League, už teď jde o nesmrtelnou legendu Tottenhamu Hotspur. Harrymu Kaneovi se už ale v severolondýnském klubu nelíbí a chce změnu. Svůj názor teď vyjádřil dosud nejrazantněji, když dvakrát po sobě nedorazil na povinný trénink. Dlouhodobě se přitom mluví o zájmu Manchesteru City, nejlepší klub v Anglii má kanonýra na první příčce přestupových priorit. Vedení Spurs však nechce o prodeji ani slyšet.

Hráči Tottenhamu se po pauze sešli k tréninku, největší hvězda kádru však na hřišti chyběla. Harry Kane, osmadvacetiletý ofenzivní lídr mužstva, totiž nedorazil. Táž situace se opakovala v úterý, o den později. Zranění ani nic podobného za tím nehledejte. Anglický reprezentant tréninky vynechal zcela úmyslně, lidově by se řeklo, že trucuje.

Dres s kohoutem na hrudi už mu je totiž malý. Dlouhodobě patří mezi nejlepší hráče Premier League, vždyť v minulé sezoně ovládl pořadí nejlepších střelců i nahrávačů. Hráč jeho kvalit má logicky ty největší ambice. Kaneova vitrína s trofejemi ovšem zeje prázdnotou. S Tottenhamem se mu nepovedlo dosud urvat ani jedinou a vzhledem k současné situaci v klubu, který poslední ročník zakončil až na sedmém místě, to nevypadá na změnu.

Útočník tak už před několika měsíci jasně vyhlásil, že chce pryč. A o zájemce rozhodně nemá nouzi. Takový Manchester City, odkud odešel legendární Sergio Agüero, vnímá pozici hrotového hráče jako snad jediný post, kde Guardiolovo mužstvo tlačí bota – a komplexní střelec jako Harry Kane by tento problém řešil více než zdárně.

Vedení Spurs, konkrétně tedy předseda představenstva Daniel Levy, však o prodeji nechce ani slyšet. A to i přesto, že vzduchem létají cifry přesahující sto milionů liber. Kane je pro něj klíčovým hráčem, má platnou smlouvu, nevidí důvod ho pouštět. Sám hráč to ovšem vidí jinak. Údajně totiž měli s vedením uzavřít gentlemanskou dohodu, že pokud Tottenham nedosáhne aspoň nějakých úspěchů, bude moci po sezoně odejít. K tomu se ale teď Levy nemá, což miláčka fanoušků donutilo až k bojkotu tréninků.

Jeho trucování ale nebude trvat věčně, jak na twitteru informoval novinář Fabrizio Romano. „Vrátí se do tréninkového procesu v druhé půlce týdne. Situace okolo jeho budoucnosti je však stále nejasná a bude s klubem diskutovat. Spurs ale dobře ví o jeho touze zkusit něco nového a hrát Ligu mistrů,“ vysvětloval.

Pohnutky obou stran jsou zřejmé, jde jen o to, kdo nakonec ustoupí. Kaneův záměr klub opustit už nemůže být nad slunce jasnější, proto i mnozí fanoušci pragmaticky říkají, že by ho Levy měl raději prodat. Smířit se s budoucností bez nejlepšího hráče a snažit se nabytý ranec peněz co nejlépe investovat do většího množství fotbalistů je podle nich lepším řešením, než mít v kádru znechuceného a otráveného chlapa.