Djokovič posedmé dobyl Wimbledon

Tenista Novak Djokovič v neděli získal další wimbledonský titul. Ve finále dvouhry porazil Nicka Kyrgiose

Srbský tenista na travnatém kurtu All England klubu porazil Australana po setech 4:6, 6:3, 6:4 a 7:6. Nejslavnější tenisový turnaj tak získal už posedmé, počtvrté v řadě.

„Nemám slov, co všechno pro mě tato trofej a tento turnaj znamená. Pro mě je Wimbledon srdeční záležitost. Když jsem byl čtyřletý kluk, viděl jsme tady vyhrát Pete Samprase. Byla to moje velká motivace. V pěti letech jsem mamince řekl, ať mi koupí raketu, snil jsem o tom, že jednou budu hrát tady na trávě. Je mi opravdu ctí, že tady stojím s trofejí v ruce,“ řekl dojatý Djokovič do mikrofonu těsně po utkání.

Cestu k sedmému wimbledonskému titulu zahájil váhavě, kupil chyby a první set prohrál. Ve druhém se však zvedl. Chybovat naopak začal jeho soupeř, který se navíc často dohadoval s rozhodčím a ztrácel koncentraci. Lepší psychická kondice Djokoviče se naplno projevila v tie-breaku čtvrtého setu, který rozhodl o jeho vítězství a zisku jednadvacátého grandslamového titulu.