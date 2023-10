Evropské poháry: Plzeň vyhrála v Astaně, Slavia rozdrtila Tiraspol, Sparta podlehla Betisu Sevilla

Fotbalisté Slavie vyhráli i druhý zápas ve skupině G Evropské ligy. V Edenu rozdrtili Tiraspol 6:0. Fotbalisté Sparty ve druhém utkání skupiny C Evropské ligy prohráli na hřišti Betisu Sevilla 1:2. Plzeňští fotbalisté ve druhém utkání skupiny C Evropské konferenční ligy zvítězili v Astaně 2:1.

Fotbalisté Slavie v Evropské lize rozdrtili Tiraspol 6:0, dva góly dal Chytil

Fotbalisté Slavie vyhráli i druhý zápas ve skupině Evropské ligy. V Edenu před téměř 18 tisícovkami diváků rozdrtili Tiraspol 6:0, navázali na úvodní vítězství 2:0 v Ženevě nad Servette a výrazně se přiblížili postupu. Pražané zůstali jediný gól za svou historicky nejvyšší výhrou v pohárech.

Český vicemistr rozhodl proti moldavskému šampionovi už na začátku, v úvodních sedmi minutách se trefili Mojmír Chytil a Igoh Ogbu, před pauzou si pak dal vlastní gól Munashe Garananga. Po změně stran skórovali Ivan Schranz s Davidem Douděrou a podruhé v utkání Chytil.

Slavia po dvou kolech bez ztráty bodu vede skupinu o skóre před AS Řím, na jehož stadionu se představí v dalším zápase 26. října. V jarní části pohárů budou pokračovat tři ze čtyř mužstev. První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druzí v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze s kluby z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetích místech přejdou do nižší Evropské konferenční ligy. Slávisté soupeři částečně oplatili vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů z roku 2009, kdy vypadli po remízách 0:0 venku a 1:1 doma.

Trenér Pražanů Trpišovský nasadil do základní sestavy mimo jiné Chytila s Wallem a tah se mu záhy vyplatil. Norský záložník už ve čtvrté minutě po pěkné kombinaci předložil míč ze strany před branku a Chytil zblízka otevřel skóre. Letní posila z Olomouce skórovala v pohárech poprvé.

Pražané dali v posledních třech kolech české ligy jen dvě branky z penalt a v neděli v Teplicích vyšli při remíze 0:0 naprázdno, dnes ale měli produktivitu o poznání lepší. V sedmé minutě si na Masopustův centr z přímého kopu z pravé strany naběhl Ogbu a hlavou z druhého pokusu slávistů mezi tyče zvýšil.

Vítěz posledních osmi ročníků moldavské ligy, který vloni ve 3. předkole Ligy mistrů po dvou porážkách 1:2 vypadl s Plzní, byl viditelně zaskočený a dopředu prakticky nehrozil. Domácí s přehledem kontrolovali průběh a ve 39. minutě zvýšili. Zafeiris vypálil ve vápně a jeho pokus usměrnil za vlastního brankáře Garananga.

Červenobílí pokračovali v dominantním výkonu i po změně stran. Chytil ve 47. minutě prostrčil míč na Douděru a jeho přihrávku usměrnil do odkryté branky Schranz. Za dalších 11 minut se Pražané prosadili znovu. Po povedené kombinaci Koval vyrazil Chytilovu střelu a dobíhající Douděra si připsal první gól v pohárech.

Slávisty nezbrzdilo ani čtyřnásobné střídání v 66. minutě. Jeden z čerstvých hráčů Van Buren ještě velkou šanci neproměnil, ale v 71. minutě usměrnil Holešův pokus do sítě Chytil a radoval se z druhého gólu v utkání.

Pražané byli v tu chvíli jedinou branku od vyrovnání své rekordní výhry v pohárech z loňského července, kdy doma rozdrtili St Joseph’s 7:0. Nakonec mohli výsledek zopakovat, ale hlavičku střídajícího Ogungbayie v nastavení srazil obránce. Šeriff utrpěl svou nejtěžší porážku v soutěžích UEFA.

