Do nejlepší jedenáctky Eura se český fotbalista nedostal

V nejlepší jedenáctce fotbalového mistrovství Evropy je pět hráčů z týmu vítězné Itálie a tři ze stříbrné Anglie. V ideální sestavě podle UEFA chybí zástupce českého celku, který vypadl ve čtvrtfinále s Dánskem.

Itálii ve výběru reprezentují brankář Gianluigi Donnarumma, jenž byl zvolen nejlepším hráčem turnaje, obránci Leonardo Bonucci s Leonardem Spinazzolou, záložník Jorginho a útočník Federico Chiesa. Z vicemistrovského týmu byli vybráni obránci Harry Maguire s Kylem Walkerem a útočník Raheem Sterling.

Dostalo se i na osmnáctiletého španělského středopolaře Pedriho, držitele ocenění pro nejlepšího mladého hráče Eura. Výčet doplňují dánský záložník Pierre Emile Höjbjerg a belgický útočník Romelu Lukaku.

Ideální sestava mistrovství Evropy podle UEFA:

Donnarumma (Itálie) - Walker (Anglie), Bonucci (Itálie), Maguire (Anglie), Spinazzola - Jorginho (oba Itálie), Höjbjerg (Dánsko), Pedri (Španělsko) - Chiesa (Itálie), Lukaku (Belgie), Sterling (Anglie).

Největším českým kandidátem na místo v ideální jedenáctce byl útočník Patrik Schick, který skončil druhý mezi střelci. Pětadvacetiletý hráč Leverkusenu dal sice stejně jako Cristiano Ronaldo pět gólů, ve prospěch portugalské hvězdy ale rozhodlo to, že si připsala ještě jednu asistenci. Ronaldo, jehož tým vypadl v osmifinále s Belgií, v All Star týmu také chybí.

Nejlepší jedenáctku šampionátu vybírala šestnáctičlenná komise pozorovatelů, mezi nimiž byl i český trenér Dušan Fitzel.

Patrik Schick patřil k nejaktivnějším útočníkům Eura, měl nejvíce střel na branku

Přestože čeští fotbalisté vypadli na mistrovství Evropy ve čtvrtfinále a odehráli o dva zápasy méně než finalisté, připsal si útočník Patrik Schick spolu se Španělem Álvarem Moratou nejvíce střel na branku. Nejrychlejšími hráči šampionátu se stali Maďar Loic Négo a Ital Leonardo Spinazzola, nejvíce kilometrů naběhal další člen vítězné „squadry azzury“ záložník Jorginho, který byl také nejvíce faulovaný a získal nejvíce míčů.

Schick patřil k nejaktivnějším útočníkům šampionátu. Pětadvacetiletý kanonýr dal pět ze šesti českých branek na turnaji a zaznamenal stejně gólů jako Cristiano Ronaldo. Ve prospěch portugalské hvězdy rozhodl vyšší počet asistencí. Schick vedle statistiky střel na branku ovládl i pořadí v počtu gólů levou nohou, kterou se jako jediný trefil třikrát.

Útočník Leverkusenu se proti Skotsku blýskl přesným lobem z rekordní vzdálenosti 49,7 metru. Pokusem zpoza pokutového území skórovalo na turnaji 17 hráčů, z toho pouze Dán Mikkel Damsgaard dvakrát. Nejvíce střel včetně těch vedle vyslal Španěl Dani Olmo (20).

Patrik Schick | zdroj: Profimedia

Négo a Spinazzola, jenž se ve vyřazovací fázi zranil, vyvinuli rychlost 33,8 km/h. Z českých hráčů naměřili statistici překvapivě nejvíce stoperovi Tomáši Kalasovi, jenž sprintoval rychlostí 33,1 km/h.

Obránce anglického Bristolu se také dělí o třetí místo v počtu odkopů, kterých provedl 29. V týmové statistice je český celek rovněž na třetí příčce se 122 odkopy.

Jorginho, který s Itálií získal zlato, během sedmi zápasů na šampionátu uběhl vzdálenost 86,6 kilometru. Z českého týmu „urazil“ nejvíce záložník Tomáš Souček, za pět utkání zvládl 57,8 kilometru.

