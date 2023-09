Slavii čeká v Evropské lize jarní finalista AS Řím, Sparta opět potká Rangers

Fotbalisté Slavie se ve skupině Evropské ligy utkají s finalistou z minulé sezony AS Řím, přes který přešli v roce 1996 ve čtvrtfinále tehdejšího Poháru UEFA. Vedle týmu trenéra Josého Mourinha budou dalšími soupeři červenobílých Šeriff Tiraspol a Servette Ženeva. Druhý z českých zástupců v soutěži Sparta si v hlavní fázi zopakuje předloňský souboj s Glasgow Rangers a narazí také na Betis Sevilla a Aris Limassol. Plzeň narazí ve skupině Evropské konferenční ligy na Dinamo Záhřeb, kazašskou Astanu a kosovské Ballkani. Rozhodl o tom dnešní los v Monaku.

Skupinová část Evropské ligy začne ve čtvrtek 21. září a vyvrcholí šestým kolem 14. prosince. Na jaře pak budou pokračovat tři ze čtyř týmů v jednotlivých tabulkách. První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druzí v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze s mužstvy z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetích místech přejdou do nižší soutěže Evropské konferenční ligy. Finále Evropské ligy se uskuteční 22. května v Dublinu.

Český šampion ze Sparty prošel do skupiny Evropské ligy poté, co v závěrečném předkole po čtvrtečním domácím vítězství 4:1 vyřadil Dinamo Záhřeb a předtím ve 3. předkole Ligy mistrů vypadl s FC Kodaň. Slavia na cestě do hlavní fáze postoupila přes dva ukrajinské kluby Dnipro a Luhansk.

Los skupin fotbalové Evropské ligy:

Skupina A: West Ham (Coufal, Souček), Olympiakos Pireus, Freiburg, Bačka Topola.

Skupina B: Ajax Amsterdam, Marseille, Brighton, AEK Atény.

Skupina C: Glasgow Rangers, Betis Sevilla, Sparta Praha, Aris Limassol.

Skupina D: Bergamo, Sporting Lisabon, Sturm Štýrský Hradec, Raków Čenstochová.

Skupina E: Liverpool, LASK Linec, Union St. Gilloise, Toulouse.

Skupina F: Villarreal, Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos Atény.

Skupina G: AS Řím, Slavia Praha, Šeriff Tiraspol, Servette Ženeva.

Skupina H: Leverkusen (Hložek, Kovář, Schick), Karabach, Molde, Häcken.

Fotbalisté Plzně narazí ve skupině EKL na Dinamo Záhřeb, Astanu a Ballkani

Fotbalisté Plzně narazí ve skupině Evropské konferenční ligy na Dinamo Záhřeb, které ve čtvrtek v závěrečném 4. předkole Evropské ligy vypadlo se Spartou po prohře 1:4, přestože úvodní zápas doma vyhrálo 3:1. Dnešní los v Monaku dále Viktorii přisoudil kazašskou Astanu a kosovské Ballkani, jež se v minulé sezoně EKL utkalo s pražskou Slavií. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka se v letošní kvalifikaci soutěže utkali s jinými týmy z Kazachstánu a Kosova.

Skupinová část Konferenční ligy začne ve čtvrtek 21. září a vyvrcholí šestým kolem 14. prosince. Do osmifinále přímo postoupí jen mužstva na prvních místech, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s celky na třetích příčkách v Evropské lize. Finále se odehraje 29. května v Aténách. Minulá sezona vyvrcholila v pražském Edenu, kde zvítězil West Ham s českými reprezentanty Vladimírem Coufalem a Tomášem Součkem.

Plzeňští v letošní kvalifikaci Konferenční ligy zvládli bezporážky tři předkola. Nejprve vyřadili kosovskou Dritu, pak maltskou Gziru a naposledy kazašský Tobol Kostanaj. Západočeši se v soutěži představí poprvé, v uplynulém ročníku hráli elitní Ligu mistrů.