Evropské poháry: Slovácko se v EL utká s Fenerbahce, Slavia v EKL s Panathinaikosem

Fotbalisté Slovácka vstoupí dnešním úvodním zápasem 3. předkola do kvalifikace Evropské ligy. Vítěze MOL Cupu čeká v Istanbulu druhý tým uplynulého ročníku turecké ligy Fenerbahce, který neuspěl ve 2. předkole Ligy mistrů s Dynamem Kyjev. Fotbalisté pražské Slavie doma rozehrají 3. předkolo Evropské konferenční ligy proti Panathinaikosu Atény. Oba zápasy začínají v 19:00 našeho času, fanoušci Slovácka jej mohou sledovat mimo jiné na velkoplošné projekci na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti.

Pro Slovácko půjde o premiérový zápas v Evropské lize. Na evropské scéně se klub z Uherského Hradiště představil pouze loni, ale ve druhém předkole Evropské konferenční ligy vypadl po pokutových kopech s bulharským týmem Lokomotiv Plovdiv.

Slovácko mělo původně startovat ve 3. předkole této soutěže, k přesunu do Evropské ligy mu pomohly ostatní výsledky v uplynulé sezoně evropských pohárů. AS Řím si díky triumfu v Evropské konferenční lize zajistil účast ve skupině Evropské ligy, kam se kvalifikoval i z domácí soutěže. Díky tomu se Slovácko posunulo výš.

Fenerbahce je jedním ze tří týmů, který nikdy nesestoupil z první turecké ligy. V uplynulém ročníku skončil druhý za Trabzonsporem a vybojoval si právo startu ve 2. předkole Ligy mistrů. V něm nepřešel přes kyjevské Dynamo po výsledcích 0:0 a 1:2 po prodloužení. V únoru hrálo Fenerbahce play off Evropské konferenční ligy se Slavií Praha a vypadlo po výsledcích 2:3 a 2:3.

Devatenáctinásobný mistr Turecka hraje své zápasy na stadionu v asijské části města s kapacitou 50 500 diváků. „Nedokážu odhadnout, kolik lidí přijde, ale i deset či dvacet tisíc fanoušků dokáže vytvořit pekelnou atmosféru,“ řekl novinářům kapitán Slovácka Michal Kadlec, který ve Fenerbahce tři sezony hrál a v roce 2014 s ním získal zatím poslední mistrovský titul.

Slovácko vstoupilo do sezony sobotní remízou 2:2 na hřišti nováčka z Brna. Fenerbahce má za sebou zatím jen dva zápasy předkola Ligy mistrů, turecká první liga začne o víkendu.

Na cestě do hlavní fáze Evropské ligy, která je cílem a přáním klubu, musí Slovácko zdolat dva soupeře. Pokud přejde přes Fenerbahce, čeká jej ve 4. předkole EL Austria Vídeň, s níž by začalo 18. srpna v Rakousku. V případě vyřazení by Slovácko kleslo do play off Evropské konferenční ligy a o skupinu by si zahrálo s lepším z dvojice AIK Stockholm - Škendija Tetovo. V tomto případě by 18. srpna začínalo doma.

Fotbalisté pražské Slavie | zdroj: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Slavia rozehraje proti Panathinaikosu 3. předkolo Konferenční ligy

Fotbalisté Slavie dnes rozehrají 3. předkolo Evropské konferenční ligy proti Panathinaikosu Atény. Český vicemistr si v Edenu proti vítězi Řeckého poháru zkusí vytvořit náskok do venkovní odvety, která je na programu za týden. Pražané zároveň chtějí odčinit nedělní prohru 0:1 s Hradcem Králové z úvodního kola ligové sezony.

Zatímco Panathinaikos vstoupí do pohárové kvalifikace až ve čtvrtek, Slavia už absolvovala 2. předkolo, v němž po výhře 4:0 venku a rekordním vítězství 7:0 doma přešla přes gibraltarského outsidera St Joseph’s. Pražané potřebují na cestě do skupiny vyřadit ještě dva soupeře, v případě postupu přes aténský celek by v závěrečném předkole narazili na lepšího z dvojice Trnava a Čenstochová.

Vršovičtí si nemohou dovolit zaváhání a vypadnutí, jinak by poprvé od ročníku 2016/17 nehráli v pohárech na podzim skupinu. V premiérovém ročníku Evropské konferenční ligy došli svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského letos na jaře až do čtvrtfinále. Finále druhého ročníku bude v příštím roce hostit Eden.

Zatímco řecká liga ještě nezačala a čtvrteční duel bude pro Panathinaikos soutěžní premiérou v sezoně, Slavia už odehrála tři zápasy. „Nehledal bych v tom nic zásadního, my toho taky moc odehráno nemáme. Odehráli jsme ligový zápas a dvě utkání, která byla typologicky odlišná od toho, co nás čeká. Rozdíl tam skoro žádný není. Navíc soupeř má tak zkušené hráče, že budou schopni zahrát takhle těžký zápas i bez ostrého utkání,“ uvedl pro klubovou televizi Trpišovský.

Věří, že jeho svěřenci podají mnohem lepší výkon než v neděli v ligové premiéře proti Hradci v jeho domácím mladoboleslavském azylu.

Panathinaikos v sezoně 1970/71 došel až do finále Poháru mistrů evropských zemí a ještě na začátku tisíciletí hrál pravidelně skupinu Ligy mistrů. V poslední době ale s 20 tituly druhý nejúspěšnější řecký klub jen marně vzpomíná na slavné časy. Ligovou soutěž naposledy vyhrál v roce 2010 a v uplynulé sezoně skončil čtvrtý. Ovládl však Řecký pohár.

V soutěžích UEFA se Panathinaikos i kvůli tříletému trestu za porušení finančního fair play představí poprvé od sezony 2017/18. Na nový ročník největší aténský klub zbrojil a v poslední době přivedl několik posil. Zatímco útočník Andraž Šporar do zápasu v Edenu může zasáhnout, křídelník Benjamin Verbič nebude moci hrát, neboť v letošní kvalifikaci už nastoupil za Dynamo Kyjev.

Slavia v sezoně 2001/02 vypadla s Panathinaikosem v kvalifikaci Ligy mistrů po porážkách 1:2 a 0:1.

Aténský tým vedený srbským trenérem Ivanem Jovanovičem si zakládá na defenzivě. V uplynulém ročníku měl spolu s Olympiakosem Pireus nejlepší obranu řecké ligy a v součtu s přípravou ve 12 z posledních 15 zápasů neinkasoval. V létě Panathinaikos mimo jiné remizoval s Leverkusenem 0:0 a prohrál jediné z posledních 20 utkání.