Jorginho patřil k nejplatnějším hráčům na Euru, neboť si na svou osobu vynutil také nejvíce faulů (18). Z českého celku byl soupeřem nejčastěji zastaven v rozporu s pravidly kapitán Vladimír Darida, přestože z posledních dvou utkání odehrál jen 12 minut.

Dán Thomas Delaney se jako jediný dopustil 15 nedovolených zákroků, z Čechů osmkrát faulovali Souček a Bořil, který také dostal dvě žluté karty. Polák Grzegorz Krychowiak a Angličan Harry Maguire byli jako jediní napomenuti třikrát.

Jorginho také získal nejvíce míčů, stejně jako Švýcar Manuel Akanji vybojoval balon v 46 případech. V českém týmu vévodil statistice obránce Vladimír Coufal (35).

Jorginho rovněž skončil třetí v počtu přihrávek (529). S 689 pasy byl nejlepší Španěl Aymeric Laporte, z českého týmu nejčastěji hledal spoluhráče Coufal (266).

Nejvíce osobních soubojů podstoupil Ital Marco Verratti (30). Z českého celku byli s devíti střety nejaktivnější Souček a Tomáš Holeš, který ze šesti případů vyšel vítězně. O driblink se nejčastěji pokoušel Angličan Raheem Sterling (34), z českého týmu pak Lukáš Masopust (7). Nejvíce zákroků si připsal švýcarský gólman Yann Sommer (21), český brankář Tomáš Vaclík zasáhl ve 14 případech.

Řada statistik je ovlivněna tím, že týmy odehrály různý počet zápasů. Nejvíce gólů si připsaly Itálie a Španělsko, které skórovaly třináctkrát. Zpoza pokutového území se Dánové jako jediní trefili do sítě čtyřikrát.

Čerství mistři Evropy Italové vévodí i v počtu střel, faulů, ofsajdů, žlutých karet či získaných míčů. V pokusech na branku bylo nejlepší Španělsko, které vypadlo v semifinále. Italové spolu s Francouzi a Poláky čtyřikrát mířili do brankové konstrukce.

Španělé vzhledem ke své dominantní hře jako tradičně vévodí statistikám v počtu přihrávek, útoků a v procentuálním držení míče (66,8 procenta). Český tým má pátou nejnižší procentuální úspěšnost přihrávek, adresáta našlo jen 77,4 procenta pasů.

Wales jako jediný obdržel dvě červené karty a také zvládl celé Euro bez ofsajdu. Nejlepší obranu měli Angličané, kteří inkasovali jen dvě branky. Naopak pouze jeden gól daly Finsko, Skotsko a Turecko. Nejméně střel vyslali Maďaři (18), mezi tyče pak jen dvakrát pálili Slováci.

Statistiky mistrovství Evropy ve fotbale:

Počet gólů: 142. Průměr na utkání: 2,78.

Týmové:

Nejvíce vstřelených branek: 13 - Itálie, Španělsko, 12 - Dánsko, 11 - Anglie, .. 6 - mj. ČR.

Nejvíce inkasovaných branek: 10 - Ukrajina, 9 - Švýcarsko, 8 - Chorvatsko, Severní Makedonie, Turecko, .. 4 - ČR.

Nejvíce vstřelených branek z penalt: 3 - Portugalsko, 1 - mj. ČR.

Nejvíce vstřelených branek z pokutového území: 10 - Anglie, Španělsko, 9 - Itálie, 8 - Dánsko, Nizozemsko, .. 5 - mj. ČR.

Nejvíce vstřelených branek mimo pokutové území: 4 - Dánsko, 3 - Itálie, 2 - Belgie, Švýcarsko, 1 - mj. ČR.

Nejvíce vlastních branek: 2 - Portugalsko, Slovensko.

Nejvíce střel: 128 - Itálie, 111 - Španělsko, 96 - Dánsko, .. 57 - ČR, Francie.

Nejvíce střel na branku: 43 - Španělsko, 40 - Dánsko, 36 - Itálie, .. 19 - mj. ČR.

Nejvíce střel mimo branku: 59 - Itálie, 43 - Španělsko, 31 - Švýcarsko, .. 24 - mj. ČR.

