Druhé předkolo EKL: Slavia porazila St Joseph’s 4:0, Sparta hrála se Stavangerem 0:0

Fotbalisté pražských klubů Slavie a Sparty vstoupili dnešními úvodními zápasy 2. předkola do kvalifikace Evropské konferenční ligy a zároveň do nové sezony. Zatímco Slavia potvrdila roli favorita a na hřišti gibraltarského St Joseph’s zvítězila 4:0, Sparta doma s norským týmem Viking Stavanger remizovala 0:0.

Fotbalisté Slavie v úvodním utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy potvrdili roli favorita a na hřišti gibraltarského outsidera St Joseph’s zvítězili jasně 4:0. Pražané v prvním soutěžním duelu sezony rozhodli na umělé trávě už do poločasu, kdy dvakrát skóroval Yira Sor a po vyloučení domácího Cristiana Pecciho z 34. minuty se těsně před pauzou prosadila letní posila Ewerton. Po změně stran se trefil střídající Ondřej Lingr.

Před domácí odvetou, která se hraje za týden v Edenu, mají slávisté prakticky jistý postup. Ve 3. předkole by český vicemistr narazil na Panathinaikos Atény a na cestě do skupiny by pak musel vyřadit ještě jednoho soupeře. Pražané, kteří v minulé sezoně došli až do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, si nemohou v kvalifikaci dovolit zaváhání, jinak by poprvé od ročníku 2016/17 nehráli v pohárech skupinu.

Slávisté na stadionu v malém zámořském území Velké Británie na jihu Pyrenejského poloostrova od začátku dominovali, ale v úvodních šancích se ještě neprosadili. Tiéhi, jedna z pěti letních posil v základní sestavě, v šesté minutě mířil vedle, stejně jako chvíli nato Traoré. Usorovu střelu poté vyrazil domácí brankář.

Pražané v prvním vzájemném souboji českého s gibraltarským klubem v pohárech zlomili bezgólové skóre v 21. minutě. Traoré nabil Sorovi a jeho střela s pomocí břevna skončila za čárou. Za dalších 11 minut nigerijský útočník po podobné akci skóroval podruhé. Tentokrát se Sor po zasekávačce od Usora prosadil přízemní střelou k zadní tyči a potvrdil, že se mu v pohárech daří. V jarní části minulé sezony Evropské konferenční ligy dal šest branek.

Třetí celek uplynulého ročníku gibraltarské ligy, který v soutěžích UEFA poprvé prošel do 2. předkola, si ještě více zkomplikoval zápas ve 34. minutě. Pecci zasáhl Ewertona loktem a islandský rozhodčí ho rovnou vyloučil. Ještě do přestávky Pražané přesilovku využili. Po další akci po pravé straně se trefil po Traorého přihrávce Brazilec Ewerton.

Po pauze měli slávisté v početní převaze řadu dalších šancí, ale prosadili se už pouze jednou. Sor v 50. minutě v úniku nezakončil a hattrick nezaznamenal. V 56. minutě se k míči po Usorově střelu dostal střídající Lingr a po pár desítkách sekund na trávníku jej doklepl na hranici ofsajdu do sítě.

Další gól už favorit nepřidal, i když za zápas vyslal 18 pokusů mezi tyče. V 65. minutě hlavičkoval nad Tiéhi, Douděra pak trefil gólmana a Lingr tyč. Neprosadili se ani další střídající hráči Jurečka s Filou. Vršovičtí i tak vyrovnali svou nejvyšší venkovní výhru v pohárech a úspěšně vkročili do sezony.

Úvodní utkání 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

St Joseph’s FC (Gibr.) - Slavia Praha 0:4 (0:3)

Branky: 21. a 32. Sor, 45. Ewerton, 56. Lingr. Rozhodčí: Kristjansson - Sigurdarson, Sigurdsson (všichni Isl.). ŽK: Antwi, Juanma, Pons, Bauti - Mandous. ČK: 34. Pecci, 45.+3 Paz (trenér, oba St. Jos.).

Sestavy:

St. Joseph’s: Fitzsimons - Olmos, Villar, Peters, Pons - K. Robba (32. Valarino), Mouelhi (46. Bauti), Pecci, Ferrer (63. Boro) - Juanma (46. Rosa) - Antwi (46. Fernández). Trenér: Paz.

Slavia: Mandous - Douděra, Ousou, Santos, Oscar (54. D. Jurásek) - Holeš, Tiéhi (68. Valenta) - Usor, Traoré (54. Lingr), Ewerton (54. Jurečka) - Sor (54. Fila). Trenér: Trpišovský.

Fotbalisté Sparty zahájili novou sezonu bezbrankovou remízou s norským týmem Viking Stavanger v úvodním utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy. Soutěžní premiéru na lavičce Pražanů si odbyl dánský trenér Brian Priske. Odveta je na programu za týden.

Zatímco pro sparťany šlo o první duel v ročníku, Viking je uprostřed ligové sezony, jelikož norská soutěž se hraje systémem jaro - podzim. Vítěz dvojzápasu se v dalším předkole utká se skotským Motherwellem, nebo irským mužstvem Sligo Rovers.

Sparta měla kvůli disciplinárnímu trestu za rasistický transparent fanoušků při únorovém zápase Evropské konferenční ligy v Bělehradě proti Partizanu uzavřenou pětitisícovou část hlediště, kam ale díky výjimce od UEFA mohly přijít organizované skupiny příznivců ve věku šesti až čtrnácti let v doprovodu dospělé osoby. Celkem na Letnou zavítalo 12 667 fanoušků.

Při absenci Ladislava Krejčího mladšího převzal kapitánskou pásku Hancko, který vytvořil stoperskou dvojici s jedním z nových hráčů Zeleným. Z dalších posil nastoupili v základní sestavě i obránce Mejdr, v záloze Sadílek s Fortelným (návrat z hostování) a útočník Kuchta.

Sparta zahrozila ve 12. minutě, když se k Haraslínovi odrazil míč. Slovenský křídelník střelou na zadní tyč překonal gólmana Gunnarssona, jenže na brankové čáře odkopl míč obránce Vevatne. Další šance se po půlhodině hry naskytla Hanckovi po rohovém kopu, ale zblízka zamířil vedle. V 36. minutě o sobě dali vědět i hosté, Fridjónsson si zaběhl za obranu, ale Hancko jeho pokus zblokoval.

V závěru úvodního dějství Pražané Viking zatlačili. Nejprve Fortelný vypálil z dálky nad. Poté Pešek našel ve vápně Kuchtu a zblokovaná střela bývalého slávisty skončila vedle. Z následného rohu hlavičkoval Wiesner a Gunnarsson vytáhl balon na brankové čáře.

Letenští si ve druhé půli vypracovali velkou šanci až v 75. minutě. Mejdr odcentroval ze strany a střídající Čvančara hlavičkoval z hranice malého vápna nad. V 86. minutě nadělal sparťanskému brankáři Holcovi problém Kabranův centr ze strany.

Sparta neprohrála v pohárech s norským soupeřem ani popáté. Zatímco Letenští hráli v posledních dvou sezonách skupinu Evropské ligy a v minulém ročníku se kvalifikovali do úvodního vyřazovacího kola Evropské konferenční ligy, Viking se představil v hlavní fázi pohárů pouze v sezoně 2005/06 v Poháru UEFA (dnes Evropská liga). V něm tehdy remizoval s pražskou Slavií 2:2.