Utkání 2. kola skupiny G fotbalové Evropské ligy:

Slavia Praha - Šeriff Tiraspol 6:0 (3:0)

Branky: 4. a 71. Chytil, 7. Ogbu, 39. vlastní Garananga, 47. Schranz, 58. Douděra. Rozhodčí: Delajod - Finjean, Jeanne - Gaillouste (video, všichni Fr.). ŽK: Tovar, Kiki, Mbekeli (všichni Tiraspol). Diváci: 17 844.

Sestavy:

Slavia: Mandous - Masopust (78. Bořil), Ogbu, Holeš - Douděra (66. Tomič), Oscar, Zafeiris (66. Provod), Dumitrescu - Schranz (66. Van Buren), Wallem (66. Ogungbayi) - Chytil. Trenér: Trpišovský.

Tiraspol: Koval - Tovar (46. Badolo), Kiki, Garananga - Zohouri, Ademo (46. Vardar), Talal, Artunduaga (56. Apostolakis) - Mbekeli, Ricardinho (56. Ankeye) - Luvannor. Trenér: Bordin.

Fotbalisté Sparty prohráli v Evropské lize na hřišti Betisu Sevilla 1:2, přestože vedli

Fotbalisté Sparty nenavázali na úvodní domácí výhru 3:2 nad Arisem Limassol a ve druhém utkání skupiny C Evropské ligy prohráli na hřišti Betisu Sevilla 1:2, přestože vedli. Pražany poslal do vedení ve třetí minutě Veljko Birmančevič, krátce poté srovnal Assane Diao. Vítězný gól zaznamenal v 80. minutě Isco.

Obhájci českého titulu od října 1985 nezvítězili ve Španělsku v sedmém pohárovém utkání po sobě. Naopak Betis vyhrál v pohárech nad českým mužstvem i popáté, a z toho potřetí doma.

V dalším kole za tři týdny Sparta přivítá Glasgow Rangers, kteří dnes prohráli na Kypru 1:2. Všechny týmy v „céčku“ mají po třech bodech.

Po dvou soutěžních zápasech nastoupil za Pražany kapitán Krejčí, který si kvůli vyloučení z derby odpykal v české lize i domácím poháru trest. Spartu podle klubového webu přijelo podpořit okolo 540 fanoušků, kteří zcela zaplnili svůj sektor. Celkem na Estadio Benito Villamarín přišlo 45 037 diváků.

Premiérový soutěžní souboj Betisu se Spartou začali lépe hosté. Ryneš našel za domácí obranou Birmančeviče a srbský křídelník po dvou a půl minutách hry otevřel skóre. V soutěžní sezoně se trefil popáté.

Letenští diktovali tempo hry, v deváté minutě však zbytečně inkasovali. Argentinský mistr světa Pezzella poslal dlouhý nákop, za nímž vyběhl gólman Vindahl, jenže si ho nezpracoval, míč ho přeskočil a Diao zakončil do zcela odkryté branky.

Poté se tempo hry zklidnilo a žádný z týmů si dlouho nevypracoval šanci. Po více než půlhodině hry hostující stoper Panák poslal Vindahlovi prudkou zpětnou přihrávku a dánský brankář na poslední chvíli odvrátil balon před napadajícím Iglesiasem. Pražané se rychle vydali vpřed a Birmančevič hledal před brankou Haraslína, míč však doputoval až k Rynešovi, jenž pouze napálil boční síť.

Ve 40. minutě jeden z domácích hráčů poslal zpětnou přihrávku, gólman Silva ji těsně odvrátil před Kuchtou, ale balon doputoval jen k Haraslínovi, jehož pohotová rána z dálky minula tyč.

Krátce po změně stran pětinásobný vítěz Ligy mistrů s Realem Madrid Isco zamířil z přímého kopu těsně vedle. Na druhé straně Birmančevič přistrčil míč do šestnáctky Lacimu, jenže do jeho střely se včas vložil kapitán Betisu Pezzella. Po více než hodině hry vypálili Isco a Roca vedle. Betis pokračoval ve stupňujícím tlaku. Míč se v šestnáctce odrazil k Ruibalovi, jehož střelu Vindahl vyrazil a Iglesiasovu dorážku zblokoval Laci.

