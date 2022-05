Eintracht Frankfurt porazil Glasgow Rangers na penalty a vyhrál Evropskou ligu

Fotbalisté Frankfurtu zdolali po výsledku 1:1 a 5:4 na penalty Rangers a vyhráli Evropskou ligu. O druhé velké evropské trofeji pro Eintracht rozhodl v páté sérii penaltového rozstřelu kolumbijský útočník Rafael Borré, který skóroval už v základní hrací době.

Rangers na stadionu Ramóna Sáncheze Pizjuána v Seville poslal do vedení v 57. minutě nigerijský útočník Joe Aribo, v 69. minutě ale srovnal Borré. V prodloužení branka nepadla, a tak musely stejně jako v loňském finále mezi Villarrealem a Manchesterem United rozhodnout pokutové kopy. V nich selhal pouze záložník Aaron Ramsey, kterého vychytal Kevin Trapp.

Svěřenci kouče Olivera Glasnera navázali na 42 let starý triumf v tehdejším Poháru UEFA a zajistili si účast v příštím ročníku Ligy mistrů. „Je to neuvěřitelné. Třináct zápasů v Evropě a my jsme neprohráli ani jeden. Nemám slov. Teď budeme pár dnů slavit,“ řekl Glasner.

Frankfurt vyhrál Evropskou ligu nebo jejího předchůdce Pohár UEFA jako první německý tým od roku 1997, kdy uspělo Schalke i s bývalým českým reprezentantem Jiřím Němcem.

V brance Rangers nechyběl McGregor, jenž se stal teprve třetím hráčem starším 40 let ve finále jednoho z evropských pohárů. Zkušený Skot měl práci už v úvodu, Sowův technický pokus i nebezpečnější Knauffovu ránu k tyči ale zneškodnil.

Frankfurt byl směrem dopředu nebezpečnější, krátce po změně stran jen těsně minula tyč Lindströmova tečovaná střela. A tak udeřili na druhé straně Rangers, ačkoliv Barišič ještě vypálil z nadějné pozice vedle. V 57. minutě Sow nešikovně prodloužil hlavou míč za sebe, jeho spoluhráč Tuta navíc podklouzl a nabídnutý samostatný brejk s přehledem zakončil Aribo. Nigerijský útočník dal premiérovou branku v tomto ročníku Evropské ligy.

O deset minut později selhal sám před McGregorem Kamada, vzápětí už ale bylo vyrovnáno. Aktivní Kostič prudkým centrem z levé stran našel mezi stopery Borrého a kolumbijský reprezentant ve skluzu umístil míč do sítě.

Další gól už během 90 minut nepadl a navzdory náznakům na obou stranách směřovalo k nerozhodnému výsledku i prodloužení. V závěru nastavené půlhodiny se ale dostal na hranici malého vápna k zakončení Kent a Trapp vynikajícím zákrokem nohou udržel svůj tým ve hře.

A německý gólman uspěl na rozdíl od svého protějšku i v rozstřelu. Ve čtvrté sérii za stavu 3:3 poslal Ramsey, jenž přišel na hřiště v závěru prodloužení, míč doprostřed brány, kde ale padající Trapp nechal nohy a pokus velšského záložníka vykopl. Ostatní střelci zůstali stoprocentní včetně Borrého, jenž střelou pod břevno nedal McGregorovi šanci.

„Všichni jsme hrdinové. Není jen jeden hrdina, ale my všichni. I diváci, bez nich bychom to nedokázali,“ radoval se Trapp.