Nejvíce střel do brankové konstrukce: 4 - Francie, Itálie, Polsko, 3 - Anglie, Španělsko, Švédsko, 2 - Dánsko, Německo, Portugalsko, Severní Makedonie, .. 0 - mj. ČR.

Nejvíce zákroků brankáře: 21 - Švýcarsko, 18 - Dánsko, Turecko, Wales, 16 - Anglie, .. 14 - mj. ČR.

Nejvíce faulů: 93 - Itálie, 75 - Dánsko, 72 - Španělsko, .. 51 - mj. ČR.

Nejvíce faulovaní: 100 - Itálie, Španělsko, 88 - Anglie, 67 - Dánsko, .. 37 - mj. ČR.

Nejvíce žlutých karet: 12 - Itálie, 11 - Švýcarsko, 9 - Wales, .. 7 - mj. ČR.

Nejvíce červených karet: 2 - Wales, 1 - Nizozemsko, Polsko, Švédsko, Švýcarsko.

Nejvíce přihrávek: 5239 - Španělsko, 4282 - Itálie, 3825 - Anglie, .. 2131 - ČR.

Nejvíce úspěšných přihrávek: 4688 - Španělsko, 3751 - Itálie, 3324 - Anglie, .. 1651 - ČR.

Nejvyšší procentuální úspěšnost přihrávek: 89,3 - Německo, Španělsko, 89 - Francie, 88,5 - Portugalsko, .. 77,4 - ČR.

Nejvyšší procentuální držení míče: 66,8 - Španělsko, 59,3 - Německo, 54,8 - Nizozemsko, .. 47,6 - mj. ČR.

Nejvíce rohů: 47 - Španělsko, 39 - Dánsko, 36 - Švýcarsko, .. 28 - ČR.

Nejvíce ofsajdů: 28 - Itálie, 14 - Anglie, 13 - Chorvatsko, Švýcarsko, 10 - ČR.

Nejvíce útoků: 432 - Španělsko, 383 - Itálie, 296 - Anglie, .. 193 - mj. ČR.

Nejvíce centrů: 158 - Španělsko, 128 - Dánsko, 102 - Anglie, .. 90 - ČR.

Nejvíce úspěšných centrů: 41 - Španělsko, 30 - Anglie, Dánsko, 28 - Itálie, 26 - ČR.

Nejvíce přímých kopů: 121 - Španělsko, 113 - Itálie, 106 - Anglie, .. 50 - ČR.

Nejvíce získaných míčů: 291 - Itálie, 267 - Španělsko, 265 - Dánsko, .. 221 - ČR.

Nejvíce osobních soubojů: 99 - Itálie, 84 - Švýcarsko, 79 - Dánsko, .. 52 - mj. ČR.

Nejvíce vyhraných osobních soubojů: 37 - Anglie, 36 - Švýcarsko, 35 - Rakousko, .. 18 - mj. ČR.

Nejvíce odkopů: 145 - Anglie, 136 - Švédsko, 122 - ČR.

Nejméně vstřelených branek: 1 - Finsko, Skotsko, Turecko, 2 - Rusko, Severní Makedonie, Slovensko, 3 - Maďarsko, Wales, .. 6 - mj. ČR.

Nejméně inkasovaných branek: 2 - Anglie, 3 - Belgie, Finsko, 4 - ČR, Itálie, Nizozemsko, Švédsko.

Nejméně střel: 18 - Maďarsko, 19 - Finsko, 24 - Slovensko, .. 57 - mj. ČR.

Nejméně střel na branku: 2 - Slovensko, 3 - Finsko, 6 - Rusko, .. 19 - ČR.

Nejméně střel mimo branku: 5 - Finsko, 6 - Maďarsko, 12 - Skotsko, Slovensko, .. 24 - mj. ČR.

Nejméně zákroků brankáře: 5 - Německo, 6 - Polsko, 8 - Francie, Nizozemsko, Rakousko, Rusko, .. 14 - mj. ČR.

Nejméně faulů: 28 - Skotsko, 30 - Finsko, 33 - Severní Makedonie, .. 51 - mj. ČR.

