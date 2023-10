Evropské poháry: Sparta nastoupí proti Betisu, Slavia hostí Šeriff Tiraspol, Plzeň hraje v Astaně

Fotbalisté Sparty a Slavie se v dnešním druhém kole Evropské ligy pokusí navázat na vítězství z úvodních utkání skupinové fáze. Letenští se ve skupině C představí na hřišti Betisu Sevilla, tým z Edenu bude ve skupině G hostit moldavského mistra Šeriff Tiraspol. Plzeňští fotbalisté dnes v Astaně odehrají druhé utkání ve skupině Evropské konferenční ligy.

Sparta na úvod porazila 3:2 Aris Limassol a dnes se chce stát prvním českým týmem od prosince 2001, který vyhraje pohárové utkání ve Španělsku. Naopak andaluský tým se bude snažit odčinit prohru 0:1 ze stadionu Glasgow Rangers. Utkání má výkop v 18:45.

Slavia vstoupila do skupinových bojů výhrou 2:0 v Ženevě nad Servette a proti moldavskému soupeři se budou červenobílí snažit zlepšit si náladu po dvou ligových remízách. Šeriffu mají co vracet, v roce 2009 s ním vypadli v kvalifikaci Ligy mistrů poté, co rozhodující gól inkasovali v nastavení. Zápas v Edenu začne v 21:00.

Zatímco Viktoria začala domácím vítězstvím 1:0 nad kosovským Ballkani, kazachstánský tým utrpěl debakl 1:5 na stadionu Dinama Záhřeb. Zápas na umělé trávě má výkop v 16:30 SELČ, v Astaně je čtyřhodinový časový posun.