V 80. minutě však Sparta další akci „Zelenobílých“ neustála. Rodríguez nacentroval do vápna a agilní Isco hlavičkou překonal Vindahla. V závěrečné páté minutě nastavení Sparta mohla srovnat po akci dvou střídajících hráčů, jenže nikým nehlídaný Karabec po Preciadově centru hlavou minul.

Betis zvítězil v pohárech po třech porážkách a jeho chilský trenér Pellegrini zdolal některý z českých celků i ve čtvrtém pohárovém duelu. Pražané od listopadu 2020 nevyhráli venku 11. pohárové utkání v řadě.

Utkání 2. kola skupiny C fotbalové Evropské ligy:

Betis Sevilla - Sparta Praha 2:1 (1:1)

Branky: 9. Diao, 79. Isco - 3. Birmančevič. Rozhodčí: Strukan - Zobenica, Jakšič (všichni Chorv.) - Kajtazovič (video, Slovin.). ŽK: Rodríguez, Diao, Ruibal, Abner - Haraslín, Birmančevič, Ryneš. Diváci: 45 037.

Sestavy:

Betis: Silva - Ruibal, Pezzella, Roca, Miranda (46. Abner) - Rodríguez, Carvalho (60. Guardado) - Diao (85. Bellerín), Isco, Ezzalzúlí (46. A. Pérez) - Iglesias (75. Willian José). Trenér: Pellegrini.

Sparta: Vindahl - Sörensen, Panák, Krejčí - Wiesner (60. Preciado), Kairinen, Laci (68. Sadílek), Ryneš - Birmančevič (68. Pešek), Haraslín (80. Karabec) - Kuchta (80. Olatunji). Trenér: Priske.

Fotbalisté Plzně vyhráli v Astaně po obratu 2:1 a v EKL podruhé zvítězili

Plzeňští fotbalisté v Evropské konferenční lize zvítězili v Astaně po obratu 2:1 a vyhráli i druhé utkání ve skupině C. Všechny branky padly mezi 51. a 57. minutou. Domácí poslal do vedení Marin Tomasov, za Viktorii rychle odpověděli Tomáš Chorý a Jan Kopic.

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka navázali na úvodní domácí triumf 1:0 nad kosovským Ballkani a vyhráli 13. z posledních 14 soutěžních zápasů. Astana po minulém debaklu 1:5 na stadionu Dinama Záhřeb zůstává bez bodu. Západočeši sehrají příští duel v Konferenční lize za tři týdny právě v Záhřebu.

Nezáživný první poločas na umělé trávě nenabídl jedinou střelu na branku ani větší šanci. Chorý po Caduově centru v těžké pozici hlavičkoval nad břevno. Na druhé straně plzeňský gólman Staněk zaváhal v souboji s Tomasovem, ale gól chorvatského útočníka neplatil kvůli ofsajdu.

Do druhé půle stoper Jemelka v obraně Viktorie nahradil pravděpodobně zraněného kapitána Hejdu a hostům začátek nevyšel. Hodně prostoru dostal kapitán Tomasov, jehož střelu v 51. minutě tečoval Dweh za Staňka. Západočeši ale hned za šest minut skóre otočili. Nejprve vyrovnal Chorý hlavou po Dwehově centru a pak dokonal plzeňský obrat Kopic, jehož přízemní ránu lehce tečoval Kalvach. I třetí střela na branku v utkání tak skončila v síti.

Úřadující kazachstánští šampioni si v závěru vytvořili tlak a sahali po vyrovnání. V 83. minutě Ebongovu ránu pod břevno výborně vytáhnul Staněk a na začátku nastaveného času Hovhanisjan hlavičkoval nad břevno.

Plzeňští tak v aktuálním ročníku Konferenční ligy udrželi neporazitelnost a včetně kvalifikace vyhráli i čtvrté venkovní utkání. Ve 4. předkole na hřišti jiného kazachstánského týmu Tobolu Kostanaj zvítězili rovněž 2:1. Astana v pátém pohárovém zápase s českými soupeři poprvé prohrála, v letech 2017 a 2018 ve skupině Evropské ligy nepodlehla pražské Slavii ani Jablonci.