Nejméně faulovaní: 25 - Skotsko, 29 - Turecko, 32 - Finsko, Německo, Švédsko, .. 37 - mj. ČR.

Nejméně žlutých karet: 3 - Nizozemsko, Skotsko, 4 - Belgie, Finsko, Portugalsko, Ukrajina, 5 - Dánsko, Rusko, Švédsko, .. 7 - mj. ČR.

Nejméně přihrávek: 926 - Maďarsko, 1146 - Finsko, 1184 - Skotsko, .. 2131 - ČR.

Nejméně úspěšných přihrávek: 720 - Maďarsko, 917 - Finsko, 941 - Skotsko, .. 1651 - ČR.

Nejmenší procentuální úspěšnost přihrávek: 71 - Švédsko, 75,7 - Polsko, 77 - Rusko, .. 77,4 - ČR.

Nejmenší procentuální držení míče: 34,7 - Maďarsko, 38,3 - Švédsko, 40,7 - Finsko, .. 47,6 - ČR.

Nejméně rohů: 1 - Finsko, 2 - Maďarsko, 8 - Slovensko, .. 28 - ČR.

Nejméně ofsajdů: 0 - Wales, 2 - Maďarsko, Skotsko, 3 - Finsko, Polsko, .. 10 - ČR.

Hráčské:

Nejlepší střelci: 5 - Schick (ČR), Ronaldo (Portugalsko), 4 - Benzema (Francie), Forsberg (Švédsko), Kane (Anglie), Lukaku (Belgie), 3 - Seferovic, Shaqiri (oba Švýcarsko), Sterling (Anglie), Wijnaldum (Nizozemsko), Lewandowski (Polsko), Morata (Španělsko), Dolberg (Dánsko), .. 1 - mj. Holeš (ČR).

Nejvíce vstřelených branek levou nohou: 3 - Schick.

Nejvíce vstřelených branek pravou nohou: 3 - Dolberg, Ronaldo.

Nejvíce vstřelených branek z pokutového území: 5 - Ronaldo.

Nejvíce vstřelených branek mimo pokutové území: 2 - Damsgaard (Dánsko), .. 1 - mj. Schick.

Nejvíce asistencí: 4 - Zuber (Švýcarsko), 3 - Höjbjerg (Dánsko), Olmo (Španělsko), Shaw (Anglie), Verratti (Itálie), 2 - mj. Coufal (ČR).

Nejvíce střel: 20 - Olmo, 19 - Insigne, 18 - Immobile, 17 - Chiesa (všichni Itálie), 16 - Schick, Braithwaite (Dánsko), Morata, Ronaldo, .. 11 - mj. Souček (ČR).

Nejvíce střel na branku: 9 - Schick, Morata.

Nejvíce střel mimo branku: 10 - Moreno (Španělsko), 9 - Immobile, Insigne, Mbappé (Francie), 8 - Braithwaite, 7 - mj. Souček (ČR), .. 5 - mj. Schick.

Nejvíce střel do brankové konstrukce: 2 - Braithwaite, Forsberg, Lewandowski, Trajkovski (Severní Makedonie).

Nejvíce zákroků brankáře: 21 - Sommer (Švýcarsko), 18 - Cakir (Turecko), Schmeichel (Dánsko), Ward (Wales), 16 - Pickford (Anglie), .. 14 - mj. Vaclík (ČR).

Nejvíce faulů: 15 - Delaney (Dánsko), 13 - Di Lorenzo (Itálie), 12 - Phillips (Anglie), .. 8 - mj. Bořil (ČR), Souček.

Nejvíce faulovaní: 18 - Jorginho (Itálie), 16 - Morata, 14 - Kane, .. 6 - mj. Darida (ČR).

Nejvíce žlutých karet: 3 - Krychowiak (Polsko), Maguire (Anglie), 2 - mj. Bořil (ČR).

Nejvíce červených karet: 1 - Ampadu, Wilson (oba Wales), Danielson (Švédsko), De Ligt (Nizozemsko), Freuler (Švýcarsko), Krychowiak.

Nejvíce přihrávek: 689 - Laporte, 544 - Alba (oba Španělsko), 529 - Jorginho, .. 266 - Coufal.

