EKL: Slavia má nakročeno k postupu do čtvrtfinále, bude s Lincem hájit třígólový náskok

Fotbalisté Slavie budou v dnešní odvetě osmifinále Evropské konferenční ligy na půdě Lince hájit vedení 4:1 z domácího zápasu. Pražané mají nakročeno k postupu a mohou si dovolit i porážku o dvě branky. Zápas začne ve 21:00.

Červenobílí ale chtějí rakouského soupeře, jehož barvy hájí český obránce Filip Twardzik, zdolat i podruhé a získat mimo jiné důležité body do koeficientu. Podle ofenzivního univerzála Ondřeje Lingra budou chtít zvítězit i pro klubového šéfa Jaroslava Tvrdíka, který se léčí s onkologickým onemocněním. LASK vzhledem k výstavbě stadionu nastoupí v azylu v St. Pöltenu.

Český šampion před týdnem v úvodním duelu dominoval a připravil Linci první porážku v pohárech v této sezoně a po 12 zápasech. Slávisté zůstali jediný gól od vyrovnání svého nejvyššího vítězství v soutěžích UEFA. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského mají blízko k tomu, aby potřetí za poslední čtyři roky prošli na evropské scéně do čtvrtfinále. Vloni a v roce 2019 se dostali mezi nejlepších osm týmů v Evropské lize. Maximem červenobílých je semifinále Poháru UEFA z ročníku 1995/96.

„Pro nás by to byl fenomenální úspěch a výkon, kdyby se nám ve Slavii podařilo za poslední čtyři roky třikrát postoupit do čtvrtfinále evropských pohárů. Víme, že jsme jeden zápas od toho, že to máme dobře rozehrané. Chceme to za každou cenu dotáhnout,“ řekl na tiskové konferenci Trpišovský. „Ale bereme zítřejší zápas, jako kdyby byl vyřazovací. První utkání nebereme v potaz. Chceme vyhrát jako každý zápas. Pro nás je důležitý i boj o koeficient do dalších sezon,“ doplnil kouč českého mistra.

Linec podle něj bude v odvetě ještě hodně nepříjemný. „Vnímáme, že proti nám je hodně houževnatý soupeř, který i v prvním utkání ukázal kvalitu. Nám pomohlo, že jsme šli do vedení 2:0, ale v některých fázích byli hodně nepříjemní. Potvrdili to i v posledním ligovém zápase, který zvládli s přehledem (6:0). Očekávám minimálně stejně těžký zápas jako před týdnem,“ prohlásil Trpišovský.

Stejně jako před prvním duelem má potíže se složením sestavy. Do pořádku se sice dali Ondřej Lingr s Ivanem Schranzem a k dispozici by měl být i Taras Kačaraba, vypadli ale Daniel Samek, Michael Krmenčík a problémy má Lukáš Masopust. Někteří hráči pak nemohou nastoupit kvůli tomu, že nefigurují na pohárové soupisce.