Nejvíce úspěšných přihrávek: 658 - Laporte, 497 - Jorginho, 465 - Alba, .. 197 - mj. Coufal.

Nejvyšší dosažená rychlost (v km/h): 33,8 - Négo (Maďarsko), Spinazzola (Itálie), 33,7 - Coman (Francie), 33,6 - Gakpo (Nizozemsko), .. 33,1 - mj. Kalas (ČR), .. 32,4 - mj. Schick, .. 31,7 - mj. Coufal.

Nejvíce naběhaných kilometrů: 86,6 - Jorginho, 83 - Phillips, 76,1 - Pedri (Španělsko), .. 57,8 - Souček, .. 55,8 - Coufal, .. 46,6 Čelůstka (ČR).

Nejvíce centrů: 35 - Robertson (Skotsko), 30 - Koke (Španělsko), 28 - Alaba (Rakousko), Alba, .. 19 - Coufal, Jankto (ČR).

Nejvíce úspěšných centrů: 12 - Robertson, 11 - Alaba, James (Wales), Rodríguez (Švýcarsko), 10 - Koke, .. 6 - Barák (ČR), Jankto.

Nejvíce přímých kopů: 26 - Bonucci (Itálie), 24 - Alba, 22 - Pickford, .. 11 - mj. Vaclík.

Nejvíce driblinků: 34 - Sterling, 26 - Braithwaite, Mbappé, 25 - Mähle (Dánsko), .. 7 - mj. Masopust (ČR).

Nejvíce získaných míčů: 46 - Akanji (Švýcarsko), Jorginho, 44 - Matvijenko (Ukrajina), 40 - Di Lorenzo, Walker (Anglie), .. 35 - Coufal.

Nejvíce osobních soubojů: 30 - Verratti, 15 - Locatelli (Itálie), 14 - Busquets (Španělsko), Lainer (Rakousko), .. 9 - mj. Holeš, Souček.

Nejvíce vyhraných osobních soubojů: 9 - Lainer, Phillips, 8 - Akanji, Kroos (Německo), Verratti, 7 - Kjaer (Dánsko), Rice (Anglie), .. 6 - mj. Holeš.

Nejvíce odkopů: 40 - Danielson (Švédsko), 31 - Matvijenko, 29 - Kalas, Elvedi (Švýcarsko), Maguire.

Tomáš Vaclík | zdroj: Michal Beranek / CNC / Profimedia

Reprezentační brankář Vaclík po odchodu ze Sevilly posílil Olympiakos

Fotbalový brankář Tomáš Vaclík po vypršení smlouvy v FC Sevilla přestoupil do Olympiakosu Pireus. Úřadující řecký mistr délku kontraktu nespecifikoval, podle řeckých médií Vaclík podepsal smlouvu na dva roky s opcí na další sezonu.

„Výzva přijata. Těším se, až poznám nový domov a spoluhráče, prozkoumám město a naučím se nový jazyk. Děkuji Olympiakosu, že si mě vybral,“ napsal Vaclík na twitteru.

Vaclík má za sebou působení v mateřských Vítkovicích, Viktorii Žižkov a pražské Spartě, se kterou v roce 2014 získal titul. V české reprezentaci zatím odehrál 42 zápasů a na nedávném mistrovství Evropy pomohl národnímu týmu jako jednička do čtvrtfinále.

Olympiakos bude pro Vaclíka třetím zahraničním angažmá. V letech 2014 až 2018 ostravský rodák nastupoval za Basilej a získal s ní tři tituly. Se Sevillou, kde strávil tři roky, jako náhradník loni vyhrál Evropskou ligu.

Zkušený brankář má v Olympiakosu nahradit portugalského brankáře Josého Sá, který by měl posílit Wolverhampton. Jeho portugalská jednička Rui Patrício má pro změnu namířeno do AS Řím.

Vaclík, který se během Eura blýskl výbornými výkony, podle italských médií byl už dříve domluvený s Neapolí. Spekulovalo se také o zájmu španělského giganta Realu Madrid. Nakonec se stal prvním českým fotbalistou v Olympiakosu.